***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 2.857.876 -889.345 -773.998 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 46.687.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 2.857.876 -889.345 -773.998 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 46.687.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 44.254 224.832 -415.426 -83.702 0 0 1.721.963 1.491.921 1.491.921Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.543 0 0 12.543 12.543Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 143.616 3.082.708 -1.304.771 -857.700 32.121.457 7.035.545 1.721.963 48.192.317 48.192.317Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -31.764 467.028 -797.479 -177.874 0 0 1.631.366 1.091.277 1.091.277Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.715 0 0 16.715 16.715Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 185.332 3.827.198 -1.211.765 -1.141.592 39.187.587 6.158.841 1.631.366 54.873.658 54.873.658Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER177.480.283 355.007.091 532.487.374 186.024.138 290.326.802 476.350.940GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 25.045.280 39.954.429 64.999.709 23.655.572 36.838.728 60.494.300Teminat Mektupları24.912.530 28.917.525 53.830.055 23.555.242 25.924.721 49.479.963Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.137.545 1.137.545 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.452.649 580.164 2.032.813 1.408.118 535.596 1.943.714Diğer Teminat Mektupları23.459.881 27.199.816 50.659.697 22.147.124 24.136.989 46.284.113Banka Kredileri69.047 1.546.280 1.615.327 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri69.047 1.546.280 1.615.327 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler63.703 9.385.905 9.449.608 64.485 9.296.630 9.361.115Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler63.703 9.385.905 9.449.608 64.485 9.296.630 9.361.115Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 104.719 104.719 0 74.179 74.179Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 66.311.240 10.153.735 76.464.975 62.612.512 12.855.966 75.468.478Cayılamaz Taahhütler66.297.787 8.795.833 75.093.620 62.597.467 11.407.314 74.004.781Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.393.956 7.324.070 9.718.026 5.305.681 10.055.183 15.360.864Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 6.871 6.871 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.547.153 1.464.892 19.012.045 16.444.587 1.345.795 17.790.382Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.401.130 0 3.401.130 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri140.275 0 140.275 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri42.812.458 0 42.812.458 37.522.327 0 37.522.327Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.815 0 2.815 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler13.453 1.357.902 1.371.355 15.045 1.448.652 1.463.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri13.453 1.356.068 1.369.521 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler0 1.834 1.834 0 1.663 1.663TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 86.123.763 304.898.927 391.022.690 99.756.054 240.632.108 340.388.162Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.148.207 40.012.004 55.160.211 21.712.536 38.829.691 60.542.227Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.169.986 14.248.154 16.418.140 4.835.016 16.046.285 20.881.301Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler12.978.221 25.763.850 38.742.071 16.877.520 22.783.406 39.660.926Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler70.975.556 264.886.923 335.862.479 78.043.518 201.802.417 279.845.935Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.771.855 14.936.993 22.708.848 7.301.938 8.068.206 15.370.144Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.902.565 6.456.638 11.359.203 3.682.456 4.054.139 7.736.595Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.869.290 8.480.355 11.349.645 3.619.482 4.014.067 7.633.549Para ve Faiz Swap İşlemleri56.292.686 195.293.523 251.586.209 60.693.410 151.509.069 212.202.479Swap Para Alım İşlemleri7.542.317 72.456.811 79.999.128 10.023.967 61.232.134 71.256.101Swap Para Satım İşlemleri35.225.426 44.470.191 79.695.617 43.714.007 24.234.403 67.948.410Swap Faiz Alım İşlemleri6.762.661 39.183.260 45.945.921 3.477.718 33.021.266 36.498.984Swap Faiz Satım İşlemleri6.762.282 39.183.261 45.945.543 3.477.718 33.021.266 36.498.984Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.540.916 19.805.509 25.346.425 9.982.384 21.935.096 31.917.480Para Alım Opsiyonları2.983.892 3.479.536 6.463.428 5.408.521 5.781.135 11.189.656Para Satım Opsiyonları2.557.024 4.020.054 6.577.078 4.573.863 7.252.760 11.826.623Faiz Alım Opsiyonları0 8.535.662 8.535.662 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 3.770.257 3.770.257 0 2.252.080 2.252.080Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.370.099 1.461.619 2.831.718 65.786 471.118 536.904Futures Para Alım İşlemleri1.368.334 28.902 1.397.236 61.892 208.060 269.952Futures Para Satım İşlemleri1.765 1.432.717 1.434.482 3.894 263.058 266.952Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 22.973 22.973 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 22.973 22.973 0 29.604 29.604Diğer0 33.366.306 33.366.306 0 19.789.324 19.789.324EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER802.066.260 897.465.950 1.699.532.210 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825EMANET KIYMETLER42.074.242 49.977.639 92.051.881 43.409.744 42.261.767 85.671.511Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları9.347.750 0 9.347.750 9.529.381 0 9.529.381Emanete Alınan Menkul Değerler14.468.521 17.078.597 31.547.118 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler15.180.957 6.454.745 21.635.702 15.595.071 5.756.410 21.351.481Tahsile Alınan Ticari Senetler2.729.524 1.120.190 3.849.714 2.701.590 914.041 3.615.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler251.322 22.807.632 23.058.954 250.510 20.775.992 21.026.502İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 159.928 159.928 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler96.168 2.356.547 2.452.715 62.990 2.177.038 2.240.028Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER759.992.018 847.488.311 1.607.480.329 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314Menkul Kıymetler5.620.657 1.308.370 6.929.027 3.562.837 1.433.797 4.996.634Teminat Senetleri23.676.969 12.224.886 35.901.855 23.696.036 11.082.043 34.778.079Emtia3.267 0 3.267 3.371 0 3.371Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul178.295.368 148.024.176 326.319.544 174.794.481 134.473.134 309.267.615Diğer Rehinli Kıymetler552.395.757 685.930.775 1.238.326.532 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519Rehinli Kıymet Alanlar0 104 104 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI979.546.543 1.252.473.041 2.232.019.584 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.740.855 1.302.590Alınan Faizler7.235.039 8.391.656Ödenen Faizler-3.042.410 -6.042.411Alınan Temettüler571 414Alınan Ücret ve Komisyonlar2.058.138 1.957.011Elde Edilen Diğer Kazançlar1.907.743 2.126.928Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar201.019 149.808Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.052.235 -1.700.618Ödenen Vergiler-742.452 -49.349Diğer5.6 -1.824.558 -3.530.849Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-14.554.834 -575.841Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.619.957 24.070Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-9.224.410 -2.694.107Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-20.812.001 -18.051.294Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.435.080 745.275Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-781.481 1.985.734Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)18.608.889 16.010.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.273.334 3.401.781Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 -564.128 -1.997.730Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-10.813.979 726.749YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları881.209 -478.003İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.588 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-79.236 -84.986Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller79.337 84.368Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.562.084 -2.399.636Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.259.752 2.019.372Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-998.090 -97.121Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar185.118 0Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.152.290 2.540.760Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.603.203 3.786.518Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.351.992 -1.145.906İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-98.921 -99.852Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 1.616.197 1.304.103Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.164.283 4.093.609Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.475.425 30.547.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar30.311.142 34.640.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.631.366 1.721.963DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-540.089 -230.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.764 44.254Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-34.157 46.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.393 -2.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-508.325 -274.296Yabancı Para Çevrim Farkları467.028 224.832Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-925.892 -625.627Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-34.127 113.484Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-222.343 -104.628Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler207.009 117.643TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.091.277 1.491.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)25.288.745 73.818.813 99.107.558 33.776.385 62.458.332 96.234.717Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 5.813.091 59.870.568 65.683.659 13.719.095 50.054.007 63.773.102Nakit Değerler ve Merkez Bankası4.268.188 54.036.635 58.304.823 3.285.976 38.390.532 41.676.508Bankalar465.449 5.907.882 6.373.331 275.625 11.593.863 11.869.488Para Piyasalarından Alacaklar1.101.773 204.442 1.306.215 10.193.163 183.283 10.376.446Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-22.319 -278.391 -300.710 -35.669 -113.671 -149.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 1.197.509 5.151.594 6.349.103 380.115 4.510.763 4.890.878Devlet Borçlanma Senetleri1.163.830 509.677 1.673.507 340.037 91.126 431.163Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler33.679 22.154 55.833 40.078 20.428 60.506Diğer Finansal Varlıklar0 4.619.763 4.619.763 0 4.399.209 4.399.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 16.220.190 6.458.497 22.678.687 18.133.071 6.549.979 24.683.050Devlet Borçlanma Senetleri16.091.825 6.140.653 22.232.478 18.051.257 6.216.429 24.267.686Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler27.761 317.844 345.605 32.328 333.550 365.878Diğer Finansal Varlıklar100.604 0 100.604 49.486 0 49.486Türev Finansal Varlıklar5.1.4 2.057.955 2.338.154 4.396.109 1.544.104 1.343.583 2.887.687Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.596.065 2.338.154 3.934.219 1.131.692 1.334.234 2.465.926Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı461.890 0 461.890 412.412 9.349 421.761İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)185.468.495 96.935.656 282.404.151 177.953.331 86.015.238 263.968.569Krediler5.1.5 174.041.715 95.978.592 270.020.307 166.955.553 84.209.820 251.165.373Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 21.954.776 8.654.718 30.609.494 20.732.279 7.884.639 28.616.918Devlet Borçlanma Senetleri21.861.130 7.638.514 29.499.644 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar93.646 1.016.204 1.109.850 140.815 917.467 1.058.282Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.527.996 -7.697.654 -18.225.650 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 1.013.442 0 1.013.442 1.291.274 0 1.291.274Satış Amaçlı1.013.442 0 1.013.442 1.291.274 0 1.291.274Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.562.186 6.083.819 8.646.005 2.905.123 5.681.755 8.586.878İştirakler (Net)5.1.9 38.580 0 38.580 35.158 0 35.158Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler38.580 0 38.580 35.158 0 35.158Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 2.523.606 6.083.819 8.607.425 2.869.965 5.681.755 8.551.720Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.419.586 6.083.819 8.503.405 2.765.945 5.681.755 8.447.700Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar104.020 0 104.020 104.020 0 104.020Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 4.970.249 283 4.970.532 4.990.953 271 4.991.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 383.303 0 383.303 350.882 0 350.882Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer383.303 0 383.303 350.882 0 350.882YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 703.141 0 703.141 703.141 0 703.141CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 2.237.222 0 2.237.222 1.710.519 0 1.710.519DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 6.075.760 11.874.638 17.950.398 5.212.339 8.102.727 13.315.066VARLIKLAR TOPLAMI228.702.543 188.713.209 417.415.752 228.893.947 162.258.323 391.152.270YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 119.489.977 147.208.301 266.698.278 114.481.908 134.269.183 248.751.091ALINAN KREDİLER5.2.2 1.717.529 26.190.746 27.908.275 1.687.332 23.435.491 25.122.823PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 820.234 0 820.234 67.803 436.372 504.175İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 5.470.653 11.438.290 16.908.943 6.036.084 10.371.648 16.407.732Bonolar4.227.369 0 4.227.369 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.243.284 11.438.290 12.681.574 1.210.544 10.371.648 11.582.192FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 13.450.159 13.450.159 0 14.292.878 14.292.878TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.738.988 5.498.366 7.237.354 1.876.549 2.208.025 4.084.574Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.429.429 5.180.076 6.609.505 1.282.689 2.139.130 3.421.819Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı309.559 318.290 627.849 593.860 68.895 662.755FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 1.012.099 57.704 1.069.803 949.775 56.373 1.006.148KARŞILIKLAR5.2.8 4.832.515 1.337.594 6.170.109 4.685.257 1.046.489 5.731.746Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.074.669 86.526 1.161.195 1.073.537 71.419 1.144.956Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.757.846 1.251.068 5.008.914 3.611.720 975.070 4.586.790CARİ VERGİ BORCU5.2.9 1.096.131 27.725 1.123.856 1.081.878 51.672 1.133.550ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.022.126 5.028.757 6.050.883 261.478 4.468.229 4.729.707Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.022.126 5.028.757 6.050.883 261.478 4.468.229 4.729.707DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 13.250.700 1.853.500 15.104.200 13.992.137 1.630.043 15.622.180ÖZKAYNAKLAR5.2.13 55.512.003 -638.345 54.873.658 53.281.263 484.403 53.765.666Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.270.873 166.716 1.437.589 1.274.527 194.826 1.469.353Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.493.438 -1.019.597 1.473.841 1.963.669 18.497 1.982.166Kar Yedekleri38.973.051 214.536 39.187.587 38.899.792 271.080 39.170.872Yasal Yedekler1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.275.101 0 37.275.101 37.201.842 0 37.201.842Diğer Kar Yedekleri232.576 214.536 447.112 232.576 271.080 503.656Kar veya Zarar7.790.207 0 7.790.207 6.158.841 0 6.158.841Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.158.841 0 6.158.841 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.631.366 0 1.631.366 6.158.841 0 6.158.841Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI205.962.955 211.452.797 417.415.752 198.401.464 192.750.806 391.152.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 8.913.954 10.272.821Kredilerden Alınan Faizler7.337.179 8.204.825Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 118.129Bankalardan Alınan Faizler41.993 148.312Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler55.375 29.777Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.361.949 1.627.596Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar26.161 10.694Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar600.013 810.457İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler735.775 806.445Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri117.458 144.182FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -3.269.830 -5.777.758Mevduata Verilen Faizler-2.187.055 -4.688.397Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-439.999 -511.029Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-30.274 -6.277İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-437.606 -474.220Kiralama Faiz Giderleri-45.343 -47.062Diğer Faiz Giderleri-129.553 -50.773NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.644.124 4.495.063NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.677.702 1.430.502Alınan Ücret ve Komisyonlar2.058.138 1.957.011Gayri Nakdi Kredilerden164.829 166.484Diğer1.893.309 1.790.527Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-380.436 -526.509Gayri Nakdi Kredilere-423 -52Diğer-380.013 -526.457TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 571 414TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 529.479 -169.078Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.177.081 486.955Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.043.895 907.345Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)396.293 -1.563.378DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 1.907.743 1.639.973FAALİYET BRÜT KÂRI9.759.619 7.396.874BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -4.860.884 -3.206.823DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-728.140 -242.876PERSONEL GİDERLERİ (-)-895.026 -864.992DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -1.549.848 -1.203.802NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.725.721 1.878.381BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)321.102 249.959NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 2.046.823 2.128.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -415.457 -406.377Cari Vergi Karşılığı-732.758 -196.488Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-308.794 -522.901Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi626.095 313.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 1.631.366 1.721.963DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 1.631.366 1.721.963Grubun Karı (Zararı)1.631.366 1.721.963Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hİsse Başına Kar (Zarar) 0,00388000 0,00410000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841203BIST