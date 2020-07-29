***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.290 0 76.098 404.610 -214.117 -296.502 0 0 3.628.371 3.604.750 40.504 3.645.254Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.440 0 0 25.440 0 25.440Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.541.213 -160.891 177.315 3.149.405 -1.353.192 -1.292.234 39.645.065 0 3.628.371 50.319.486 237.370 50.556.856Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 86.022 0 49.282 727.154 366.050 -280.774 0 0 3.295.112 4.242.846 37.596 4.280.442Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.053 0 0 38.053 0 38.053Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.683.984 -172.474 268.233 3.937.440 262.482 -2.017.371 39.656.419 6.159.477 3.295.112 58.057.736 311.506 58.369.242Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER207.824.740 345.555.159 553.379.899 187.129.637 307.620.161 494.749.798GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 26.920.379 40.943.152 67.863.531 23.655.572 39.101.523 62.757.095Teminat Mektupları26.571.260 30.591.574 57.162.834 23.555.242 26.872.148 50.427.390Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.137.535 1.137.535 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.775.356 767.757 2.543.113 1.408.118 620.356 2.028.474Diğer Teminat Mektupları24.795.904 28.686.282 53.482.186 22.147.124 24.999.656 47.146.780Banka Kredileri93.724 1.705.867 1.799.591 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri93.724 1.705.867 1.799.591 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler255.395 8.536.717 8.792.112 64.485 10.611.998 10.676.483Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler255.395 8.536.717 8.792.112 64.485 10.611.998 10.676.483Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 108.994 108.994 0 74.179 74.179Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER68.762.162 12.162.915 80.925.077 62.668.511 14.344.299 77.012.810Cayılamaz Taahhütler68.365.284 9.815.282 78.180.566 62.458.341 12.568.282 75.026.623Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.963.578 7.720.093 9.683.671 5.306.346 10.576.157 15.882.503Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 3.553 3.553 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.570.070 1.210.453 19.780.523 16.305.168 1.273.729 17.578.897Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.146.828 0 3.146.828 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri151.481 0 151.481 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.531.999 881.183 45.413.182 37.521.955 712.060 38.234.015Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.328 0 1.328 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler396.878 2.347.633 2.744.511 210.170 1.776.017 1.986.187Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.388 1.933.900 1.946.288 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler384.490 413.733 798.223 195.125 329.028 524.153TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 112.142.199 292.449.092 404.591.291 100.805.554 254.174.339 354.979.893Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.374.738 38.001.576 46.376.314 22.373.314 43.574.257 65.947.571Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.210.000 10.471.492 11.681.492 4.835.016 16.607.942 21.442.958Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.164.738 27.530.084 34.694.822 17.538.298 26.966.315 44.504.613Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler103.767.461 254.447.516 358.214.977 78.432.240 210.600.082 289.032.322Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.275.986 6.630.411 11.906.397 7.322.962 8.764.639 16.087.601Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.746.125 2.224.611 5.970.736 3.686.017 4.409.675 8.095.692Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.529.861 4.405.800 5.935.661 3.636.945 4.354.964 7.991.909Para ve Faiz Swap İşlemleri91.417.580 198.904.000 290.321.580 60.617.121 160.582.646 221.199.767Swap Para Alım İşlemleri5.152.471 71.906.244 77.058.715 9.766.706 67.104.838 76.871.544Swap Para Satım İşlemleri38.366.745 41.525.104 79.891.849 43.894.979 29.683.702 73.578.681Swap Faiz Alım İşlemleri23.949.376 42.736.326 66.685.702 3.477.718 31.897.053 35.374.771Swap Faiz Satım İşlemleri23.948.988 42.736.326 66.685.314 3.477.718 31.897.053 35.374.771Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.481.992 10.840.301 16.322.293 10.170.756 20.898.894 31.069.650Para Alım Opsiyonları3.027.135 2.643.808 5.670.943 5.408.521 5.945.014 11.353.535Para Satım Opsiyonları2.344.237 3.429.389 5.773.626 4.573.863 7.416.639 11.990.502Faiz Alım Opsiyonları0 3.640.517 3.640.517 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 1.126.587 1.126.587 0 888.120 888.120Menkul Değerler Alım Opsiyonları59.067 0 59.067 87.880 0 87.880Menkul Değerler Satım Opsiyonları51.553 0 51.553 100.492 0 100.492Futures Para İşlemleri1.308.705 1.685.037 2.993.742 131.926 534.975 666.901Futures Para Alım İşlemleri1.308.508 169.633 1.478.141 128.032 208.060 336.092Futures Para Satım İşlemleri197 1.515.404 1.515.601 3.894 326.915 330.809Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Diğer283.198 36.387.767 36.670.965 189.475 19.789.324 19.978.799EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER860.585.195 1.011.175.033 1.871.760.228 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905EMANET KIYMETLER68.100.976 53.974.651 122.075.627 61.688.136 42.938.926 104.627.062Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları35.166.326 0 35.166.326 27.430.538 0 27.430.538Emanete Alınan Menkul Değerler15.950.983 19.816.621 35.767.604 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler14.107.972 6.044.639 20.152.611 15.688.562 5.837.295 21.525.857Tahsile Alınan Ticari Senetler2.326.218 1.010.753 3.336.971 2.702.936 938.150 3.641.086Tahsile Alınan Diğer Kıymetler229.196 23.845.222 24.074.418 250.510 20.797.896 21.048.406İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 166.645 166.645 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler320.281 3.090.771 3.411.052 345.388 2.727.299 3.072.687Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER792.484.219 957.200.382 1.749.684.601 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843Menkul Kıymetler6.341.544 1.565.771 7.907.315 4.036.323 1.563.950 5.600.273Teminat Senetleri23.651.878 18.881.304 42.533.182 23.737.421 13.743.078 37.480.499Emtia6.081 0 6.081 3.371 0 3.371Varant0 426.901 426.901 0 377.819 377.819Gayrimenkul182.857.403 170.431.640 353.289.043 175.430.786 148.434.218 323.865.004Diğer Rehinli Kıymetler579.627.313 765.894.655 1.345.521.968 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781Rehinli Kıymet Alanlar0 111 111 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.068.409.935 1.356.730.192 2.425.140.127 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 11.666.795 8.508.088Alınan Faizler18.289.366 19.436.161Ödenen Faizler-6.830.610 -12.075.082Alınan Temettüler18.661 9.022Alınan Ücret ve Komisyonlar3.932.250 4.156.118Elde Edilen Diğer Kazançlar3.551.872 3.732.453Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar425.981 354.309Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.621.123 -4.081.182Ödenen Vergiler-1.529.822 -675.568Diğer-1.569.780 -2.348.143Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 -19.367.144 -10.292.364Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.789.912 -174.556Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.698.170 -9.889.364Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-52.847.200 -12.291.977Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.418.662 771.657Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-419.752 -2.655.257Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)29.914.244 17.578.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)17.438.111 -2.462.438Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.454.197 -1.168.569Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 -7.700.349 -1.784.276YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -8.829.742 -1.895.930İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.588 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-200.345 -255.037Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller184.282 164.689Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.948.753 -5.130.615Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.990.416 4.173.069Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.469.522 -932.340Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.617.768 84.304Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.087.967 4.916.987Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.811.784 12.633.796Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.513.092 -7.560.300İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -680Kiralamaya İlişkin Ödemeler-210.725 -155.829Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.611.240 1.115.018Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 -12.830.884 2.351.799Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 48.006.493 37.697.604Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 35.175.609 40.049.403Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.330.879 3.668.768DİĞER KAPSAMLI GELİRLER949.563 -23.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.304 82.388Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)94.331 6.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları53.149 80.272Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.176 -4.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar814.259 -105.902Yabancı Para Çevrim Farkları727.154 404.610Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri468.397 -272.599Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)58.141 -178.995Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-404.310 -197.574Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.592 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.531 138.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.280.442 3.645.254Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)33.308.705 79.014.890 112.323.595 34.725.166 74.235.255 108.960.421Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 8.429.793 58.679.776 67.109.569 14.200.209 57.897.826 72.098.035Nakit Değerler ve Merkez Bankası7.455.577 37.211.689 44.667.266 3.285.977 38.739.329 42.025.306Bankalar1.028.961 21.228.037 22.256.998 747.860 18.834.329 19.582.189Para Piyasalarından Alacaklar0 430.747 430.747 10.205.763 453.693 10.659.456Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-54.745 -190.697 -245.442 -39.391 -129.525 -168.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 1.346.455 6.193.257 7.539.712 692.738 4.526.562 5.219.300Devlet Borçlanma Senetleri711.849 1.562.353 2.274.202 370.765 91.126 461.891Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler585.478 25.310 610.788 303.272 30.148 333.420Diğer Finansal Varlıklar49.128 4.605.594 4.654.722 18.701 4.405.288 4.423.989Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 21.993.886 11.933.916 33.927.802 18.274.036 10.369.493 28.643.529Devlet Borçlanma Senetleri21.847.536 7.616.975 29.464.511 18.192.222 6.627.521 24.819.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler42.319 410.028 452.347 32.328 350.053 382.381Diğer Finansal Varlıklar104.031 3.906.913 4.010.944 49.486 3.391.919 3.441.405Türev Finansal Varlıklar5.1.4 1.538.571 2.207.941 3.746.512 1.558.183 1.441.374 2.999.557Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.074.032 2.197.249 3.271.281 1.133.910 1.424.303 2.558.213Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı464.539 10.692 475.231 424.273 17.071 441.344İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)212.748.190 133.382.959 346.131.149 180.738.392 115.539.328 296.277.720Krediler5.1.5 199.646.065 127.351.363 326.997.428 166.976.048 110.530.551 277.506.599Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 1.352.577 5.379.482 6.732.059 1.326.634 4.857.520 6.184.154Faktoring Alacakları5.1.7 2.107.023 642.341 2.749.364 1.809.179 620.984 2.430.163İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 21.324.471 9.799.259 31.123.730 20.732.279 6.988.063 27.720.342Devlet Borçlanma Senetleri21.229.884 9.771.269 31.001.153 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar94.587 27.990 122.577 140.815 20.891 161.706Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.681.946 -9.789.486 -21.471.432 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 1.136.471 26.336 1.162.807 1.424.822 27.436 1.452.258Satış Amaçlı1.136.471 26.336 1.162.807 1.424.822 27.436 1.452.258Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI159.014 4.942 163.956 149.767 4.087 153.854İştirakler (Net)5.1.10 44.994 6 45.000 35.747 6 35.753Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler44.994 6 45.000 35.747 6 35.753Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 114.020 4.936 118.956 114.020 4.081 118.101Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar114.020 4.936 118.956 114.020 4.081 118.101Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 5.029.190 418.500 5.447.690 5.145.933 382.366 5.528.299MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 494.728 69.871 564.599 430.194 49.712 479.906Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer488.340 69.871 558.211 423.806 49.712 473.518YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 575.143 0 575.143 569.719 0 569.719CARİ VERGİ VARLIĞI67 76.837 76.904 7.649 78.568 86.217ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 2.797.041 25.476 2.822.517 1.861.118 20.892 1.882.010DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 6.942.505 10.455.476 17.397.981 5.502.245 7.661.499 13.163.744VARLIKLAR TOPLAMI263.191.054 223.475.287 486.666.341 230.555.005 197.999.143 428.554.148YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 128.906.024 177.977.087 306.883.111 113.245.513 164.031.812 277.277.325ALINAN KREDİLER5.2.2 1.756.607 24.442.164 26.198.771 2.687.955 22.934.104 25.622.059PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 15.338.408 1.391.881 16.730.289 416.266 1.370.595 1.786.861İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 6.184.208 16.247.971 22.432.179 6.036.084 14.990.453 21.026.537Bonolar4.952.309 0 4.952.309 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.231.899 16.247.971 17.479.870 1.210.544 14.990.453 16.200.997FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 14.453.088 14.453.088 0 14.342.293 14.342.293TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.314.655 5.143.938 6.458.593 1.945.271 2.294.394 4.239.665Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.118.010 4.845.008 5.963.018 1.305.445 2.199.506 3.504.951Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı196.645 298.930 495.575 639.826 94.888 734.714FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 990.690 178.441 1.169.131 969.316 165.454 1.134.770KARŞILIKLAR5.2.9 6.311.859 1.510.210 7.822.069 5.348.121 1.178.252 6.526.373Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.077.207 138.763 1.215.970 1.135.056 111.605 1.246.661Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)703.140 76.121 779.261 589.541 50.992 640.533Diğer Karşılıklar4.531.512 1.295.326 5.826.838 3.623.524 1.015.655 4.639.179CARİ VERGİ BORCU5.2.10 1.857.772 47.478 1.905.250 1.149.548 102.427 1.251.975ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 769 22.737 23.506 0 29.480 29.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 15.726.000 2.323.757 18.049.757 14.252.573 2.283.783 16.536.356ÖZKAYNAKLAR5.2.14 58.482.481 -113.239 58.369.242 53.554.029 496.718 54.050.747Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.465.524 314.219 1.779.743 1.376.965 267.474 1.644.439Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.898.964 -716.413 2.182.551 1.465.038 -94.917 1.370.121Kar Yedekleri39.367.464 288.955 39.656.419 39.288.768 324.161 39.612.929Yasal Yedekler1.546.353 60.587 1.606.940 1.546.353 53.081 1.599.434Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.583.098 0 37.583.098 37.509.839 0 37.509.839Diğer Kar Yedekleri238.013 228.368 466.381 232.576 271.080 503.656Kar veya Zarar9.454.589 0 9.454.589 6.164.914 0 6.164.914Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.159.477 0 6.159.477 3.295.112 6.164.914 0 6.164.914Azınlık Payları311.506 0 311.506 273.910 0 273.910YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI237.888.117 248.778.224 486.666.341 199.866.154 228.687.994 428.554.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 18.318.520 22.098.622 8.916.572 11.191.642Kredilerden Alınan Faizler15.010.092 17.539.830 7.369.060 8.898.066Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler511 259.694 234 140.955Bankalardan Alınan Faizler110.224 420.327 41.625 227.573Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler102.913 84.600 45.085 51.650Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.646.522 3.264.180 1.261.130 1.619.937Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar57.628 34.101 29.660 20.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.245.874 1.627.599 614.830 791.440İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.343.020 1.602.480 616.640 808.349Finansal Kiralama Faiz Gelirleri239.076 261.631 111.276 131.246Diğer Faiz Gelirleri209.182 268.360 88.162 122.215FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -6.636.079 -12.200.461 -3.088.738 -6.203.238Mevduata Verilen Faizler-4.159.824 -9.447.724 -1.935.136 -4.719.438Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-825.769 -1.089.822 -261.163 -606.287Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-194.317 -79.262 -155.420 -41.645İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.118.310 -1.424.104 -575.323 -773.575Kiralama Faiz Giderleri-83.466 -93.302 -36.907 -46.881Diğer Faiz Giderleri-254.393 -66.247 -124.789 -15.412NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.682.441 9.898.161 5.827.834 4.988.404NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.187.384 2.974.890 1.409.439 1.475.787Alınan Ücret ve Komisyonlar3.932.250 4.156.118 1.745.164 2.108.361Gayri Nakdi Kredilerden358.570 363.737 180.909 185.943Diğer3.573.680 3.792.381 1.564.255 1.922.418Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-744.866 -1.181.228 -335.725 -632.574Gayri Nakdi Kredilere-9.833 -7.608 -5.509 -3.957Diğer-735.033 -1.173.620 -330.216 -628.617TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 18.661 9.022 17.828 8.454TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 1.073.936 -979.437 256.347 -836.672Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.685.396 355.975 -361.495 -133.816Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.940.215 -2.415.186 -1.046.352 -3.238.195Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.328.755 1.079.774 1.664.194 2.535.339DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 3.551.872 3.376.478 1.096.032 1.350.398FAALİYET BRÜT KÂRI19.514.294 15.279.114 8.607.480 6.986.371BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -7.540.582 -5.520.742 -2.502.808 -2.134.125DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -1.739.979 -204.711 -1.000.916 40.169PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.173.885 -2.094.674 -1.112.455 -1.069.584DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -3.462.151 -2.794.561 -1.595.242 -1.402.448NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.597.697 4.664.426 2.396.059 2.420.383BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 4.597.697 4.664.426 2.396.059 2.420.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.266.818 -995.658 -745.371 -509.024Cari Vergi Karşılığı-2.257.006 -1.224.051 -1.409.633 -941.205Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-297.712 -340.192 17.994 195.574Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.287.900 568.585 646.268 236.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 3.330.879 3.668.768 1.650.688 1.911.359DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 3.330.879 3.668.768 1.650.688 1.911.359Grubun Karı (Zararı)3.295.112 3.628.371 1.632.338 1.891.845Azınlık Payları Karı (Zararı)35.767 40.397 18.350 19.514Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00785000 0,00864000 0,00389000 0,00450000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863561BIST