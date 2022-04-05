***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.04.2022 15:48
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015872
BIST
16:042.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 27,07
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:0414,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0417
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:0416,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0307
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:04915,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,15
|Açılış
|: 915,71
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
916,55
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.606
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.722.957
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|49.556.124
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.549.780
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,09
|56.649.243
|% -8,34
|
|LIDER
|18,94
|699.444.978
|% -7,61
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GZNMI
|46,24
|27.428.545
|% -5,17
|
|GMTAS
|2,99
|10.227.317
|% -5,08
|
|THYAO
|34,94
|4.011.691.226
|% 4,42
|
|ASELS
|26,14
|2.740.622.648
|% 3,16
|
|KRDMD
|15,91
|2.520.154.151
|% 0,38
|
|GARAN
|12,59
|2.447.649.299
|% -0,32
|
|SISE
|16,63
|2.194.000.512
|% 2,21
|
|ODAS
|1,91
|764.770.367
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|803.853.079
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.113.217.272
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.447.649.299
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,76
|1.484.401.327
|% 0,52
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7103
|14,7203
|% 0,28
|
|Euro
|16,1321
|16,1458
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2866
|19,3833
|% 0,44
|
|Frank
|15,8586
|15,9541
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9131
|3,9328
|% 0,28
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|1,49
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|30,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|34,73
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|16,80
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
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