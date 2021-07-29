***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 74.783 0 60.522 0 855.032 434.787 -355.966 0 0 0 3.231.375 4.300.533 0 4.300.533Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.547 0 0 30.547 0 30.547Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.498.436 -171.396 351.430 0 4.215.202 224.887 -1.597.882 0 39.206.856 6.153.404 3.231.375 58.096.746 0 58.096.746Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -17.666 0 69.937 0 1.029.737 -538.530 -184.827 0 196.448 -183.165 5.453.259 5.825.193 0 5.825.193Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.944 0 0 21.944 0 21.944Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.720.065 -297.937 231.688 0 6.415.619 -479.786 -1.969.636 0 51.234.071 13.283 5.453.259 67.305.060 0 67.305.060Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER262.792.476 426.937.452 689.729.928 250.438.359 381.495.813 631.934.172GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 36.631.466 54.252.214 90.883.680 31.824.340 44.535.398 76.359.738Teminat Mektupları36.504.895 38.302.116 74.807.011 31.475.024 32.453.565 63.928.589Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.520.062 1.520.062 0 1.368.856 1.368.856Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.658.601 807.581 3.466.182 2.489.512 624.418 3.113.930Diğer Teminat Mektupları33.846.294 35.974.473 69.820.767 28.985.512 30.460.291 59.445.803Banka Kredileri37.046 2.494.492 2.531.538 70.194 2.103.257 2.173.451İthalat Kabul Kredileri37.046 2.494.492 2.531.538 70.194 2.103.257 2.173.451Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler89.525 13.335.087 13.424.612 279.122 9.858.696 10.137.818Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler89.525 13.335.087 13.424.612 279.122 9.858.696 10.137.818Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 120.519 120.519 0 119.880 119.880Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 87.638.368 28.973.374 116.611.742 75.536.622 25.847.305 101.383.927Cayılamaz Taahhütler87.632.538 27.061.847 114.694.385 75.525.720 23.850.201 99.375.921Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.229.417 24.948.646 30.178.063 4.789.187 21.980.460 26.769.647Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 3.145 3.145 0 2.780 2.780Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri24.420.836 2.110.056 26.530.892 21.120.921 1.866.961 22.987.882Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.866.870 0 3.866.870 3.174.209 0 3.174.209İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri133.258 0 133.258 143.224 0 143.224Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri53.980.852 0 53.980.852 46.297.211 0 46.297.211Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.305 0 1.305 968 0 968Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler5.830 1.911.527 1.917.357 10.902 1.997.104 2.008.006Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri5.830 1.909.092 1.914.922 10.902 1.995.025 2.005.927Diğer Cayılabilir Taahhütler0 2.435 2.435 0 2.079 2.079TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 138.522.642 343.711.864 482.234.506 143.077.397 311.113.110 454.190.507Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.369.137 40.111.371 43.480.508 4.115.260 32.298.462 36.413.722Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler469.986 7.836.492 8.306.478 469.986 7.576.457 8.046.443Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.899.151 32.274.879 35.174.030 3.645.274 24.722.005 28.367.279Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler135.153.505 303.600.493 438.753.998 138.962.137 278.814.648 417.776.785Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.729.147 10.892.334 18.621.481 9.048.430 9.869.949 18.918.379Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.527.444 3.798.826 9.326.270 6.508.291 3.145.496 9.653.787Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.201.703 7.093.508 9.295.211 2.540.139 6.724.453 9.264.592Para ve Faiz Swap İşlemleri121.132.793 218.113.332 339.246.125 126.227.468 217.752.253 343.979.721Swap Para Alım İşlemleri5.254.446 86.388.232 91.642.678 8.969.356 84.033.085 93.002.441Swap Para Satım İşlemleri77.021.612 31.867.698 108.889.310 65.502.474 39.504.650 105.007.124Swap Faiz Alım İşlemleri19.428.587 49.928.701 69.357.288 25.878.025 47.107.259 72.985.284Swap Faiz Satım İşlemleri19.428.148 49.928.701 69.356.849 25.877.613 47.107.259 72.984.872Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.353.779 14.565.775 19.919.554 2.589.981 6.720.617 9.310.598Para Alım Opsiyonları2.510.503 2.770.979 5.281.482 1.671.606 1.196.735 2.868.341Para Satım Opsiyonları2.843.276 2.858.184 5.701.460 918.375 2.108.244 3.026.619Faiz Alım Opsiyonları0 4.769.138 4.769.138 0 1.846.602 1.846.602Faiz Satım Opsiyonları0 4.167.474 4.167.474 0 1.569.036 1.569.036Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri937.786 2.366.823 3.304.609 1.096.258 1.278.030 2.374.288Futures Para Alım İşlemleri849.396 793.736 1.643.132 567.391 611.740 1.179.131Futures Para Satım İşlemleri88.390 1.573.087 1.661.477 528.867 666.290 1.195.157Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 60.445 60.445 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 60.445 60.445 0 0 0Diğer0 57.601.784 57.601.784 0 43.193.799 43.193.799EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER943.117.078 1.282.081.526 2.225.198.604 871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301EMANET KIYMETLER55.457.708 67.576.183 123.033.891 49.252.335 56.050.432 105.302.767Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları15.419.025 0 15.419.025 11.346.140 0 11.346.140Emanete Alınan Menkul Değerler15.253.025 22.074.208 37.327.233 14.459.589 17.679.389 32.138.978Tahsile Alınan Çekler21.592.077 8.532.698 30.124.775 17.546.040 6.928.003 24.474.043Tahsile Alınan Ticari Senetler2.899.436 1.377.458 4.276.894 2.483.134 1.064.265 3.547.399Tahsile Alınan Diğer Kıymetler229.978 31.590.264 31.820.242 3.320.118 26.718.602 30.038.720İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 211.638 211.638 0 181.367 181.367Diğer Emanet Kıymetler64.167 3.789.917 3.854.084 97.314 3.478.806 3.576.120Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER887.659.370 1.214.505.343 2.102.164.713 822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534Menkul Kıymetler7.052.539 2.518.997 9.571.536 5.755.288 2.036.084 7.791.372Teminat Senetleri23.162.414 15.822.011 38.984.425 23.242.788 13.837.997 37.080.785Emtia55.153 0 55.153 65.681 0 65.681Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul199.113.198 196.589.518 395.702.716 186.467.015 170.167.248 356.634.263Diğer Rehinli Kıymetler658.276.066 999.574.668 1.657.850.734 606.505.547 849.924.755 1.456.430.302Rehinli Kıymet Alanlar0 149 149 0 131 131KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.205.909.554 1.709.018.978 2.914.928.532 1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 5.274.093 11.170.238Alınan Faizler21.709.743 17.745.147Ödenen Faizler-9.659.609 -6.293.115Alınan Temettüler127.182 17.984Alınan Ücret ve Komisyonlar5.009.081 3.655.549Elde Edilen Diğer Kazançlar4.784.712 2.531.707Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar365.159 412.414Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.853.914 -3.998.916Ödenen Vergiler-1.736.876 -1.413.295Diğer-10.471.385 -1.487.237Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 12.872.641 -11.913.143Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.339.157 -2.241.955Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.346.072 -1.361.641Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-41.574.115 -50.256.619Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.182.167 -4.044.065Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.035.058 -418.857Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)44.989.407 27.694.961Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.376.896 17.110.668Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.234.477 1.604.365Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 18.146.734 -742.905YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -171.551 -8.228.077İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-1 -3.588Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-183.473 -185.571Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller277.868 138.736Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.955.367 -13.153.505Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.032.916 8.816.471Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-354.019 -6.458.388Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.010.525 2.617.768Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.6 -4.158.264 3.109.163Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.512.061 14.815.250Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.926.315 -11.513.092İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-623.800 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-120.210 -192.995Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 3.145.546 1.531.736Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 16.962.465 -4.330.083Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 49.479.756 37.475.425Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 66.442.221 33.145.342Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.453.259 3.231.375DİĞER KAPSAMLI GELİRLER371.934 1.069.158Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar65.554 135.305Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.100 83.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları71.132 64.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-478 -12.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar306.380 933.853Yabancı Para Çevrim Farkları1.029.737 855.032Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-673.811 540.521Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)276.675 70.549Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-504.337 -404.310Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-6.829 -86.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler184.945 -41.123TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.825.193 4.300.533Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)58.062.885 90.403.535 148.466.420 40.531.365 87.439.392 127.970.757Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 26.713.979 76.461.860 103.175.839 15.068.077 69.609.157 84.677.234Nakit Değerler ve Merkez Bankası16.532.263 56.357.788 72.890.051 6.997.122 48.169.467 55.166.589Bankalar287.076 18.430.290 18.717.366 254.194 21.429.215 21.683.409Para Piyasalarından Alacaklar10.005.215 1.774.795 11.780.010 8.003.922 239.378 8.243.300Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-110.575 -101.013 -211.588 -187.161 -228.903 -416.064Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 557.850 5.733.255 6.291.105 578.558 6.929.395 7.507.953Devlet Borçlanma Senetleri531.525 766.139 1.297.664 518.067 2.077.532 2.595.599Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler26.325 139.829 166.154 29.086 54.021 83.107Diğer Finansal Varlıklar0 4.827.287 4.827.287 31.405 4.797.842 4.829.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 27.783.968 6.390.944 34.174.912 22.424.484 8.933.994 31.358.478Devlet Borçlanma Senetleri27.727.875 6.085.482 33.813.357 22.255.104 8.691.269 30.946.373Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler56.093 305.462 361.555 58.305 242.725 0 0 0 111.075 0 111.075Türev Finansal Varlıklar5.1.4 3.007.088 1.817.476 4.824.564 2.460.246 1.966.846 4.427.092Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.551.365 1.803.009 4.354.374 2.013.085 1.966.846 3.979.931Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı455.723 14.467 470.190 447.161 0 447.161İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)253.057.773 111.316.484 364.374.257 227.790.391 102.188.728 329.979.119Krediler5.1.5 242.020.144 109.459.937 351.480.081 215.622.779 99.461.744 315.084.523Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 21.248.442 13.195.406 34.443.848 22.653.295 11.687.924 34.341.219Devlet Borçlanma Senetleri21.215.499 11.855.344 33.070.843 22.619.714 10.541.868 33.161.582Diğer Finansal Varlıklar10.895.186 12.357.020 1.427.727 12.901.692 14.329.419FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 17.782.903 17.782.903 0 15.980.865 15.980.865TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.694.325 3.868.244 5.562.569 4.310.977 4.033.168 8.344.145Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.693.580 3.597.498 5.291.078 4.250.654 3.798.190 8.048.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı745 270.746 271.491 60.323 234.978 295.301FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 719.240 43.540 762.780 830.788 42.233 873.021KARŞILIKLAR5.2.8 5.628.210 4.371.266 9.999.476 5.985.404 3.065.706 9.051.110Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.265.219 66.523 1.331.742 1.223.831 110.082 1.333.913Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.362.991 4.304.743 8.667.734 4.761.573 2.955.624 7.717.197CARİ VERGİ BORCU5.2.9 1.570.464 24.614 1.595.078 2.132.278 31.882 2.164.160ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.035.271 6.516.543 7.551.814 1.029.532 5.569.437 6.598.969Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.035.271 6.516.543 7.551.814 1.029.532 5.569.437 6.598.969DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 22.831.379 3.096.800 25.928.179 18.337.471 3.353.820 21.691.291ÖZKAYNAKLAR5.2.13 67.194.420 110.640 67.305.060 61.783.033 298.690 62.081.723Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.503.109 150.707 1.653.816 1.487.187 114.358 1.601.545Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.195.291 -229.094 3.966.197 3.745.069 -85.252 3.659.817Kar Yedekleri51.045.044 189.027 51.234.071 45.131.892 269.584 45.401.476Yasal Yedekler1.506.754 0 1.506.754 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler49.269.359 0 49.269.359 43.428.505 0 43.428.505Diğer Kar Yedekleri268.931 189.027 457.958 238.013 269.584 507.597Kar veya Zarar5.466.542 0 5.466.542 6.434.451 0 6.434.451Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı13.283 0 13.283 196.448 0 196.448Dönem Net Kâr veya Zararı5.453.259 0 5.453.259 6.238.003 0 6.238.003Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI273.396.416 276.982.338 550.378.754 245.731.267 247.066.553 492.797.820Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 24.144.039 17.347.446 12.878.198 8.433.492Kredilerden Alınan Faizler19.045.946 14.386.198 10.070.962 7.049.019Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler343.437 0 215.403 0Bankalardan Alınan Faizler26.863 80.209 8.588 21.649Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler598.881 99.039 375.852 43.664Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.909.547 2.601.481 2.102.794 1.239.532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar54.567 50.175 28.864 24.014Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.973.536 1.178.808 1.092.338 578.795İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.881.444 1.372.498 981.592 636.723Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri219.365 180.519 104.599 79.628FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -10.763.971 -6.344.793 -5.798.272 -3.074.963Mevduata Verilen Faizler-8.912.157 -4.075.260 -4.882.441 -1.888.205Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-648.741 -861.961 -323.237 -421.962Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-117.503 -168.255 -96.221 -137.981İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-990.487 -903.559 -439.783 -465.953Kiralama Faiz Giderleri-55.239 -81.468 -29.047 -36.125Diğer Faiz Giderleri-39.844 -254.290 -27.543 -124.737NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.380.068 11.002.653 7.079.926 5.358.529NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.874.418 2.965.384 2.015.327 1.287.682Alınan Ücret ve Komisyonlar5.009.081 3.655.549 2.643.462 1.597.411Gayri Nakdi Kredilerden424.577 331.650 227.101 166.821Diğer4.584.504 3.323.899 2.416.361 1.430.590Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.134.663 -690.165 -628.135 -309.729Gayri Nakdi Kredilere-1.120 -867 -583 -444Diğer-1.133.543 -689.298 -627.552 -309.285TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 127.182 17.984 126.136 17.413TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -1.268.156 799.832 -1.337.890 270.353Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)675.077 1.766.577 -482.533 -410.504Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.084.987 -3.053.001 -5.813.601 -1.009.106Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-858.246 2.086.256 4.958.244 1.689.963DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 4.784.712 2.531.707 1.853.883 623.964FAALİYET BRÜT KÂRI20.898.224 17.317.560 9.737.382 7.557.941BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -7.649.836 -7.179.043 -2.723.093 -2.318.159DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -2.165.449 -1.729.097 -1.218.964 -1.000.957PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.144.592 -1.837.000 -1.121.654 -941.974DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -3.441.466 -2.905.365 -1.696.560 -1.355.517NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.496.881 3.667.055 2.977.111 1.941.334BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.024.219 628.746 483.392 307.644NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 6.521.100 4.295.801 3.460.503 2.248.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.067.841 -1.064.426 -536.024 -648.969Cari Vergi Karşılığı-1.167.794 -2.095.479 -1.157.316 -1.362.721Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-932.604 -251.581 714.065 57.213Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.032.557 1.282.634 -92.773 656.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 5.453.259 3.231.375 2.924.479 1.600.009DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 5.453.259 3.231.375 2.924.479 1.600.009Grubun Karı (Zararı)5.453.259 3.231.375 2.924.479 1.600.009Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01298000 0,00769000 0,00696000 0,00381000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952703BIST