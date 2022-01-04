***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.01.2022 14:51
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.10.2021-31.12.2021 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988616
BIST
14:571.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 38,37
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:5713,3410
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2727
|Açılış
|: 13,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:5715,0873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2855
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:57771,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 12,65
|Açılış
|: 771,65
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:55
|CRFSA
|46,22
|4.998.601
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.440.140
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|100.666.145
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,61
|61.918.565
|% -6,16
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|KUYAS
|5,38
|15.250.495
|% -3,76
|
|THYAO
|23,02
|1.808.006.952
|% 5,40
|
|EREGL
|30,08
|1.332.871.908
|% 2,87
|
|GARAN
|11,49
|1.318.244.605
|% 0,26
|
|SASA
|55,80
|1.146.097.269
|% 4,79
|
|SISE
|14,23
|892.156.632
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|666.618.540
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,26
|316.233.075
|% 1,35
|
|GARAN
|11,49
|1.318.244.605
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,61
|56.172.870
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,75
|67.996.038
|% -1,32
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3180
|13,3410
|% 2,09
|
|Euro
|15,0310
|15,0873
|% 1,93
|
|Sterlin
|17,9264
|18,0163
|% 1,88
|
|Frank
|14,4450
|14,5320
|% 1,74
|
|Riyal
|3,5351
|3,5528
|% 1,63
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,92
|
|Altın Gr.
|771
|771
|11,69
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.115
|5.249
|61,77
|
|Yarım
|2.472
|2.539
|29,88
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,94
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|0,09
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,59
|
Seans Raporu
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