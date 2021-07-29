***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 74.783 0 60.522 0 855.032 434.787 -355.966 0 0 0 3.231.375 4.300.533 0 4.300.533
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.547 0 0 30.547 0 30.547
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.498.436 -171.396 351.430 0 4.215.202 224.887 -1.597.882 0 39.206.856 6.153.404 3.231.375 58.096.746 0 58.096.746
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -17.666 0 69.937 0 1.029.737 -538.530 -184.827 0 196.448 -183.165 5.453.259 5.825.193 0 5.825.193
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.944 0 0 21.944 0 21.944
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.720.065 -297.937 231.688 0 6.415.619 -479.786 -1.969.636 0 51.234.071 13.283 5.453.259 67.305.060 0 67.305.060
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
262.792.476 426.937.452 689.729.928 250.438.359 381.495.813 631.934.172
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 36.631.466 54.252.214 90.883.680 31.824.340 44.535.398 76.359.738
Teminat Mektupları
36.504.895 38.302.116 74.807.011 31.475.024 32.453.565 63.928.589
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.520.062 1.520.062 0 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.658.601 807.581 3.466.182 2.489.512 624.418 3.113.930
Diğer Teminat Mektupları
33.846.294 35.974.473 69.820.767 28.985.512 30.460.291 59.445.803
Banka Kredileri
37.046 2.494.492 2.531.538 70.194 2.103.257 2.173.451
İthalat Kabul Kredileri
37.046 2.494.492 2.531.538 70.194 2.103.257 2.173.451
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
89.525 13.335.087 13.424.612 279.122 9.858.696 10.137.818
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
89.525 13.335.087 13.424.612 279.122 9.858.696 10.137.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 120.519 120.519 0 119.880 119.880
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 87.638.368 28.973.374 116.611.742 75.536.622 25.847.305 101.383.927
Cayılamaz Taahhütler
87.632.538 27.061.847 114.694.385 75.525.720 23.850.201 99.375.921
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.229.417 24.948.646 30.178.063 4.789.187 21.980.460 26.769.647
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 3.145 3.145 0 2.780 2.780
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.420.836 2.110.056 26.530.892 21.120.921 1.866.961 22.987.882
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.866.870 0 3.866.870 3.174.209 0 3.174.209
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
133.258 0 133.258 143.224 0 143.224
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
53.980.852 0 53.980.852 46.297.211 0 46.297.211
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.305 0 1.305 968 0 968
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
5.830 1.911.527 1.917.357 10.902 1.997.104 2.008.006
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
5.830 1.909.092 1.914.922 10.902 1.995.025 2.005.927
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 2.435 2.435 0 2.079 2.079
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 138.522.642 343.711.864 482.234.506 143.077.397 311.113.110 454.190.507
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.369.137 40.111.371 43.480.508 4.115.260 32.298.462 36.413.722
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
469.986 7.836.492 8.306.478 469.986 7.576.457 8.046.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.899.151 32.274.879 35.174.030 3.645.274 24.722.005 28.367.279
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
135.153.505 303.600.493 438.753.998 138.962.137 278.814.648 417.776.785
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.729.147 10.892.334 18.621.481 9.048.430 9.869.949 18.918.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.527.444 3.798.826 9.326.270 6.508.291 3.145.496 9.653.787
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.201.703 7.093.508 9.295.211 2.540.139 6.724.453 9.264.592
Para ve Faiz Swap İşlemleri
121.132.793 218.113.332 339.246.125 126.227.468 217.752.253 343.979.721
Swap Para Alım İşlemleri
5.254.446 86.388.232 91.642.678 8.969.356 84.033.085 93.002.441
Swap Para Satım İşlemleri
77.021.612 31.867.698 108.889.310 65.502.474 39.504.650 105.007.124
Swap Faiz Alım İşlemleri
19.428.587 49.928.701 69.357.288 25.878.025 47.107.259 72.985.284
Swap Faiz Satım İşlemleri
19.428.148 49.928.701 69.356.849 25.877.613 47.107.259 72.984.872
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.353.779 14.565.775 19.919.554 2.589.981 6.720.617 9.310.598
Para Alım Opsiyonları
2.510.503 2.770.979 5.281.482 1.671.606 1.196.735 2.868.341
Para Satım Opsiyonları
2.843.276 2.858.184 5.701.460 918.375 2.108.244 3.026.619
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.769.138 4.769.138 0 1.846.602 1.846.602
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.167.474 4.167.474 0 1.569.036 1.569.036
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
937.786 2.366.823 3.304.609 1.096.258 1.278.030 2.374.288
Futures Para Alım İşlemleri
849.396 793.736 1.643.132 567.391 611.740 1.179.131
Futures Para Satım İşlemleri
88.390 1.573.087 1.661.477 528.867 666.290 1.195.157
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 60.445 60.445 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 60.445 60.445 0 0 0
Diğer
0 57.601.784 57.601.784 0 43.193.799 43.193.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
943.117.078 1.282.081.526 2.225.198.604 871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301
EMANET KIYMETLER
55.457.708 67.576.183 123.033.891 49.252.335 56.050.432 105.302.767
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
15.419.025 0 15.419.025 11.346.140 0 11.346.140
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.253.025 22.074.208 37.327.233 14.459.589 17.679.389 32.138.978
Tahsile Alınan Çekler
21.592.077 8.532.698 30.124.775 17.546.040 6.928.003 24.474.043
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.899.436 1.377.458 4.276.894 2.483.134 1.064.265 3.547.399
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
229.978 31.590.264 31.820.242 3.320.118 26.718.602 30.038.720
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 211.638 211.638 0 181.367 181.367
Diğer Emanet Kıymetler
64.167 3.789.917 3.854.084 97.314 3.478.806 3.576.120
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
887.659.370 1.214.505.343 2.102.164.713 822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534
Menkul Kıymetler
7.052.539 2.518.997 9.571.536 5.755.288 2.036.084 7.791.372
Teminat Senetleri
23.162.414 15.822.011 38.984.425 23.242.788 13.837.997 37.080.785
Emtia
55.153 0 55.153 65.681 0 65.681
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
199.113.198 196.589.518 395.702.716 186.467.015 170.167.248 356.634.263
Diğer Rehinli Kıymetler
658.276.066 999.574.668 1.657.850.734 606.505.547 849.924.755 1.456.430.302
Rehinli Kıymet Alanlar
0 149 149 0 131 131
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.205.909.554 1.709.018.978 2.914.928.532 1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 5.274.093 11.170.238
Alınan Faizler
21.709.743 17.745.147
Ödenen Faizler
-9.659.609 -6.293.115
Alınan Temettüler
127.182 17.984
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.009.081 3.655.549
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.784.712 2.531.707
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
365.159 412.414
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.853.914 -3.998.916
Ödenen Vergiler
-1.736.876 -1.413.295
Diğer
-10.471.385 -1.487.237
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 12.872.641 -11.913.143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.339.157 -2.241.955
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.346.072 -1.361.641
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-41.574.115 -50.256.619
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.182.167 -4.044.065
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.035.058 -418.857
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
44.989.407 27.694.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.376.896 17.110.668
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.234.477 1.604.365
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 18.146.734 -742.905
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -171.551 -8.228.077
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1 -3.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-183.473 -185.571
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
277.868 138.736
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.955.367 -13.153.505
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.032.916 8.816.471
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-354.019 -6.458.388
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.010.525 2.617.768
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.6 -4.158.264 3.109.163
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.512.061 14.815.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.926.315 -11.513.092
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-623.800 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-120.210 -192.995
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 3.145.546 1.531.736
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 16.962.465 -4.330.083
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 49.479.756 37.475.425
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 66.442.221 33.145.342
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.453.259 3.231.375
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
371.934 1.069.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.554 135.305
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.100 83.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
71.132 64.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-478 -12.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
306.380 933.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.029.737 855.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-673.811 540.521
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
276.675 70.549
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-504.337 -404.310
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-6.829 -86.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
184.945 -41.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.825.193 4.300.533
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
58.062.885 90.403.535 148.466.420 40.531.365 87.439.392 127.970.757
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 26.713.979 76.461.860 103.175.839 15.068.077 69.609.157 84.677.234
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
16.532.263 56.357.788 72.890.051 6.997.122 48.169.467 55.166.589
Bankalar
287.076 18.430.290 18.717.366 254.194 21.429.215 21.683.409
Para Piyasalarından Alacaklar
10.005.215 1.774.795 11.780.010 8.003.922 239.378 8.243.300
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-110.575 -101.013 -211.588 -187.161 -228.903 -416.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 557.850 5.733.255 6.291.105 578.558 6.929.395 7.507.953
Devlet Borçlanma Senetleri
531.525 766.139 1.297.664 518.067 2.077.532 2.595.599
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
26.325 139.829 166.154 29.086 54.021 83.107
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.827.287 4.827.287 31.405 4.797.842 4.829.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 27.783.968 6.390.944 34.174.912 22.424.484 8.933.994 31.358.478
Devlet Borçlanma Senetleri
27.727.875 6.085.482 33.813.357 22.255.104 8.691.269 30.946.373
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
56.093 305.462 361.555 58.305 242.725 0 0 0 111.075 0 111.075
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 3.007.088 1.817.476 4.824.564 2.460.246 1.966.846 4.427.092
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.551.365 1.803.009 4.354.374 2.013.085 1.966.846 3.979.931
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
455.723 14.467 470.190 447.161 0 447.161
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
253.057.773 111.316.484 364.374.257 227.790.391 102.188.728 329.979.119
Krediler
5.1.5 242.020.144 109.459.937 351.480.081 215.622.779 99.461.744 315.084.523
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 21.248.442 13.195.406 34.443.848 22.653.295 11.687.924 34.341.219
Devlet Borçlanma Senetleri
21.215.499 11.855.344 33.070.843 22.619.714 10.541.868 33.161.582
Diğer Finansal Varlıklar
10.895.186 12.357.020 1.427.727 12.901.692 14.329.419
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 17.782.903 17.782.903 0 15.980.865 15.980.865
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.694.325 3.868.244 5.562.569 4.310.977 4.033.168 8.344.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.693.580 3.597.498 5.291.078 4.250.654 3.798.190 8.048.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
745 270.746 271.491 60.323 234.978 295.301
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 719.240 43.540 762.780 830.788 42.233 873.021
KARŞILIKLAR
5.2.8 5.628.210 4.371.266 9.999.476 5.985.404 3.065.706 9.051.110
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.265.219 66.523 1.331.742 1.223.831 110.082 1.333.913
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.362.991 4.304.743 8.667.734 4.761.573 2.955.624 7.717.197
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.570.464 24.614 1.595.078 2.132.278 31.882 2.164.160
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.035.271 6.516.543 7.551.814 1.029.532 5.569.437 6.598.969
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.035.271 6.516.543 7.551.814 1.029.532 5.569.437 6.598.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 22.831.379 3.096.800 25.928.179 18.337.471 3.353.820 21.691.291
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 67.194.420 110.640 67.305.060 61.783.033 298.690 62.081.723
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.503.109 150.707 1.653.816 1.487.187 114.358 1.601.545
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.195.291 -229.094 3.966.197 3.745.069 -85.252 3.659.817
Kar Yedekleri
51.045.044 189.027 51.234.071 45.131.892 269.584 45.401.476
Yasal Yedekler
1.506.754 0 1.506.754 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
49.269.359 0 49.269.359 43.428.505 0 43.428.505
Diğer Kar Yedekleri
268.931 189.027 457.958 238.013 269.584 507.597
Kar veya Zarar
5.466.542 0 5.466.542 6.434.451 0 6.434.451
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.283 0 13.283 196.448 0 196.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.453.259 0 5.453.259 6.238.003 0 6.238.003
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
273.396.416 276.982.338 550.378.754 245.731.267 247.066.553 492.797.820
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 24.144.039 17.347.446 12.878.198 8.433.492
Kredilerden Alınan Faizler
19.045.946 14.386.198 10.070.962 7.049.019
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
343.437 0 215.403 0
Bankalardan Alınan Faizler
26.863 80.209 8.588 21.649
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
598.881 99.039 375.852 43.664
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.909.547 2.601.481 2.102.794 1.239.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
54.567 50.175 28.864 24.014
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.973.536 1.178.808 1.092.338 578.795
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.881.444 1.372.498 981.592 636.723
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
219.365 180.519 104.599 79.628
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -10.763.971 -6.344.793 -5.798.272 -3.074.963
Mevduata Verilen Faizler
-8.912.157 -4.075.260 -4.882.441 -1.888.205
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-648.741 -861.961 -323.237 -421.962
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-117.503 -168.255 -96.221 -137.981
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-990.487 -903.559 -439.783 -465.953
Kiralama Faiz Giderleri
-55.239 -81.468 -29.047 -36.125
Diğer Faiz Giderleri
-39.844 -254.290 -27.543 -124.737
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.380.068 11.002.653 7.079.926 5.358.529
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.874.418 2.965.384 2.015.327 1.287.682
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.009.081 3.655.549 2.643.462 1.597.411
Gayri Nakdi Kredilerden
424.577 331.650 227.101 166.821
Diğer
4.584.504 3.323.899 2.416.361 1.430.590
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.134.663 -690.165 -628.135 -309.729
Gayri Nakdi Kredilere
-1.120 -867 -583 -444
Diğer
-1.133.543 -689.298 -627.552 -309.285
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 127.182 17.984 126.136 17.413
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.268.156 799.832 -1.337.890 270.353
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
675.077 1.766.577 -482.533 -410.504
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.084.987 -3.053.001 -5.813.601 -1.009.106
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-858.246 2.086.256 4.958.244 1.689.963
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 4.784.712 2.531.707 1.853.883 623.964
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.898.224 17.317.560 9.737.382 7.557.941
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -7.649.836 -7.179.043 -2.723.093 -2.318.159
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -2.165.449 -1.729.097 -1.218.964 -1.000.957
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.144.592 -1.837.000 -1.121.654 -941.974
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -3.441.466 -2.905.365 -1.696.560 -1.355.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.496.881 3.667.055 2.977.111 1.941.334
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.024.219 628.746 483.392 307.644
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.521.100 4.295.801 3.460.503 2.248.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.067.841 -1.064.426 -536.024 -648.969
Cari Vergi Karşılığı
-1.167.794 -2.095.479 -1.157.316 -1.362.721
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-932.604 -251.581 714.065 57.213
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.032.557 1.282.634 -92.773 656.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 5.453.259 3.231.375 2.924.479 1.600.009
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 5.453.259 3.231.375 2.924.479 1.600.009
Grubun Karı (Zararı)
5.453.259 3.231.375 2.924.479 1.600.009
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01298000 0,00769000 0,00696000 0,00381000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952703
BIST