***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.768 0 72.530 48.939 297.768 -537.127 0 0 4.938.235 4.823.113 60.583 4.883.696Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.135 0 0 5.135 0 5.135Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.537.691 -160.891 173.747 2.793.734 -841.307 -1.532.859 39.624.760 0 4.938.235 51.517.544 257.449 51.774.993Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 208.683 0 -161.302 1.937.760 -124.060 -617.597 0 207.483 5.183.510 6.634.477 58.452 6.692.929Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.568 0 0 87.568 0 87.568Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.914 -6.164.914 0 0 -106.518 -106.518Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.518 -106.518Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.159.477 -6.159.477 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.806.645 -172.474 57.649 5.148.046 -227.628 -2.354.194 45.865.411 207.483 5.183.510 60.498.882 225.844 60.724.726Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER240.883.594 412.249.653 653.133.247 187.129.637 307.620.161 494.749.798GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 28.391.825 45.684.297 74.076.122 23.655.572 39.101.523 62.757.095Teminat Mektupları28.067.648 34.352.820 62.420.468 23.555.242 26.872.148 50.427.390Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.304.614 1.304.614 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.907.263 960.569 2.867.832 1.408.118 620.356 2.028.474Diğer Teminat Mektupları26.160.385 32.087.637 58.248.022 22.147.124 24.999.656 47.146.780Banka Kredileri59.687 2.081.667 2.141.354 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri59.687 2.081.667 2.141.354 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler264.490 9.120.139 9.384.629 64.485 10.611.998 10.676.483Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler264.490 9.120.139 9.384.629 64.485 10.611.998 10.676.483Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 129.671 129.671 0 74.179 74.179Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER70.138.432 25.173.872 95.312.304 62.668.511 14.344.299 77.012.810Cayılamaz Taahhütler69.549.886 22.792.842 92.342.728 62.458.341 12.568.282 75.026.623Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.495.097 19.907.275 22.402.372 5.306.346 10.576.157 15.882.503Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 2.763 2.763 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.715.528 1.845.581 21.561.109 16.305.168 1.273.729 17.578.897Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.159.464 0 3.159.464 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri148.680 0 148.680 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.029.508 1.037.223 45.066.731 37.521.955 712.060 38.234.015Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.609 0 1.609 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler588.546 2.381.030 2.969.576 210.170 1.776.017 1.986.187Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.472 1.934.279 1.944.751 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler578.074 446.751 1.024.825 195.125 329.028 524.153TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 142.353.337 341.391.484 483.744.821 100.805.554 254.174.339 354.979.893Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.834.128 41.274.165 46.108.293 22.373.314 43.574.257 65.947.571Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler69.986 10.419.315 10.489.301 4.835.016 16.607.942 21.442.958Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.764.142 30.854.850 35.618.992 17.538.298 26.966.315 44.504.613Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler137.519.209 300.117.319 437.636.528 78.432.240 210.600.082 289.032.322Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.729.095 9.463.513 16.192.608 7.322.962 8.764.639 16.087.601Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.319.223 2.756.728 8.075.951 3.686.017 4.409.675 8.095.692Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.409.872 6.706.785 8.116.657 3.636.945 4.354.964 7.991.909Para ve Faiz Swap İşlemleri126.149.007 227.592.257 353.741.264 60.617.121 160.582.646 221.199.767Swap Para Alım İşlemleri3.453.786 86.627.295 90.081.081 9.766.706 67.104.838 76.871.544Swap Para Satım İşlemleri55.924.874 45.544.206 101.469.080 43.894.979 29.683.702 73.578.681Swap Faiz Alım İşlemleri33.385.374 47.710.378 81.095.752 3.477.718 31.897.053 35.374.771Swap Faiz Satım İşlemleri33.384.973 47.710.378 81.095.351 3.477.718 31.897.053 35.374.771Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.417.349 9.821.668 13.239.017 10.170.756 20.898.894 31.069.650Para Alım Opsiyonları2.364.278 1.627.147 3.991.425 5.408.521 5.945.014 11.353.535Para Satım Opsiyonları849.991 3.375.228 4.225.219 4.573.863 7.416.639 11.990.502Faiz Alım Opsiyonları0 3.783.572 3.783.572 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 1.035.721 1.035.721 0 888.120 888.120Menkul Değerler Alım Opsiyonları161.542 0 161.542 87.880 0 87.880Menkul Değerler Satım Opsiyonları41.538 0 41.538 100.492 0 100.492Futures Para İşlemleri884.645 2.181.532 3.066.177 131.926 534.975 666.901Futures Para Alım İşlemleri102.170 1.387.200 1.489.370 128.032 208.060 336.092Futures Para Satım İşlemleri782.475 794.332 1.576.807 3.894 326.915 330.809Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 23.016 23.016 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 23.016 23.016 0 29.604 29.604Diğer339.113 51.035.333 51.374.446 189.475 19.789.324 19.978.799EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER876.803.766 1.153.445.921 2.030.249.687 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905EMANET KIYMETLER66.933.193 63.668.700 130.601.893 61.688.136 42.938.926 104.627.062Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları30.460.667 0 30.460.667 27.430.538 0 27.430.538Emanete Alınan Menkul Değerler15.459.651 24.614.565 40.074.216 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler15.081.189 6.592.095 21.673.284 15.688.562 5.837.295 21.525.857Tahsile Alınan Ticari Senetler2.436.785 1.157.651 3.594.436 2.702.936 938.150 3.641.086Tahsile Alınan Diğer Kıymetler3.278.010 27.007.771 30.285.781 250.510 20.797.896 21.048.406İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 187.867 187.867 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler216.891 4.108.751 4.325.642 345.388 2.727.299 3.072.687Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER809.870.573 1.089.777.221 1.899.647.794 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843Menkul Kıymetler6.307.876 2.323.796 8.631.672 4.036.323 1.563.950 5.600.273Teminat Senetleri23.550.645 19.929.136 43.479.781 23.737.421 13.743.078 37.480.499Emtia15.276 0 15.276 523.596 0 377.819 377.819Gayrimenkul184.763.402 193.857.007 378.620.409 175.430.786 148.434.218 323.865.004Diğer Rehinli Kıymetler595.233.374 873.143.556 1.468.376.930 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781Rehinli Kıymet Alanlar0 130 130 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.117.687.360 1.565.695.574 2.683.382.934 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 12.500.912 13.295.165Alınan Faizler27.046.294 29.261.619Ödenen Faizler-9.914.392 -17.534.601Alınan Temettüler20.118 9.046Alınan Ücret ve Komisyonlar6.041.461 6.493.581Elde Edilen Diğer Kazançlar5.395.362 4.937.579Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar617.504 538.149Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.140.488 -6.215.262Ödenen Vergiler-2.989.582 -1.555.552Diğer-6.575.365 -2.639.394Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 -12.945.125 -745.610Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.664.692 -515.099Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.657.257 783.503Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-74.446.495 -7.212.779Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.988.044 -649.031Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.499.596 -2.226.111Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)69.819.876 15.159.564Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.271.806 -8.685.260Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.219.277 2.599.603Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 -444.213 12.549.555YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -11.405.039 -463.947İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.588 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-754.767 -395.023Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller366.146 292.398Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-17.044.457 -5.255.932Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.421.590 5.783.762Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.081.080 -998.457Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.691.117 109.305Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.146.993 -3.572.661Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.049.591 16.338.258Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.612.676 -19.637.820İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -680Kiralamaya İlişkin Ödemeler-289.922 -272.419Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.542.841 -17.077Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 -3.159.418 8.495.870Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 48.006.493 37.697.604Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 44.847.075 46.193.474Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.240.027 4.998.460DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.452.902 -114.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar254.864 75.298Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)232.831 3.143Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları40.096 77.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.063 -4.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.198.038 -190.062Yabancı Para Çevrim Farkları1.937.760 48.939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-138.813 366.273Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)174.249 -663.536Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-948.672 -27.033Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.116 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler175.630 85.295TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.692.929 4.883.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)39.781.734 88.896.372 128.678.106 34.725.166 74.235.255 108.960.421Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 11.950.420 66.267.370 78.217.790 14.200.209 57.897.826 72.098.035Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.326.164 40.211.412 45.537.576 3.285.977 38.739.329 42.025.306Bankalar1.188.502 25.918.004 27.106.506 747.860 18.834.329 19.582.189Para Piyasalarından Alacaklar5.501.803 467.941 5.969.744 10.205.763 453.693 10.659.456Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-66.049 -329.987 -396.036 -39.391 -129.525 -168.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 1.382.351 6.704.461 8.086.812 692.738 4.526.562 5.219.300Devlet Borçlanma Senetleri816.642 1.826.056 2.642.698 370.765 91.126 461.891Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler519.599 30.652 550.251 303.272 30.148 333.420Diğer Finansal Varlıklar46.110 4.847.753 4.893.863 18.701 4.405.288 4.423.989Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 21.889.923 13.543.148 35.433.071 18.274.036 10.369.493 28.643.529Devlet Borçlanma Senetleri21.712.344 8.999.746 30.712.090 18.192.222 6.627.521 24.819.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler70.081 242.250 17.071 441.344İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)220.159.253 146.034.995 366.194.248 180.738.392 115.539.328 296.277.720Krediler5.1.5 206.264.866 139.706.821 345.971.687 166.976.048 110.530.551 277.506.599Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 1.616.035 5.973.433 7.589.468 1.326.634 4.857.520 6.184.154Faktoring Alacakları5.1.7 2.001.036 982.623 2.983.659 1.809.179 620.984 2.430.163İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 22.304.422 10.847.529 33.151.951 20.732.279 6.988.063 27.720.342Devlet Borçlanma Senetleri22.205.553 10.814.686 33.020.239 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar98.869 32.843 131.712 140.815 20.891 161.706Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-12.027.106 -11.475.411 -23.502.517 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 996.655 23.080 1.019.735 1.424.822 27.436 1.452.258Satış Amaçlı996.655 23.080 1.019.735 1.424.822 27.436 1.452.258Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI159.014 6.055 165.069 149.767 4.087 153.854İştirakler (Net)5.1.10 44.994 7 45.001 35.747 6 35.753Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler44.994 7 45.001 35.747 6 35.753Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 114.020 6.048 120.068 114.020 4.081 118.101Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar114.020 6.048 120.068 114.020 4.081 118.101Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 5.196.610 493.383 5.689.993 5.145.933 382.366 5.528.299MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 512.788 80.095 592.883 430.194 49.712 479.906Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer506.400 80.095 586.495 423.806 49.712 473.518YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 602.010 0 602.010 569.719 0 569.719CARİ VERGİ VARLIĞI0 79.860 79.860 7.649 78.568 86.217ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 2.529.451 20.797 2.550.248 1.861.118 20.892 1.882.010DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 7.760.020 12.577.228 20.337.248 5.502.245 7.661.499 13.163.744VARLIKLAR TOPLAMI277.697.535 248.211.865 525.909.400 230.555.005 197.999.143 428.554.148YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 130.478.804 215.185.096 345.663.900 113.245.513 164.031.812 277.277.325ALINAN KREDİLER5.2.2 2.145.835 28.159.843 30.305.678 2.687.955 22.934.104 25.622.059PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 1.824.585 1.272.486 3.097.071 416.266 1.370.595 1.786.861İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 5.757.019 17.775.252 23.532.271 6.036.084 14.990.453 21.026.537Bonolar4.534.466 0 4.534.466 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.222.553 17.775.252 18.997.805 1.210.544 14.990.453 16.200.997FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 15.591.683 15.591.683 0 14.342.293 14.342.293TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.817.673 5.827.433 7.645.106 1.945.271 2.294.394 4.239.665Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.682.612 5.514.301 7.196.913 1.305.445 2.199.506 3.504.951Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı135.061 313.132 448.193 639.826 94.888 734.714FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 1.046.861 191.333 1.238.194 969.316 165.454 1.134.770KARŞILIKLAR5.2.9 6.936.031 2.506.481 9.442.512 5.348.121 1.178.252 6.526.373Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.093.581 138.058 1.231.639 1.135.056 111.605 1.246.661Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)723.098 100.153 823.251 589.541 50.992 640.533Diğer Karşılıklar5.119.352 2.268.270 7.387.622 3.623.524 1.015.655 4.639.179CARİ VERGİ BORCU5.2.10 811.499 64.255 875.754 1.149.548 102.427 1.251.975ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 0 35.109 35.109 0 29.480 29.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 18.074.337 2.783.641 20.857.978 14.252.573 2.283.783 16.536.356ÖZKAYNAKLAR5.2.14 61.052.267 -327.541 60.724.726 53.554.029 496.718 54.050.747Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.597.506 94.314 1.691.820 1.376.965 267.474 1.644.439Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.338.141 -771.917 2.566.224 1.465.038 -94.917 1.370.121Kar Yedekleri45.526.944 338.467 45.865.411 39.288.768 324.161 39.612.929Yasal Yedekler1.554.550 70.574 1.625.124 1.546.353 53.081 1.599.434Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.734.381 0 43.734.381 37.509.839 0 37.509.839Diğer Kar Yedekleri238.013 267.893 505.906 232.576 271.080 503.656Kar veya Zarar5.379.398 11.595 5.390.993 6.164.914 0 6.164.914Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı195.888 11.595 207.483 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı5.183.510 0 5.183.510 6.164.914 0 6.164.914Azınlık Payları225.844 0 225.844 273.910 0 273.910YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI230.966.541 294.942.859 525.909.400 199.866.154 228.687.994 428.554.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 28.203.500 32.583.287 9.884.980 10.484.665Kredilerden Alınan Faizler22.774.792 25.956.080 7.764.700 8.416.250Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler34.277 366.638 33.766 106.944Bankalardan Alınan Faizler153.132 622.664 42.908 202.337Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler354.094 230.212 251.181 145.612Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.220.184 4.639.078 1.573.662 1.374.898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar92.920 62.492 35.292 28.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.026.590 2.301.302 780.716 673.703İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.100.674 2.275.284 757.654 672.804Finansal Kiralama Faiz Gelirleri370.009 386.626 130.933 124.995Diğer Faiz Gelirleri297.012 381.989 87.830 113.629FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -9.922.059 -17.493.332 -3.285.980 -5.292.871Mevduata Verilen Faizler-6.332.565 -13.658.586 -2.172.741 -4.210.862Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.134.605 -1.347.087 -308.836 -257.265Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-269.156 -102.270 -74.839 -23.008İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.707.938 -2.163.107 -589.628 -739.003Kiralama Faiz Giderleri-110.601 -140.315 -27.135 -47.013Diğer Faiz Giderleri-367.194 -81.967 -112.801 -15.720NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ18.281.441 15.089.955 6.599.000 5.191.794NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.865.513 4.637.015 1.678.129 1.662.125Alınan Ücret ve Komisyonlar6.041.461 6.493.581 2.109.211 2.337.463Gayri Nakdi Kredilerden564.351 537.349 205.781 173.612Diğer5.477.110 5.956.232 1.903.430 2.163.851Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.175.948 -1.856.566 -431.082 -675.338Gayri Nakdi Kredilere-15.684 -11.396 -5.851 -3.788Diğer-1.160.264 -1.845.170 -425.231 -671.550TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 20.118 9.046 1.457 24TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 2.321.948 -1.877.715 1.248.012 -898.278Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.081.095 220.636 395.699 -135.339Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.443.073 -3.013.423 1.497.142 -598.237Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.683.926 915.072 -644.829 -164.702DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 5.395.362 4.716.943 1.843.490 1.340.465FAALİYET BRÜT KÂRI30.884.382 22.575.244 11.370.088 7.296.130BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -11.288.066 -8.491.807 -3.747.484 -2.971.065DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -3.706.345 -323.937 -1.966.366 -119.226PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.267.216 -3.137.761 -1.093.331 -1.043.087DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -5.251.403 -4.259.423 -1.789.252 -1.464.862NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.371.352 6.362.316 2.773.655 1.697.890BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 7.371.352 6.362.316 2.773.655 1.697.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -2.131.325 -1.363.856 -864.507 -368.198Cari Vergi Karşılığı-2.648.684 -1.675.751 -391.678 -451.700Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-957.702 -326.128 -659.990 14.064Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.475.061 638.023 187.161 69.438SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 5.240.027 4.998.460 1.909.148 1.329.692DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 5.240.027 4.998.460 1.909.148 1.329.692Grubun Karı (Zararı)5.183.510 4.938.235 1.888.398 1.309.864Azınlık Payları Karı (Zararı)56.517 60.225 20.750 19.828Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01234000 0,01176000 0,00450000 0,00312000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884406BIST