***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.272 0 49.062 540.547 -860.413 46.273 208.276 -208.276 2.665.831 2.443.572 30.579 2.474.151Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.169 0 0 16.169 0 16.169Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -46.769 -670.569Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -46.769 -670.569Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.950.708 -302.744 115.941 5.730.669 -620.121 -2.403.927 51.775.478 535.568 2.665.831 64.431.837 231.489 64.663.326Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.197.458 50 56.649 1.308.671 7.309.949 -140.068 13.283 -13.283 8.215.682 17.948.391 47.486 17.995.877Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.351 0 0 36.351 0 36.351Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.520 -12.979.851 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.313 -11.615.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 3.210.519 -420.229 316.122 11.971.090 7.742.567 -4.043.402 63.659.509 1.022.458 8.215.682 96.658.750 306.656 96.965.406Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER435.805.624 695.777.718 1.131.583.342 351.725.728 647.893.921 999.619.649GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 54.660.878 109.310.278 163.971.156 44.306.497 90.152.277 134.458.774Teminat Mektupları53.616.412 68.423.697 122.040.109 44.007.746 60.356.900 104.364.646Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 2.369.287 2.369.287 0 2.359.247 2.359.247Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.266.830 1.443.307 4.710.137 3.089.307 1.586.208 4.675.515Diğer Teminat Mektupları50.349.582 64.611.103 114.960.685 40.918.439 56.411.445 97.329.884Banka Kredileri214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737İthalat Kabul Kredileri214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler140.197 36.976.786 37.116.983 160.485 25.794.163 25.954.648Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler140.197 36.976.786 37.116.983 160.485 25.794.163 25.954.648Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961T.C. Merkez Bankasına Cirolar689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 276.256 276.256 0 258.782 258.782Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 120.437.437 36.490.621 156.928.058 102.485.489 37.588.748 140.074.237Cayılamaz Taahhütler118.514.344 24.336.440 142.850.784 100.896.376 19.144.862 120.041.238Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.184.845 19.718.429 23.903.274 5.160.834 14.950.271 20.111.105Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 15.379 15.379 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 4.967 4.967 0 4.560 4.560Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri36.431.351 2.555.889 38.987.240 30.051.943 2.367.061 32.419.004Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.215.928 0 5.215.928 3.956.330 0 3.956.330İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri133.434 0 133.434 116.784 0 116.784Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri72.547.019 2.041.776 74.588.795 61.609.289 1.822.970 63.432.259Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.767 0 1.767 1.196 0 1.196Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler1.923.093 12.154.181 14.077.274 1.589.113 18.443.886 20.032.999Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri297.625 9.915.752 10.213.377 557.330 16.363.918 16.921.248Diğer Cayılabilir Taahhütler1.625.468 2.238.429 3.863.897 1.031.783 2.079.968 3.111.751TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 260.707.309 549.976.819 810.684.128 204.933.742 520.152.896 725.086.638Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.374.098 64.320.566 72.694.664 10.157.293 65.472.706 75.629.999Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 12.133.226 12.133.226 400.000 10.961.095 11.361.095Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler8.374.098 52.187.340 60.561.438 9.757.293 54.511.611 64.268.904Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler252.333.211 485.656.253 737.989.464 194.776.449 454.680.190 649.456.639Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri15.886.477 23.809.468 39.695.945 13.352.362 19.688.268 33.040.630Vadeli Döviz Alım İşlemleri12.004.584 7.562.289 19.566.873 9.734.071 6.429.241 16.163.312Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.881.893 16.247.179 20.129.072 3.618.291 13.259.027 16.877.318Para ve Faiz Swap İşlemleri216.523.462 355.480.783 572.004.245 1