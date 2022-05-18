Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2022 19:05
***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GARFA, GRNYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15 Kasım 2021 18 Kasım 2021, 31 Mart 2022, 1 Nisan 2022 28 Nisan 2022 29 Nisan 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ("Garanti BBVA") aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:
BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) uyarınca 31 Mart 2022'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile onaylanan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci, yukarıda açıklanan duyurular doğrultusunda 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlanmıştır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin %36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır.
Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı %85,97'ye ulaşmıştır. Garanti BBVA'nın ortaklık yapısı hakkında daha detaylı bilgi için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak açıklamayı dikkate alabilirsiniz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031293


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.394
Değişim :  -0,05% |  -1,22
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.412 En Düşük
2.382
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 133.339.157 % 9,99  
NIBAS 9,70 32.006.672 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.550.627 % 9,97  
SELVA 10,60 22.875.556 % 9,96  
ARMDA 131,40 1.693.542 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9332 15,9345 % 0,20  
Euro 16,6779 16,8029 % 0,27  
Sterlin 19,6843 19,7831 % -0,66  
Frank 16,0825 16,1794 % 0,87  
Riyal 4,2372 4,2584 % 0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 6,64  
Altın Gr. 934 934 5,49  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,59 21,63 -0,02  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,00  
B. Petrol 109 109 -2,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru