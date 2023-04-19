***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2023Tescil Tarihi18.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.04.2023 tarih 10814 sayılı TTSGAçıklamalarBankamızın 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 18.04.2023 tarih, 10814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140152BIST