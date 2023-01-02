***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
02.01.2023 16:27
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.10.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092198
BIST
16:405.655
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 145,85
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:4018,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:4020,0228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:401.099,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.099,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KONYA
|3.773,00
|154.951.687
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|166.979.290
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.161.085
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,50
|57.614.144
|% -8,35
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,30
|7.367.538.192
|% 2,52
|
|THYAO
|145,30
|6.261.257.255
|% 3,12
|
|EKGYO
|9,50
|6.112.665.991
|% 8,82
|
|TCELL
|40,20
|4.322.442.534
|% 6,12
|
|ASELS
|63,70
|4.201.296.064
|% 2,49
|
|EKGYO
|9,50
|6.112.665.991
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,20
|2.414.098.122
|% 5,86
|
|YKBNK
|12,04
|2.623.697.522
|% 1,95
|
|PETKM
|20,30
|3.593.250.589
|% 1,70
|
|EREGL
|42,30
|7.367.538.192
|% 2,52
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7205
|18,7226
|% 0,11
|
|Euro
|20,0016
|20,0154
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,4956
|22,6084
|% -0,20
|
|Frank
|20,1752
|20,2967
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,02
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,44
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|