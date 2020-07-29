***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 147.938 0 2.857.876 -1.128.503 -583.416 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 81.520 0 422.233 -304.763 -221.348 0 0 0 3.632.920 3.610.562 0 3.610.562Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.557 0 0 22.557 0 22.557Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 229.458 0 3.280.109 -1.433.266 -804.764 0 39.167.016 0 3.632.920 50.320.972 0 50.320.972Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 74.783 0 60.522 0 855.032 434.787 -355.966 0 0 0 3.231.375 4.300.533 0 4.300.533Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.547 0 0 30.547 0 30.547Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.498.436 -171.396 351.430 0 4.215.202 224.887 -1.597.882 0 39.206.856 6.153.404 3.231.375 58.096.746 0 58.096.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER206.518.759 318.499.631 525.018.390 186.024.138 290.326.802 476.350.940GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 26.920.379 38.754.722 65.675.101 23.655.572 36.838.728 60.494.300Teminat Mektupları26.571.260 29.387.516 55.958.776 23.555.242 25.924.721 49.479.963Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.137.535 1.137.535 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.775.356 611.194 2.386.550 1.408.118 535.596 1.943.714Diğer Teminat Mektupları24.795.904 27.638.787 52.434.691 22.147.124 24.136.989 46.284.113Banka Kredileri93.724 1.705.867 1.799.591 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri93.724 1.705.867 1.799.591 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler255.395 7.553.018 7.808.413 64.485 9.296.630 9.361.115Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler255.395 7.553.018 7.808.413 64.485 9.296.630 9.361.115Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 108.321 108.321 0 74.179 74.179Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 68.486.085 9.840.422 78.326.507 62.612.512 12.855.966 75.468.478Cayılamaz Taahhütler68.473.697 7.904.615 76.378.312 62.597.467 11.407.314 74.004.781Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.963.256 6.339.534 8.302.790 5.305.681 10.055.183 15.360.864Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 3.553 3.553 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.678.346 1.561.528 20.239.874 16.444.587 1.345.795 17.790.382Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.146.828 0 3.146.828 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri151.481 0 151.481 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.532.458 0 44.532.458 37.522.327 0 37.522.327Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.328 0 1.328 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler12.388 1.935.807 1.948.195 15.045 1.448.652 1.463.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.388 1.933.900 1.946.288 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler0 1.907 1.907 0 1.663 1.663TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 111.112.295 269.904.487 381.016.782 99.756.054 240.632.108 340.388.162Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.211.397 33.345.104 41.556.501 21.712.536 38.829.691 60.542.227Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.210.000 9.823.380 11.033.380 4.835.016 16.046.285 20.881.301Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.001.397 23.521.724 30.523.121 16.877.520 22.783.406 39.660.926Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler102.900.898 236.559.383 339.460.281 78.043.518 201.802.417 279.845.935Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.274.061 6.145.545 11.419.606 7.301.938 8.068.206 15.370.144Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.742.808 1.984.111 5.726.919 3.682.456 4.054.139 7.736.595Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.531.253 4.161.434 5.692.687 3.619.482 4.014.067 7.633.549Para ve Faiz Swap İşlemleri90.946.760 180.401.662 271.348.422 60.693.410 151.509.069 212.202.479Swap Para Alım İşlemleri4.986.669 61.253.825 66.240.494 10.023.967 61.232.134 71.256.101Swap Para Satım İşlemleri38.061.727 30.994.363 69.056.090 43.714.007 24.234.403 67.948.410Swap Faiz Alım İşlemleri23.949.376 44.076.737 68.026.113 3.477.718 33.021.266 36.498.984Swap Faiz Satım İşlemleri23.948.988 44.076.737 68.025.725 3.477.718 33.021.266 36.498.984Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.371.372 11.990.167 17.361.539 9.982.384 21.935.096 31.917.480Para Alım Opsiyonları3.027.135 2.454.705 5.481.840 5.408.521 5.781.135 11.189.656Para Satım Opsiyonları2.344.237 3.240.286 5.584.523 4.573.863 7.252.760 11.826.623Faiz Alım Opsiyonları0 3.640.517 3.640.517 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 2.654.659 2.654.659 0 2.252.080 2.252.080Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.308.705 1.634.242 2.942.947 65.786 471.118 536.904Futures Para Alım İşlemleri1.308.508 169.633 1.478.141 61.892 208.060 269.952Futures Para Satım İşlemleri197 1.464.609 1.464.806 3.894 263.058 266.952Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Diğer0 36.387.767 36.387.767 0 19.789.324 19.789.324EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER834.013.047 942.121.570 1.776.134.617 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825EMANET KIYMETLER45.447.225 53.425.482 98.872.707 43.409.744 42.261.767 85.671.511Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.818.936 0 12.818.936 9.529.381 0 9.529.381Emanete Alınan Menkul Değerler15.950.983 19.816.621 35.767.604 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler14.008.649 5.954.832 19.963.481 15.595.071 5.756.410 21.351.481Tahsile Alınan Ticari Senetler2.318.616 982.964 3.301.580 2.701.590 914.041 3.615.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler229.196 23.798.474 24.027.670 250.510 20.775.992 21.026.502İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 166.645 166.645 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler120.845 2.705.946 2.826.791 62.990 2.177.038 2.240.028Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER788.565.822 888.696.088 1.677.261.910 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314Menkul Kıymetler5.530.766 1.393.552 6.924.318 3.562.837 1.433.797 4.996.634Teminat Senetleri23.610.493 12.745.390 36.355.883 23.696.036 11.082.043 34.778.079Emtia6.081 0 6.081 3.371 0 3.371Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul182.226.783 154.421.980 336.648.763 174.794.481 134.473.134 309.267.615Diğer Rehinli Kıymetler577.191.699 720.135.055 1.297.326.754 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519Rehinli Kıymet Alanlar0 111 111 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.040.531.806 1.260.621.201 2.301.153.007 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.170.238 7.791.507Alınan Faizler17.737.246 18.264.210Ödenen Faizler-6.293.115 -11.797.074Alınan Temettüler17.984 7.963Alınan Ücret ve Komisyonlar3.655.549 4.004.448Elde Edilen Diğer Kazançlar2.531.707 2.909.550Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar412.414 319.760Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.998.916 -3.563.309Ödenen Vergiler-1.413.295 -196.745Diğer5.6 -1.479.336 -2.157.296Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-11.913.143 -10.394.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.241.955 -72.189Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.690 -10.928.249Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-50.258.397 -12.617.960Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.399.238 -36.499Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-418.857 -2.170.127Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)27.694.961 15.711.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)17.110.668 1.075.380Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 1.604.365 -1.356.085Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-742.905 -2.603.067YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.228.077 -1.352.519İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.588 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-185.571 -131.941Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller138.736 134.250Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.153.505 -3.727.073Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.816.471 3.220.281Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.458.388 -932.340Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.617.768 84.304Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.109.163 4.444.145Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.815.250 10.039.419Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.513.092 -5.417.835İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-192.995 -177.439Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 1.531.736 1.118.596Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.330.083 1.607.155Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.475.425 30.547.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar33.145.342 32.154.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.231.375 3.632.920DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.069.158 -22.358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.305 81.520Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)83.093 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları64.388 85.694Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.176 -4.174Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar933.853 -103.878Yabancı Para Çevrim Farkları855.032 422.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri540.521 -380.429Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)70.549 -154.279Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-404.310 -197.574Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-86.816 57.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-41.123 149.123TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.300.533 3.610.562Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.757.913 67.258.734 99.016.647 33.776.385 62.458.332 96.234.717Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 7.823.780 51.539.736 59.363.516 13.719.095 50.054.007 63.773.102Nakit Değerler ve Merkez Bankası7.455.577 36.824.484 44.280.061 3.285.976 38.390.532 41.676.508Bankalar417.135 14.686.216 15.103.351 275.625 11.593.863 11.869.488Para Piyasalarından Alacaklar0 215.693 215.693 10.193.163 183.283 10.376.446Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-48.932 -186.657 -235.589 -35.669 -113.671 -149.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 573.578 6.182.769 6.756.347 380.115 4.510.763 4.890.878Devlet Borçlanma Senetleri523.055 1.562.353 2.085.408 340.037 91.126 431.163Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler21.118 25.310 46.428 40.078 20.428 60.506Diğer Finansal Varlıklar29.405 4.595.106 4.624.511 0 4.399.209 4.399.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 21.831.155 7.538.019 29.369.174 18.133.071 6.549.979 24.683.050Devlet Borçlanma Senetleri21.684.805 7.147.409 28.832.214 18.051.257 6.216.429 24.267.686Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler42.319 390.610 432.929 32.328 333.550 365.878Diğer Finansal Varlıklar104.031 0 104.031 49.486 0 49.486Türev Finansal Varlıklar5.1.4 1.529.400 1.998.210 3.527.610 1.544.104 1.343.583 2.887.687Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.072.957 1.998.210 3.071.167 1.131.692 1.334.234 2.465.926Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı456.443 0 456.443 412.412 9.349 421.761İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)210.836.047 100.481.241 311.317.288 177.953.331 86.015.238 263.968.569Krediler5.1.5 200.943.932 98.010.910 298.954.842 166.955.553 84.209.820 251.165.373Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 21.313.337 10.831.451 32.144.788 20.732.279 7.884.639 28.616.918Devlet Borçlanma Senetleri21.218.750 9.771.269 30.990.019 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar94.587 1.060.182 1.154.769 140.815 917.467 1.058.282Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.421.222 -8.361.120 -19.782.342 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 1.013.193 0 1.013.193 1.291.274 0 1.291.274Satış Amaçlı1.013.193 0 1.013.193 1.291.274 0 1.291.274Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.832.364 6.577.673 9.410.037 2.905.123 5.681.755 8.586.878İştirakler (Net)5.1.9 44.405 0 44.405 35.158 0 35.158Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler44.405 0 44.405 35.158 0 35.158Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 2.787.959 6.577.673 9.365.632 2.869.965 5.681.755 8.551.720Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.683.939 6.577.673 9.261.612 2.765.945 5.681.755 8.447.700Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar104.020 0 104.020 104.020 0 104.020Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 4.889.711 276 4.889.987 4.990.953 271 4.991.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 417.460 0 417.460 350.882 0 350.882Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer417.460 0 417.460 350.882 0 350.882YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 708.565 0 708.565 703.141 0 703.141CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 2.688.273 0 2.688.273 1.710.519 0 1.710.519DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 7.301.917 11.129.855 18.431.772 5.212.339 8.102.727 13.315.066VARLIKLAR TOPLAMI262.445.443 185.447.779 447.893.222 228.893.947 162.258.323 391.152.270YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 129.377.380 146.684.391 276.061.771 114.481.908 134.269.183 248.751.091ALINAN KREDİLER5.2.2 1.031.017 25.366.591 26.397.608 1.687.332 23.435.491 25.122.823PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 14.711.266 0 14.711.266 67.803 436.372 504.175İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 7.025.490 11.934.400 18.959.890 6.036.084 10.371.648 16.407.732Bonolar5.793.591 0 5.793.591 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.231.899 11.934.400 13.166.299 1.210.544 10.371.648 11.582.192FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 14.296.370 14.296.370 0 14.292.878 14.292.878TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.264.755 5.009.234 6.273.989 1.876.549 2.208.025 4.084.574Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.100.548 4.743.814 5.844.362 1.282.689 2.139.130 3.421.819Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı164.207 265.420 429.627 593.860 68.895 662.755FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 980.444 61.715 1.042.159 949.775 56.373 1.006.148KARŞILIKLAR5.2.8 5.546.097 1.330.344 6.876.441 4.685.257 1.046.489 5.731.746Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.019.359 85.000 1.104.359 1.073.537 71.419 1.144.956Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.526.738 1.245.344 5.772.082 3.611.720 975.070 4.586.790CARİ VERGİ BORCU5.2.9 1.784.534 31.200 1.815.734 1.081.878 51.672 1.133.550ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 15.467.894 1.721.999 17.189.893 13.992.137 1.630.043 15.622.180ÖZKAYNAKLAR5.2.13 58.254.939 -158.193 58.096.746 53.281.263 484.403 53.765.666Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.363.943 314.527 1.678.470 1.275.384 267.781 1.543.165Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.543.295 -701.088 2.842.207 1.962.812 -54.458 1.908.354Kar Yedekleri38.978.488 228.368 39.206.856 38.899.792 271.080 39.170.872Yasal Yedekler1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.275.101 0 37.275.101 37.201.842 0 37.201.842Diğer Kar Yedekleri238.013 228.368 466.381 232.576 271.080 503.656Kar veya Zarar9.384.779 0 9.384.779 6.158.841 0 6.158.841Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.153.404 0 6.153.404 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı3.231.375 0 3.231.375 6.158.841 0 6.158.841Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI236.462.460 211.430.762 447.893.222 198.401.464 192.750.806 391.152.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 17.347.446 20.829.103 8.433.492 10.556.282Kredilerden Alınan Faizler14.386.198 16.673.466 7.049.019 8.468.641Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 258.848 0 140.719Bankalardan Alınan Faizler55.741 331.612 13.748 183.300Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler99.039 77.287 43.664 47.510Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.601.481 3.226.495 1.239.532 1.598.899Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar50.175 26.539 24.014 15.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.178.808 1.571.582 578.795 761.125İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.372.498 1.628.374 636.723 821.929Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri204.987 261.395 87.529 117.213FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -6.344.793 -11.690.422 -3.074.963 -5.912.664Mevduata Verilen Faizler-4.075.260 -9.366.573 -1.888.205 -4.678.176Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-861.961 -1.047.939 -421.962 -536.910Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-168.255 -23.922 -137.981 -17.645İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-903.559 -1.092.862 -465.953 -618.642Kiralama Faiz Giderleri-81.468 -92.977 -36.125 -45.915Diğer Faiz Giderleri-254.290 -66.149 -124.737 -15.376NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.002.653 9.138.681 5.358.529 4.643.618NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.965.384 2.869.922 1.287.682 1.439.420Alınan Ücret ve Komisyonlar3.655.549 4.004.448 1.597.411 2.047.437Gayri Nakdi Kredilerden331.650 341.422 166.821 174.938Diğer3.323.899 3.663.026 1.430.590 1.872.499Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-690.165 -1.134.526 -309.729 -608.017Gayri Nakdi Kredilere-867 -94 -444 -42Diğer-689.298 -1.134.432 -309.285 -607.975TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 17.984 7.963 17.413 7.549TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 799.832 -1.100.165 270.353 -931.087Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.766.577 335.143 -410.504 -151.812Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.053.001 -2.389.643 -1.009.106 -3.296.988Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.086.256 954.335 1.689.963 2.517.713DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 2.531.707 2.574.407 623.964 934.434FAALİYET BRÜT KÂRI17.317.560 13.490.808 7.557.941 6.093.934BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -7.179.043 -5.122.634 -2.318.159 -1.915.811DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -1.729.097 -200.003 -1.000.957 42.873PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.837.000 -1.765.408 -941.974 -900.416DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -2.905.365 -2.433.825 -1.355.517 -1.230.023NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.667.055 3.968.938 1.941.334 2.090.557BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)628.746 510.817 307.644 260.858NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 4.295.801 4.479.755 2.248.978 2.351.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.064.426 -846.835 -648.969 -440.458Cari Vergi Karşılığı-2.095.479 -1.082.680 -1.362.721 -886.192Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-251.581 -297.437 57.213 225.464Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.282.634 533.282 656.539 220.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 3.231.375 3.632.920 1.600.009 1.910.957DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 3.231.375 3.632.920 1.600.009 1.910.957Grubun Karı (Zararı)3.231.375 3.632.920 1.600.009 1.910.957Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00769000 0,00865000 0,00381000 0,00455000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863562BIST