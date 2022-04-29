***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 18:33
***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GRNYO, GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15 Kasım 2021 18 Kasım 2021, 31 Mart 2022, 1 Nisan 2022 28 Nisan 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ("Garanti BBVA") aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:
BBVA'nın halihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA paylarının tamamı için BBVA tarafından başlatılan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında yapılan pay satışlarının sonucu olarak 25 Nisan 2022 itibariyle BBVA, Garanti BBVA'nın her ikisi de Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve tam konsolide edilen iki bağlı ortaklığı olan Garanti Faktoring A.Ş.'nin ("Garanti Faktoring") ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Garanti Yatırım Ortaklığı") dolaylı yönetim kontrolünü (II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde ("Tebliğ") tanımlandığı üzere) elde etmiştir.
Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin BBVA'nın Garanti BBVA'daki paylarını (borsada işlem gören iki iştirakindeki paylarını değil) artırmayı hedeflediği ve bu iki iştirakin Garanti BBVA'nın faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmadığını dikkate alarak 29 Nisan 2022 tarihinde, BBVA, Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ'in (18)(1)(c) maddesi uyarınca Garanti Faktoring ve Garanti Yatırım Ortaklığı'na ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunmaktan muafiyet başvurusunda bulunmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025862
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0638
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0981
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05909,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,98
|Açılış
|: 909,47
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8502
|14,8565
|% 0,45
|
|Euro
|15,6491
|15,6519
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,5856
|18,6788
|% 1,21
|
|Frank
|15,1984
|15,2899
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9441
|3,9639
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|12,08
|
|Altın Gr.
|909
|909
|8,98
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,81
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem