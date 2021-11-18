***TGB* *GARAN* *GRM* *GARFA* *GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 09:24
***TGB******GARAN******GRM******GARFA******GRNYO*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GRM, GRNYO, GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Kasım 2021 tarihli açıklamamıza ilave olarak BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını bildirir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978408
BIST
10:391.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:3910,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0790
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:3912,1604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1168
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:39642,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 5,08
|Açılış
|: 642,80
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:37
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|TETMT
|190,40
|3.705.777
|% 9,93
|
|PRKAB
|44,20
|65.799.340
|% 8,60
|
|DITAS
|22,62
|13.048.864
|% 8,54
|
|RALYH
|9,74
|24.872.436
|% 6,10
|
|GMTAS
|2,47
|4.039.067
|% -5,36
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,96
|926.849
|% -4,82
|
|ELITE
|17,68
|12.510.623
|% -4,33
|
|MERIT
|26,70
|3.122.874
|% -4,03
|
|PETKM
|7,78
|303.399.343
|% 0,91
|
|SISE
|10,55
|226.254.387
|% 1,25
|
|GARAN
|11,94
|208.853.162
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,71
|178.369.631
|% 0,26
|
|THYAO
|18,05
|172.974.150
|% 0,33
|
|ADESE
|1,06
|62.238.075
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,37
|159.537.813
|% 0,00
|
|PETKM
|7,78
|303.399.343
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,16
|68.119.791
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,71
|178.369.631
|% 0,26
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7005
|10,7089
|% 0,72
|
|Euro
|12,1415
|12,1576
|% 0,95
|
|Sterlin
|14,4495
|14,5219
|% 1,10
|
|Frank
|11,5161
|11,5855
|% 0,98
|
|Riyal
|2,8522
|2,8665
|% 1,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-0,09
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,46
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,64
|8,65
|0,08
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,52
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 36 artarak (% 0.23 ) 1, 873
-
10:51
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, GMTAS
-
10:51
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, TETMT
-
10:51XU100
Endeks 1, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 3, 176.00 milyon TL de
-
10:51ULAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 801, 550 adet işlem