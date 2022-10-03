***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.10.2022 15:57
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.07.2022-30.09.2022 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066764
BIST
17:123.342
En Yüksek
|Değişim
|: 5,09%
|| 161,80
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.343
En Düşük
3.196
17:1218,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:1218,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1144
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:121.000,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.000,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.002,36
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|90.291.733
|% 9,99
|
|VAKBN
|7,62
|1.278.294.863
|% 9,96
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|621.520.826
|% 9,95
|
|ULUFA
|4,50
|12.169.865
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.457
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.841.148
|% -9,91
|
|GMTAS
|3,69
|29.280.923
|% -7,29
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|THYAO
|76,30
|5.624.540.480
|% 8,07
|
|SASA
|69,90
|3.059.369.351
|% 2,49
|
|TUPRS
|317,60
|2.097.192.460
|% 9,67
|
|YKBNK
|7,75
|2.080.886.298
|% 9,62
|
|ASELS
|30,62
|1.837.526.260
|% 4,51
|
|EKGYO
|4,10
|1.686.438.097
|% 5,94
|
|YKBNK
|7,75
|2.080.886.298
|% 9,62
|
|HALKB
|7,67
|1.581.388.553
|% 9,89
|
|SKBNK
|1,95
|342.934.202
|% 5,41
|
|ODAS
|6,57
|1.175.429.871
|% 3,63
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5417
|18,5601
|% 0,32
|
|Euro
|18,2442
|18,2682
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8394
|20,9439
|% 1,15
|
|Frank
|18,6807
|18,7932
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9190
|4,9436
|% 0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|42,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,43
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,80
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|3,87
|
Seans Raporu
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