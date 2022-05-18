***TGB* *GARAN* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GARFA, GRNYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15 Kasım 2021 18 Kasım 2021, 31 Mart 2022, 1 Nisan 2022 28 Nisan 2022 29 Nisan 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ("Garanti BBVA") aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) uyarınca 31 Mart 2022'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile onaylanan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci, yukarıda açıklanan duyurular doğrultusunda 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlanmıştır.Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin %36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır.Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı %85,97'ye ulaşmıştır. Garanti BBVA'nın ortaklık yapısı hakkında daha detaylı bilgi için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak açıklamayı dikkate alabilirsiniz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031293BIST