***TGB* *GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2021 16:39
***TGB******GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GARAN, TGB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Helikon Investments Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950786
BIST
16:581.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,27
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:588,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0230
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:5810,2129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0398
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:58501,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 501,72
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:56
|EDATA
|7,39
|93.064.709
|% 9,97
|
|BANVT
|64,75
|2.510.594
|% 9,84
|
|YAPRK
|33,78
|25.998.432
|% 9,53
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.069.028
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|16.128.646
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.899.759
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.190.409
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.100.802
|% -9,73
|
|SASA
|28,26
|930.353.082
|% 6,80
|
|GARAN
|8,49
|893.356.555
|% -1,74
|
|THYAO
|13,13
|454.877.612
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,09
|412.149.468
|% -1,25
|
|EREGL
|17,83
|344.653.654
|% -1,98
|
|PEKGY
|1,02
|156.100.802
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|286.695.964
|% -0,88
|
|GARAN
|8,49
|893.356.555
|% -1,74
|
|TSKB
|1,22
|70.897.808
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,09
|412.149.468
|% -1,25
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6085
|8,6111
|% -0,28
|
|Euro
|10,1809
|10,1949
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,8719
|11,9315
|% -0,69
|
|Frank
|9,3516
|9,4080
|% -0,49
|
|Riyal
|2,2878
|2,2993
|% -0,33
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,06
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.306
|3.390
|23,13
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|11,19
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|0,58
|
Seans Raporu
16:56
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17:08LIDFA
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17:04XU030
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17:04
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