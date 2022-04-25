***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.04.2022 07:30
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.272 0 49.062 540.547 -860.413 46.273 208.276 -208.276 2.665.831 2.443.572 30.579 2.474.151
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.169 0 0 16.169 0 16.169
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -46.769 -670.569
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -46.769 -670.569
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.950.708 -302.744 115.941 5.730.669 -620.121 -2.403.927 51.775.478 535.568 2.665.831 64.431.837 231.489 64.663.326
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.197.458 50 56.649 1.308.671 7.309.949 -140.068 13.283 -13.283 8.215.682 17.948.391 47.486 17.995.877
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.351 0 0 36.351 0 36.351
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.520 -12.979.851 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.313 -11.615.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 3.210.519 -420.229 316.122 11.971.090 7.742.567 -4.043.402 63.659.509 1.022.458 8.215.682 96.658.750 306.656 96.965.406
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
435.805.624 695.777.718 1.131.583.342 351.725.728 647.893.921 999.619.649
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 54.660.878 109.310.278 163.971.156 44.306.497 90.152.277 134.458.774
Teminat Mektupları
53.616.412 68.423.697 122.040.109 44.007.746 60.356.900 104.364.646
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 2.369.287 2.369.287 0 2.359.247 2.359.247
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.266.830 1.443.307 4.710.137 3.089.307 1.586.208 4.675.515
Diğer Teminat Mektupları
50.349.582 64.611.103 114.960.685 40.918.439 56.411.445 97.329.884
Banka Kredileri
214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737
İthalat Kabul Kredileri
214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
140.197 36.976.786 37.116.983 160.485 25.794.163 25.954.648
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
140.197 36.976.786 37.116.983 160.485 25.794.163 25.954.648
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 276.256 276.256 0 258.782 258.782
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 120.437.437 36.490.621 156.928.058 102.485.489 37.588.748 140.074.237
Cayılamaz Taahhütler
118.514.344 24.336.440 142.850.784 100.896.376 19.144.862 120.041.238
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.184.845 19.718.429 23.903.274 5.160.834 14.950.271 20.111.105
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 15.379 15.379 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 4.967 4.967 0 4.560 4.560
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
36.431.351 2.555.889 38.987.240 30.051.943 2.367.061 32.419.004
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.215.928 0 5.215.928 3.956.330 0 3.956.330
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
133.434 0 133.434 116.784 0 116.784
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
72.547.019 2.041.776 74.588.795 61.609.289 1.822.970 63.432.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.767 0 1.767 1.196 0 1.196
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.923.093 12.154.181 14.077.274 1.589.113 18.443.886 20.032.999
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
297.625 9.915.752 10.213.377 557.330 16.363.918 16.921.248
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.625.468 2.238.429 3.863.897 1.031.783 2.079.968 3.111.751
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 260.707.309 549.976.819 810.684.128 204.933.742 520.152.896 725.086.638
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.374.098 64.320.566 72.694.664 10.157.293 65.472.706 75.629.999
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 12.133.226 12.133.226 400.000 10.961.095 11.361.095
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.374.098 52.187.340 60.561.438 9.757.293 54.511.611 64.268.904
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
252.333.211 485.656.253 737.989.464 194.776.449 454.680.190 649.456.639
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.886.477 23.809.468 39.695.945 13.352.362 19.688.268 33.040.630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
12.004.584 7.562.289 19.566.873 9.734.071 6.429.241 16.163.312
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.881.893 16.247.179 20.129.072 3.618.291 13.259.027 16.877.318
Para ve Faiz Swap İşlemleri
216.523.462 355.480.783 572.004.245 1