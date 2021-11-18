***TGB* *GARAN* *GRM* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN******GRM******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GRM, GRNYO, GARFA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Kasım 2021 tarihli açıklamamıza ilave olarak BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını bildirir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978408BIST