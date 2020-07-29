***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2020 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.290 0 76.098 404.610 -214.117 -296.502 0 0 3.628.371 3.604.750 40.504 3.645.254
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.440 0 0 25.440 0 25.440
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.541.213 -160.891 177.315 3.149.405 -1.353.192 -1.292.234 39.645.065 0 3.628.371 50.319.486 237.370 50.556.856
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 86.022 0 49.282 727.154 366.050 -280.774 0 0 3.295.112 4.242.846 37.596 4.280.442
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.053 0 0 38.053 0 38.053
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.683.984 -172.474 268.233 3.937.440 262.482 -2.017.371 39.656.419 6.159.477 3.295.112 58.057.736 311.506 58.369.242
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
207.824.740 345.555.159 553.379.899 187.129.637 307.620.161 494.749.798
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 26.920.379 40.943.152 67.863.531 23.655.572 39.101.523 62.757.095
Teminat Mektupları
26.571.260 30.591.574 57.162.834 23.555.242 26.872.148 50.427.390
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.137.535 1.137.535 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.775.356 767.757 2.543.113 1.408.118 620.356 2.028.474
Diğer Teminat Mektupları
24.795.904 28.686.282 53.482.186 22.147.124 24.999.656 47.146.780
Banka Kredileri
93.724 1.705.867 1.799.591 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
93.724 1.705.867 1.799.591 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
255.395 8.536.717 8.792.112 64.485 10.611.998 10.676.483
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
255.395 8.536.717 8.792.112 64.485 10.611.998 10.676.483
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 108.994 108.994 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
68.762.162 12.162.915 80.925.077 62.668.511 14.344.299 77.012.810
Cayılamaz Taahhütler
68.365.284 9.815.282 78.180.566 62.458.341 12.568.282 75.026.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.963.578 7.720.093 9.683.671 5.306.346 10.576.157 15.882.503
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 3.553 3.553 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.570.070 1.210.453 19.780.523 16.305.168 1.273.729 17.578.897
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.146.828 0 3.146.828 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
151.481 0 151.481 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.531.999 881.183 45.413.182 37.521.955 712.060 38.234.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.328 0 1.328 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
396.878 2.347.633 2.744.511 210.170 1.776.017 1.986.187
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
12.388 1.933.900 1.946.288 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
384.490 413.733 798.223 195.125 329.028 524.153
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 112.142.199 292.449.092 404.591.291 100.805.554 254.174.339 354.979.893
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.374.738 38.001.576 46.376.314 22.373.314 43.574.257 65.947.571
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.210.000 10.471.492 11.681.492 4.835.016 16.607.942 21.442.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.164.738 27.530.084 34.694.822 17.538.298 26.966.315 44.504.613
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
103.767.461 254.447.516 358.214.977 78.432.240 210.600.082 289.032.322
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.275.986 6.630.411 11.906.397 7.322.962 8.764.639 16.087.601
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.746.125 2.224.611 5.970.736 3.686.017 4.409.675 8.095.692
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.529.861 4.405.800 5.935.661 3.636.945 4.354.964 7.991.909
Para ve Faiz Swap İşlemleri
91.417.580 198.904.000 290.321.580 60.617.121 160.582.646 221.199.767
Swap Para Alım İşlemleri
5.152.471 71.906.244 77.058.715 9.766.706 67.104.838 76.871.544
Swap Para Satım İşlemleri
38.366.745 41.525.104 79.891.849 43.894.979 29.683.702 73.578.681
Swap Faiz Alım İşlemleri
23.949.376 42.736.326 66.685.702 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
23.948.988 42.736.326 66.685.314 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.481.992 10.840.301 16.322.293 10.170.756 20.898.894 31.069.650
Para Alım Opsiyonları
3.027.135 2.643.808 5.670.943 5.408.521 5.945.014 11.353.535
Para Satım Opsiyonları
2.344.237 3.429.389 5.773.626 4.573.863 7.416.639 11.990.502
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.640.517 3.640.517 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.126.587 1.126.587 0 888.120 888.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
59.067 0 59.067 87.880 0 87.880
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
51.553 0 51.553 100.492 0 100.492
Futures Para İşlemleri
1.308.705 1.685.037 2.993.742 131.926 534.975 666.901
Futures Para Alım İşlemleri
1.308.508 169.633 1.478.141 128.032 208.060 336.092
Futures Para Satım İşlemleri
197 1.515.404 1.515.601 3.894 326.915 330.809
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Diğer
283.198 36.387.767 36.670.965 189.475 19.789.324 19.978.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
860.585.195 1.011.175.033 1.871.760.228 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905
EMANET KIYMETLER
68.100.976 53.974.651 122.075.627 61.688.136 42.938.926 104.627.062
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
35.166.326 0 35.166.326 27.430.538 0 27.430.538
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.950.983 19.816.621 35.767.604 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
14.107.972 6.044.639 20.152.611 15.688.562 5.837.295 21.525.857
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.326.218 1.010.753 3.336.971 2.702.936 938.150 3.641.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
229.196 23.845.222 24.074.418 250.510 20.797.896 21.048.406
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 166.645 166.645 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
320.281 3.090.771 3.411.052 345.388 2.727.299 3.072.687
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
792.484.219 957.200.382 1.749.684.601 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843
Menkul Kıymetler
6.341.544 1.565.771 7.907.315 4.036.323 1.563.950 5.600.273
Teminat Senetleri
23.651.878 18.881.304 42.533.182 23.737.421 13.743.078 37.480.499
Emtia
6.081 0 6.081 3.371 0 3.371
Varant
0 426.901 426.901 0 377.819 377.819
Gayrimenkul
182.857.403 170.431.640 353.289.043 175.430.786 148.434.218 323.865.004
Diğer Rehinli Kıymetler
579.627.313 765.894.655 1.345.521.968 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781
Rehinli Kıymet Alanlar
0 111 111 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.068.409.935 1.356.730.192 2.425.140.127 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 11.666.795 8.508.088
Alınan Faizler
18.289.366 19.436.161
Ödenen Faizler
-6.830.610 -12.075.082
Alınan Temettüler
18.661 9.022
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.932.250 4.156.118
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.551.872 3.732.453
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
425.981 354.309
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.621.123 -4.081.182
Ödenen Vergiler
-1.529.822 -675.568
Diğer
-1.569.780 -2.348.143
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -19.367.144 -10.292.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.789.912 -174.556
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.698.170 -9.889.364
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-52.847.200 -12.291.977
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.418.662 771.657
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-419.752 -2.655.257
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
29.914.244 17.578.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
17.438.111 -2.462.438
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.454.197 -1.168.569
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 -7.700.349 -1.784.276
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -8.829.742 -1.895.930
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.588 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-200.345 -255.037
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
184.282 164.689
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.948.753 -5.130.615
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.990.416 4.173.069
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.469.522 -932.340
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.617.768 84.304
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.087.967 4.916.987
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.811.784 12.633.796
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.513.092 -7.560.300
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -680
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-210.725 -155.829
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.611.240 1.115.018
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 -12.830.884 2.351.799
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 48.006.493 37.697.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 35.175.609 40.049.403
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.330.879 3.668.768
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
949.563 -23.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.304 82.388
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
94.331 6.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
53.149 80.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.176 -4.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
814.259 -105.902
Yabancı Para Çevrim Farkları
727.154 404.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
468.397 -272.599
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
58.141 -178.995
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-404.310 -197.574
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.592 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.531 138.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.280.442 3.645.254
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
33.308.705 79.014.890 112.323.595 34.725.166 74.235.255 108.960.421
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 8.429.793 58.679.776 67.109.569 14.200.209 57.897.826 72.098.035
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7.455.577 37.211.689 44.667.266 3.285.977 38.739.329 42.025.306
Bankalar
1.028.961 21.228.037 22.256.998 747.860 18.834.329 19.582.189
Para Piyasalarından Alacaklar
0 430.747 430.747 10.205.763 453.693 10.659.456
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-54.745 -190.697 -245.442 -39.391 -129.525 -168.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.346.455 6.193.257 7.539.712 692.738 4.526.562 5.219.300
Devlet Borçlanma Senetleri
711.849 1.562.353 2.274.202 370.765 91.126 461.891
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
585.478 25.310 610.788 303.272 30.148 333.420
Diğer Finansal Varlıklar
49.128 4.605.594 4.654.722 18.701 4.405.288 4.423.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 21.993.886 11.933.916 33.927.802 18.274.036 10.369.493 28.643.529
Devlet Borçlanma Senetleri
21.847.536 7.616.975 29.464.511 18.192.222 6.627.521 24.819.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
42.319 410.028 452.347 32.328 350.053 382.381
Diğer Finansal Varlıklar
104.031 3.906.913 4.010.944 49.486 3.391.919 3.441.405
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.538.571 2.207.941 3.746.512 1.558.183 1.441.374 2.999.557
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.074.032 2.197.249 3.271.281 1.133.910 1.424.303 2.558.213
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
464.539 10.692 475.231 424.273 17.071 441.344
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
212.748.190 133.382.959 346.131.149 180.738.392 115.539.328 296.277.720
Krediler
5.1.5 199.646.065 127.351.363 326.997.428 166.976.048 110.530.551 277.506.599
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.352.577 5.379.482 6.732.059 1.326.634 4.857.520 6.184.154
Faktoring Alacakları
5.1.7 2.107.023 642.341 2.749.364 1.809.179 620.984 2.430.163
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 21.324.471 9.799.259 31.123.730 20.732.279 6.988.063 27.720.342
Devlet Borçlanma Senetleri
21.229.884 9.771.269 31.001.153 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
94.587 27.990 122.577 140.815 20.891 161.706
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.681.946 -9.789.486 -21.471.432 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 1.136.471 26.336 1.162.807 1.424.822 27.436 1.452.258
Satış Amaçlı
1.136.471 26.336 1.162.807 1.424.822 27.436 1.452.258
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
159.014 4.942 163.956 149.767 4.087 153.854
İştirakler (Net)
5.1.10 44.994 6 45.000 35.747 6 35.753
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
44.994 6 45.000 35.747 6 35.753
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 4.936 118.956 114.020 4.081 118.101
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.020 4.936 118.956 114.020 4.081 118.101
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.029.190 418.500 5.447.690 5.145.933 382.366 5.528.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 494.728 69.871 564.599 430.194 49.712 479.906
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
488.340 69.871 558.211 423.806 49.712 473.518
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 575.143 0 575.143 569.719 0 569.719
CARİ VERGİ VARLIĞI
67 76.837 76.904 7.649 78.568 86.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 2.797.041 25.476 2.822.517 1.861.118 20.892 1.882.010
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 6.942.505 10.455.476 17.397.981 5.502.245 7.661.499 13.163.744
VARLIKLAR TOPLAMI
263.191.054 223.475.287 486.666.341 230.555.005 197.999.143 428.554.148
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 128.906.024 177.977.087 306.883.111 113.245.513 164.031.812 277.277.325
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.756.607 24.442.164 26.198.771 2.687.955 22.934.104 25.622.059
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 15.338.408 1.391.881 16.730.289 416.266 1.370.595 1.786.861
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.184.208 16.247.971 22.432.179 6.036.084 14.990.453 21.026.537
Bonolar
4.952.309 0 4.952.309 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.231.899 16.247.971 17.479.870 1.210.544 14.990.453 16.200.997
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 14.453.088 14.453.088 0 14.342.293 14.342.293
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.314.655 5.143.938 6.458.593 1.945.271 2.294.394 4.239.665
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.118.010 4.845.008 5.963.018 1.305.445 2.199.506 3.504.951
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
196.645 298.930 495.575 639.826 94.888 734.714
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 990.690 178.441 1.169.131 969.316 165.454 1.134.770
KARŞILIKLAR
5.2.9 6.311.859 1.510.210 7.822.069 5.348.121 1.178.252 6.526.373
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.077.207 138.763 1.215.970 1.135.056 111.605 1.246.661
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
703.140 76.121 779.261 589.541 50.992 640.533
Diğer Karşılıklar
4.531.512 1.295.326 5.826.838 3.623.524 1.015.655 4.639.179
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 1.857.772 47.478 1.905.250 1.149.548 102.427 1.251.975
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 769 22.737 23.506 0 29.480 29.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 15.726.000 2.323.757 18.049.757 14.252.573 2.283.783 16.536.356
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 58.482.481 -113.239 58.369.242 53.554.029 496.718 54.050.747
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.465.524 314.219 1.779.743 1.376.965 267.474 1.644.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.898.964 -716.413 2.182.551 1.465.038 -94.917 1.370.121
Kar Yedekleri
39.367.464 288.955 39.656.419 39.288.768 324.161 39.612.929
Yasal Yedekler
1.546.353 60.587 1.606.940 1.546.353 53.081 1.599.434
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.583.098 0 37.583.098 37.509.839 0 37.509.839
Diğer Kar Yedekleri
238.013 228.368 466.381 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
9.454.589 0 9.454.589 6.164.914 0 6.164.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.159.477 0 6.159.477 3.295.112 6.164.914 0 6.164.914
Azınlık Payları
311.506 0 311.506 273.910 0 273.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
237.888.117 248.778.224 486.666.341 199.866.154 228.687.994 428.554.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 18.318.520 22.098.622 8.916.572 11.191.642
Kredilerden Alınan Faizler
15.010.092 17.539.830 7.369.060 8.898.066
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
511 259.694 234 140.955
Bankalardan Alınan Faizler
110.224 420.327 41.625 227.573
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
102.913 84.600 45.085 51.650
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.646.522 3.264.180 1.261.130 1.619.937
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
57.628 34.101 29.660 20.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.245.874 1.627.599 614.830 791.440
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.343.020 1.602.480 616.640 808.349
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
239.076 261.631 111.276 131.246
Diğer Faiz Gelirleri
209.182 268.360 88.162 122.215
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -6.636.079 -12.200.461 -3.088.738 -6.203.238
Mevduata Verilen Faizler
-4.159.824 -9.447.724 -1.935.136 -4.719.438
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-825.769 -1.089.822 -261.163 -606.287
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-194.317 -79.262 -155.420 -41.645
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.118.310 -1.424.104 -575.323 -773.575
Kiralama Faiz Giderleri
-83.466 -93.302 -36.907 -46.881
Diğer Faiz Giderleri
-254.393 -66.247 -124.789 -15.412
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.682.441 9.898.161 5.827.834 4.988.404
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.187.384 2.974.890 1.409.439 1.475.787
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.932.250 4.156.118 1.745.164 2.108.361
Gayri Nakdi Kredilerden
358.570 363.737 180.909 185.943
Diğer
3.573.680 3.792.381 1.564.255 1.922.418
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-744.866 -1.181.228 -335.725 -632.574
Gayri Nakdi Kredilere
-9.833 -7.608 -5.509 -3.957
Diğer
-735.033 -1.173.620 -330.216 -628.617
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 18.661 9.022 17.828 8.454
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 1.073.936 -979.437 256.347 -836.672
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.685.396 355.975 -361.495 -133.816
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.940.215 -2.415.186 -1.046.352 -3.238.195
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.328.755 1.079.774 1.664.194 2.535.339
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.551.872 3.376.478 1.096.032 1.350.398
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.514.294 15.279.114 8.607.480 6.986.371
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -7.540.582 -5.520.742 -2.502.808 -2.134.125
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -1.739.979 -204.711 -1.000.916 40.169
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.173.885 -2.094.674 -1.112.455 -1.069.584
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -3.462.151 -2.794.561 -1.595.242 -1.402.448
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.597.697 4.664.426 2.396.059 2.420.383
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 4.597.697 4.664.426 2.396.059 2.420.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.266.818 -995.658 -745.371 -509.024
Cari Vergi Karşılığı
-2.257.006 -1.224.051 -1.409.633 -941.205
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-297.712 -340.192 17.994 195.574
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.287.900 568.585 646.268 236.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 3.330.879 3.668.768 1.650.688 1.911.359
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 3.330.879 3.668.768 1.650.688 1.911.359
Grubun Karı (Zararı)
3.295.112 3.628.371 1.632.338 1.891.845
Azınlık Payları Karı (Zararı)
35.767 40.397 18.350 19.514
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00785000 0,00864000 0,00389000 0,00450000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863561
BIST