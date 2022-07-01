***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.07.2022 15:53
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.04.2022-30.06.2022 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040715
BIST
17:082.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 40,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:0816,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0656
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:0817,4144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1130
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3810
17:08967,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,23
|Açılış
|: 967,70
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ISSEN
|28,16
|60.267.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,30
|1.235.619.003
|% 9,00
|
|PEKGY
|1,24
|36.712.776
|% 8,77
|
|OZKGY
|5,99
|46.437.635
|% 8,71
|
|OZKGY
|5,99
|46.437.635
|% 8,71
|
|RTALB
|6,91
|120.654.994
|% -7,37
|
|GLRYH
|3,20
|38.299.616
|% -6,16
|
|KFEIN
|22,30
|23.036.043
|% -4,86
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,60
|16.155.001
|% -3,46
|
|THYAO
|49,10
|4.593.351.161
|% 4,91
|
|SISE
|21,30
|1.672.209.801
|% -0,93
|
|KOZAL
|185,30
|1.235.619.003
|% 9,00
|
|EREGL
|27,10
|1.083.853.225
|% -0,15
|
|TUPRS
|270,50
|909.521.583
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,73
|501.661.740
|% 3,41
|
|YKBNK
|4,43
|567.883.274
|% 2,31
|
|ODAS
|2,91
|329.526.360
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,54
|451.133.176
|% 3,65
|
|THYAO
|49,10
|4.593.351.161
|% 4,91
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7466
|16,7726
|% 0,44
|
|Euro
|17,3950
|17,4037
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,0413
|20,1418
|% -1,12
|
|Frank
|17,3532
|17,4577
|% -0,32
|
|Riyal
|4,4528
|4,4752
|% 0,40
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,09
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|-31,00
|
|Tam
|6.458
|6.548
|-42,00
|
|Yarım
|3.161
|3.202
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.600
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,71
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,34
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,91
|