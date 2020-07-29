***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2020 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 147.938 0 2.857.876 -1.128.503 -583.416 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 81.520 0 422.233 -304.763 -221.348 0 0 0 3.632.920 3.610.562 0 3.610.562
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.557 0 0 22.557 0 22.557
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 229.458 0 3.280.109 -1.433.266 -804.764 0 39.167.016 0 3.632.920 50.320.972 0 50.320.972
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 74.783 0 60.522 0 855.032 434.787 -355.966 0 0 0 3.231.375 4.300.533 0 4.300.533
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.547 0 0 30.547 0 30.547
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.498.436 -171.396 351.430 0 4.215.202 224.887 -1.597.882 0 39.206.856 6.153.404 3.231.375 58.096.746 0 58.096.746
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
206.518.759 318.499.631 525.018.390 186.024.138 290.326.802 476.350.940
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 26.920.379 38.754.722 65.675.101 23.655.572 36.838.728 60.494.300
Teminat Mektupları
26.571.260 29.387.516 55.958.776 23.555.242 25.924.721 49.479.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.137.535 1.137.535 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.775.356 611.194 2.386.550 1.408.118 535.596 1.943.714
Diğer Teminat Mektupları
24.795.904 27.638.787 52.434.691 22.147.124 24.136.989 46.284.113
Banka Kredileri
93.724 1.705.867 1.799.591 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
93.724 1.705.867 1.799.591 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
255.395 7.553.018 7.808.413 64.485 9.296.630 9.361.115
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
255.395 7.553.018 7.808.413 64.485 9.296.630 9.361.115
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 108.321 108.321 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 68.486.085 9.840.422 78.326.507 62.612.512 12.855.966 75.468.478
Cayılamaz Taahhütler
68.473.697 7.904.615 76.378.312 62.597.467 11.407.314 74.004.781
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.963.256 6.339.534 8.302.790 5.305.681 10.055.183 15.360.864
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 3.553 3.553 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.678.346 1.561.528 20.239.874 16.444.587 1.345.795 17.790.382
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.146.828 0 3.146.828 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
151.481 0 151.481 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.532.458 0 44.532.458 37.522.327 0 37.522.327
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.328 0 1.328 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
12.388 1.935.807 1.948.195 15.045 1.448.652 1.463.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
12.388 1.933.900 1.946.288 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.907 1.907 0 1.663 1.663
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 111.112.295 269.904.487 381.016.782 99.756.054 240.632.108 340.388.162
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.211.397 33.345.104 41.556.501 21.712.536 38.829.691 60.542.227
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.210.000 9.823.380 11.033.380 4.835.016 16.046.285 20.881.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.001.397 23.521.724 30.523.121 16.877.520 22.783.406 39.660.926
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
102.900.898 236.559.383 339.460.281 78.043.518 201.802.417 279.845.935
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.274.061 6.145.545 11.419.606 7.301.938 8.068.206 15.370.144
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.742.808 1.984.111 5.726.919 3.682.456 4.054.139 7.736.595
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.531.253 4.161.434 5.692.687 3.619.482 4.014.067 7.633.549
Para ve Faiz Swap İşlemleri
90.946.760 180.401.662 271.348.422 60.693.410 151.509.069 212.202.479
Swap Para Alım İşlemleri
4.986.669 61.253.825 66.240.494 10.023.967 61.232.134 71.256.101
Swap Para Satım İşlemleri
38.061.727 30.994.363 69.056.090 43.714.007 24.234.403 67.948.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
23.949.376 44.076.737 68.026.113 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Swap Faiz Satım İşlemleri
23.948.988 44.076.737 68.025.725 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.371.372 11.990.167 17.361.539 9.982.384 21.935.096 31.917.480
Para Alım Opsiyonları
3.027.135 2.454.705 5.481.840 5.408.521 5.781.135 11.189.656
Para Satım Opsiyonları
2.344.237 3.240.286 5.584.523 4.573.863 7.252.760 11.826.623
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.640.517 3.640.517 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.654.659 2.654.659 0 2.252.080 2.252.080
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.308.705 1.634.242 2.942.947 65.786 471.118 536.904
Futures Para Alım İşlemleri
1.308.508 169.633 1.478.141 61.892 208.060 269.952
Futures Para Satım İşlemleri
197 1.464.609 1.464.806 3.894 263.058 266.952
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 29.604 29.604
Diğer
0 36.387.767 36.387.767 0 19.789.324 19.789.324
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
834.013.047 942.121.570 1.776.134.617 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825
EMANET KIYMETLER
45.447.225 53.425.482 98.872.707 43.409.744 42.261.767 85.671.511
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.818.936 0 12.818.936 9.529.381 0 9.529.381
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.950.983 19.816.621 35.767.604 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
14.008.649 5.954.832 19.963.481 15.595.071 5.756.410 21.351.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.318.616 982.964 3.301.580 2.701.590 914.041 3.615.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
229.196 23.798.474 24.027.670 250.510 20.775.992 21.026.502
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 166.645 166.645 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
120.845 2.705.946 2.826.791 62.990 2.177.038 2.240.028
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
788.565.822 888.696.088 1.677.261.910 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314
Menkul Kıymetler
5.530.766 1.393.552 6.924.318 3.562.837 1.433.797 4.996.634
Teminat Senetleri
23.610.493 12.745.390 36.355.883 23.696.036 11.082.043 34.778.079
Emtia
6.081 0 6.081 3.371 0 3.371
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
182.226.783 154.421.980 336.648.763 174.794.481 134.473.134 309.267.615
Diğer Rehinli Kıymetler
577.191.699 720.135.055 1.297.326.754 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519
Rehinli Kıymet Alanlar
0 111 111 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.040.531.806 1.260.621.201 2.301.153.007 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.170.238 7.791.507
Alınan Faizler
17.737.246 18.264.210
Ödenen Faizler
-6.293.115 -11.797.074
Alınan Temettüler
17.984 7.963
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.655.549 4.004.448
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.531.707 2.909.550
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
412.414 319.760
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.998.916 -3.563.309
Ödenen Vergiler
-1.413.295 -196.745
Diğer
5.6 -1.479.336 -2.157.296
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-11.913.143 -10.394.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.241.955 -72.189
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.690 -10.928.249
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-50.258.397 -12.617.960
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.399.238 -36.499
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-418.857 -2.170.127
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
27.694.961 15.711.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
17.110.668 1.075.380
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 1.604.365 -1.356.085
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-742.905 -2.603.067
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.228.077 -1.352.519
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.588 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-185.571 -131.941
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
138.736 134.250
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.153.505 -3.727.073
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.816.471 3.220.281
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.458.388 -932.340
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.617.768 84.304
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.109.163 4.444.145
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.815.250 10.039.419
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.513.092 -5.417.835
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-192.995 -177.439
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 1.531.736 1.118.596
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.330.083 1.607.155
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.475.425 30.547.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
33.145.342 32.154.480
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.231.375 3.632.920
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.069.158 -22.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.305 81.520
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
83.093 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
64.388 85.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.176 -4.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
933.853 -103.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
855.032 422.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
540.521 -380.429
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
70.549 -154.279
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-404.310 -197.574
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-86.816 57.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.123 149.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.300.533 3.610.562
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.757.913 67.258.734 99.016.647 33.776.385 62.458.332 96.234.717
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 7.823.780 51.539.736 59.363.516 13.719.095 50.054.007 63.773.102
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7.455.577 36.824.484 44.280.061 3.285.976 38.390.532 41.676.508
Bankalar
417.135 14.686.216 15.103.351 275.625 11.593.863 11.869.488
Para Piyasalarından Alacaklar
0 215.693 215.693 10.193.163 183.283 10.376.446
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-48.932 -186.657 -235.589 -35.669 -113.671 -149.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 573.578 6.182.769 6.756.347 380.115 4.510.763 4.890.878
Devlet Borçlanma Senetleri
523.055 1.562.353 2.085.408 340.037 91.126 431.163
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
21.118 25.310 46.428 40.078 20.428 60.506
Diğer Finansal Varlıklar
29.405 4.595.106 4.624.511 0 4.399.209 4.399.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 21.831.155 7.538.019 29.369.174 18.133.071 6.549.979 24.683.050
Devlet Borçlanma Senetleri
21.684.805 7.147.409 28.832.214 18.051.257 6.216.429 24.267.686
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
42.319 390.610 432.929 32.328 333.550 365.878
Diğer Finansal Varlıklar
104.031 0 104.031 49.486 0 49.486
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.529.400 1.998.210 3.527.610 1.544.104 1.343.583 2.887.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.072.957 1.998.210 3.071.167 1.131.692 1.334.234 2.465.926
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
456.443 0 456.443 412.412 9.349 421.761
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
210.836.047 100.481.241 311.317.288 177.953.331 86.015.238 263.968.569
Krediler
5.1.5 200.943.932 98.010.910 298.954.842 166.955.553 84.209.820 251.165.373
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 21.313.337 10.831.451 32.144.788 20.732.279 7.884.639 28.616.918
Devlet Borçlanma Senetleri
21.218.750 9.771.269 30.990.019 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
94.587 1.060.182 1.154.769 140.815 917.467 1.058.282
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.421.222 -8.361.120 -19.782.342 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 1.013.193 0 1.013.193 1.291.274 0 1.291.274
Satış Amaçlı
1.013.193 0 1.013.193 1.291.274 0 1.291.274
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.832.364 6.577.673 9.410.037 2.905.123 5.681.755 8.586.878
İştirakler (Net)
5.1.9 44.405 0 44.405 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
44.405 0 44.405 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 2.787.959 6.577.673 9.365.632 2.869.965 5.681.755 8.551.720
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.683.939 6.577.673 9.261.612 2.765.945 5.681.755 8.447.700
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.020 0 104.020 104.020 0 104.020
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 4.889.711 276 4.889.987 4.990.953 271 4.991.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 417.460 0 417.460 350.882 0 350.882
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
417.460 0 417.460 350.882 0 350.882
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 708.565 0 708.565 703.141 0 703.141
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 2.688.273 0 2.688.273 1.710.519 0 1.710.519
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 7.301.917 11.129.855 18.431.772 5.212.339 8.102.727 13.315.066
VARLIKLAR TOPLAMI
262.445.443 185.447.779 447.893.222 228.893.947 162.258.323 391.152.270
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 129.377.380 146.684.391 276.061.771 114.481.908 134.269.183 248.751.091
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.031.017 25.366.591 26.397.608 1.687.332 23.435.491 25.122.823
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 14.711.266 0 14.711.266 67.803 436.372 504.175
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 7.025.490 11.934.400 18.959.890 6.036.084 10.371.648 16.407.732
Bonolar
5.793.591 0 5.793.591 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.231.899 11.934.400 13.166.299 1.210.544 10.371.648 11.582.192
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 14.296.370 14.296.370 0 14.292.878 14.292.878
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.264.755 5.009.234 6.273.989 1.876.549 2.208.025 4.084.574
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.100.548 4.743.814 5.844.362 1.282.689 2.139.130 3.421.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
164.207 265.420 429.627 593.860 68.895 662.755
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 980.444 61.715 1.042.159 949.775 56.373 1.006.148
KARŞILIKLAR
5.2.8 5.546.097 1.330.344 6.876.441 4.685.257 1.046.489 5.731.746
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.019.359 85.000 1.104.359 1.073.537 71.419 1.144.956
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.526.738 1.245.344 5.772.082 3.611.720 975.070 4.586.790
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.784.534 31.200 1.815.734 1.081.878 51.672 1.133.550
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.018.644 5.152.711 6.171.355 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 15.467.894 1.721.999 17.189.893 13.992.137 1.630.043 15.622.180
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 58.254.939 -158.193 58.096.746 53.281.263 484.403 53.765.666
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.363.943 314.527 1.678.470 1.275.384 267.781 1.543.165
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.543.295 -701.088 2.842.207 1.962.812 -54.458 1.908.354
Kar Yedekleri
38.978.488 228.368 39.206.856 38.899.792 271.080 39.170.872
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.275.101 0 37.275.101 37.201.842 0 37.201.842
Diğer Kar Yedekleri
238.013 228.368 466.381 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
9.384.779 0 9.384.779 6.158.841 0 6.158.841
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.153.404 0 6.153.404 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.231.375 0 3.231.375 6.158.841 0 6.158.841
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
236.462.460 211.430.762 447.893.222 198.401.464 192.750.806 391.152.270
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 17.347.446 20.829.103 8.433.492 10.556.282
Kredilerden Alınan Faizler
14.386.198 16.673.466 7.049.019 8.468.641
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 258.848 0 140.719
Bankalardan Alınan Faizler
55.741 331.612 13.748 183.300
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
99.039 77.287 43.664 47.510
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.601.481 3.226.495 1.239.532 1.598.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
50.175 26.539 24.014 15.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.178.808 1.571.582 578.795 761.125
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.372.498 1.628.374 636.723 821.929
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
204.987 261.395 87.529 117.213
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -6.344.793 -11.690.422 -3.074.963 -5.912.664
Mevduata Verilen Faizler
-4.075.260 -9.366.573 -1.888.205 -4.678.176
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-861.961 -1.047.939 -421.962 -536.910
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-168.255 -23.922 -137.981 -17.645
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-903.559 -1.092.862 -465.953 -618.642
Kiralama Faiz Giderleri
-81.468 -92.977 -36.125 -45.915
Diğer Faiz Giderleri
-254.290 -66.149 -124.737 -15.376
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.002.653 9.138.681 5.358.529 4.643.618
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.965.384 2.869.922 1.287.682 1.439.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.655.549 4.004.448 1.597.411 2.047.437
Gayri Nakdi Kredilerden
331.650 341.422 166.821 174.938
Diğer
3.323.899 3.663.026 1.430.590 1.872.499
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-690.165 -1.134.526 -309.729 -608.017
Gayri Nakdi Kredilere
-867 -94 -444 -42
Diğer
-689.298 -1.134.432 -309.285 -607.975
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 17.984 7.963 17.413 7.549
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 799.832 -1.100.165 270.353 -931.087
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.766.577 335.143 -410.504 -151.812
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.053.001 -2.389.643 -1.009.106 -3.296.988
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.086.256 954.335 1.689.963 2.517.713
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 2.531.707 2.574.407 623.964 934.434
FAALİYET BRÜT KÂRI
17.317.560 13.490.808 7.557.941 6.093.934
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -7.179.043 -5.122.634 -2.318.159 -1.915.811
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -1.729.097 -200.003 -1.000.957 42.873
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.837.000 -1.765.408 -941.974 -900.416
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -2.905.365 -2.433.825 -1.355.517 -1.230.023
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.667.055 3.968.938 1.941.334 2.090.557
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
628.746 510.817 307.644 260.858
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 4.295.801 4.479.755 2.248.978 2.351.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.064.426 -846.835 -648.969 -440.458
Cari Vergi Karşılığı
-2.095.479 -1.082.680 -1.362.721 -886.192
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-251.581 -297.437 57.213 225.464
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.282.634 533.282 656.539 220.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 3.231.375 3.632.920 1.600.009 1.910.957
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 3.231.375 3.632.920 1.600.009 1.910.957
Grubun Karı (Zararı)
3.231.375 3.632.920 1.600.009 1.910.957
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00769000 0,00865000 0,00381000 0,00455000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863562
BIST