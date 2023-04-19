***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2023 18:22
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2023
Tescil Tarihi
18.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2023 tarih 10814 sayılı TTSG
Açıklamalar
Bankamızın 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 18.04.2023 tarih, 10814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140152
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.241,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3972
|19,4046
|% 0,02
|
|Euro
|21,2744
|21,2902
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0556
|24,1763
|% 0,10
|
|Frank
|21,5047
|21,6342
|% -0,23
|
|Riyal
|5,1564
|5,1823
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-13,70
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,30
|