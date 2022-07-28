***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.623 0 56.893 1.032.301 -552.290 -68.985 208.276 -194.993 5.661.205 6.137.784 58.312 6.196.096Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.282 0 0 31.282 0 31.282Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.813 -302.744 123.772 6.222.423 -311.998 -2.519.185 51.790.591 548.851 5.661.205 68.141.162 258.861 68.400.023Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.062.069 25.965 67.462 2.468.417 8.199.557 -3.351 13.283 70.052 21.084.901 32.988.355 95.179 33.083.534Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.328 0 0 71.328 0 71.328Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.511 -12.979.842 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.304 -11.615.304 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 3.075.130 -394.314 326.935 13.130.836 8.632.175 -3.906.685 63.694.477 1.105.802 21.084.901 111.733.691 354.349 112.088.040Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER469.524.007 767.075.245 1.236.599.252 351.725.728 647.893.921 999.619.649GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 67.301.457 117.290.572 184.592.029 44.306.497 90.152.277 134.458.774Teminat Mektupları65.531.514 74.372.487 139.904.001 44.007.746 60.356.900 104.364.646Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 2.597.376 2.597.376 0 2.359.247 2.359.247Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.547.999 1.944.179 5.492.178 3.089.307 1.586.208 4.675.515Diğer Teminat Mektupları61.983.515 69.830.932 131.814.447 40.918.439 56.411.445 97.329.884Banka Kredileri244.879 3.358.905 3.603.784 65.766 2.685.971 2.751.737İthalat Kabul Kredileri244.879 3.358.905 3.603.784 65.766 2.685.971 2.751.737Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler227.864 38.739.461 38.967.325 160.485 25.794.163 25.954.648Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler227.864 38.739.461 38.967.325 160.485 25.794.163 25.954.648Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar1.297.200 530.138 1.827.338 72.500 1.056.461 1.128.961T.C. Merkez Bankasına Cirolar1.297.200 530.138 1.827.338 72.500 1.056.461 1.128.961Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 289.581 289.581 0 258.782 258.782Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 137.379.407 72.303.811 209.683.218 102.485.489 37.588.748 140.074.237Cayılamaz Taahhütler134.778.954 62.634.942 197.413.896 100.896.376 19.144.862 120.041.238Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.108.405 56.795.846 59.904.251 5.160.834 14.950.271 20.111.105Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 5.316 5.316 0 4.560 4.560Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri46.289.892 3.745.386 50.035.278 30.051.943 2.367.061 32.419.004Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.295.944 0 5.295.944 3.956.330 0 3.956.330İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri157.114 0 157.114 116.784 0 116.784Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri79.925.026 2.088.394 82.013.420 61.609.289 1.822.970 63.432.259Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.573 0 2.573 1.196 0 1.196Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 2.600.453 9.668.869 12.269.322 1.589.113 18.443.886 20.032.999Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri533.415 6.893.533 7.426.948 557.330 16.363.918 16.921.248Diğer Cayılabilir Taahhütler2.067.038 2.775.336 4.842.374 1.031.783 2.079.968 3.111.751TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 264.843.143 577.480.862 842.324.005 204.933.742 520.152.896 725.086.638Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar7.292.183 56.929.635 64.221.818 10.157.293 65.472.706 75.629.999Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 14.965.533 14.965.533 400.000 10.961.095 11.361.095Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.292.183 41.964.102 49.256.285 9.757.293 54.511.611 64.268.904Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler257.550.960 520.551.227 778.102.187 194.776.449 454.680.190 649.456.639Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri19.445.080 30.869.939 50.315.019 13.352.362 19.688.268 33.040.630Vadeli Döviz Alım İşlemleri15.440.706 9.872.616 25.313.322 9.734.071 6.429.241 16.163.312Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.004.374 20.997.323 25.001.697 3.618.291 13.259.027 16.877.318Para ve Faiz Swap İşlemleri220.743.422 384.402.541 605.145.963 164.715.512 341.701.557 506.417.069Swap Para Alım İşlemleri4.882.740 154.504.651 159.387.391 3.971.126 148.821.859 152.792.985Swap Para Satım İşlemleri104.922.000 67.709.104 172.631.104 106.149.390 50.271.988 156.421.378Swap Faiz Alım İşlemleri55.469.341 81.094.393 136.563.734 27.297.498 71.303.855 98.601.353Swap Faiz Satım İşlemleri55.469.341 81.094.393 136.563.734 27.297.498 71.303.855 98.601.353Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları13.970.750 19.520.474 33.491.224 14.159.657 20.726.981 34.886.638Para Alım Opsiyonları6.264.704 6.567.699 12.832.403 4.417.926 6.898.987 11.316.913Para Satım Opsiyonları7.519.702 7.761.647 15.281.349 7.866.882 6.448.093 14.314.975Faiz Alım Opsiyonları0 3.322.475 3.322.475 0 4.982.841 4.982.841Faiz Satım Opsiyonları0 1.868.653 1.868.653 0 2.190.191 2.190.191Menkul Değerler Alım Opsiyonları151.494 0 151.494 1.267.078 0 1.267.078Menkul Değerler Satım Opsiyonları34.850 0 34.850 607.771 206.869 814.640Futures Para İşlemleri2.294.770 2.099.715 4.394.485 1.306.794 1.277.838 2.584.632Futures Para Alım İşlemleri1.341.061 901.638 2.242.699 992.048 301.139 1.293.187Futures Para Satım İşlemleri953.709 1.198.077 2.151.786 314.746 976.699 1.291.445Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 49.677 49.677 0 157.116 157.116Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 49.677 49.677 0 157.116 157.116Diğer1.096.938 83.608.881 84.705.819 1.242.124 71.128.430 72.370.554EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.350.519.261 2.671.783.758 4.022.303.019 1.093.978.634 2.083.443.828 3.177.422.462EMANET KIYMETLER142.721.725 146.727.080 289.448.805 114.179.952 108.260.211 222.440.163Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları83.815.022 0 83.815.022 64.677.619 0 64.677.619Emanete Alınan Menkul Değerler19.449.640 58.748.513 78.198.153 18.343.337 37.995.927 56.339.264Tahsile Alınan Çekler34.448.079 16.264.297 50.712.376 27.326.791 13.620.060 40.946.851Tahsile Alınan Ticari Senetler4.331.071 2.686.681 7.017.752 3.429.128 1.815.204 5.244.332Tahsile Alınan Diğer Kıymetler385.736 59.293.987 59.679.723 275.296 47.257.187 47.532.483İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 402.053 402.053 0 319.790 319.790Diğer Emanet Kıymetler292.177 9.331.549 9.623.726 127.781 7.252.043 7.379.824Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.207.797.536 2.525.056.678 3.732.854.214 979.798.682 1.975.183.617 2.954.982.299Menkul Kıymetler15.229.300 10.517.767 25.747.067 8.838.322 6.124.816 14.963.138Teminat Senetleri22.821.050 46.750.313 69.571.363 22.910.852 35.928.645 58.839.497Emtia193.969 0 193.969 441.462 0 441.462Varant0 1.277.624 1.277.624 0 925.896 925.896Gayrimenkul264.691.223 406.139.019 670.830.242 221.127.430 334.187.401 555.314.831Diğer Rehinli Kıymetler904.861.994 2.060.371.704 2.965.233.698 726.480.616 1.598.016.644 2.324.497.260Rehinli Kıymet Alanlar0 251 251 0 215 215KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.820.043.268 3.438.859.003 5.258.902.271 1.445.704.362 2.731.337.749 4.177.042.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 25.287.763 5.651.951Alınan Faizler46.132.666 22.498.586Ödenen Faizler-8.696.797 -10.560.586Alınan Temettüler62.685 21.276Alınan Ücret ve Komisyonlar9.962.620 5.466.715Elde Edilen Diğer Kazançlar9.373.061 5.899.730Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar523.111 373.877Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.402.157 -5.637.382Ödenen Vergiler-12.123.291 -2.089.155Diğer-10.544.135 -10.321.110Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 -3.163.113 2.210.059Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.066.241 736.510Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-31.239.857 -585.898Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-150.122.009 -50.192.807Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.293.012 -1.656.410Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)7.539.150 590.192Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)146.483.518 52.279.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)11.998.188 -3.155.060Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)15.404.668 4.194.009Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 22.124.650 7.862.010YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -33.483.788 -1.691.531İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-10.000 -1Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.226.042 -420.553Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller354.345 404.393Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.635.862 -14.736.143Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.610.773 10.404.267Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-23.774.582 -354.019Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.197.580 3.010.525Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit11.959.155 8.856.609Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.615.931 19.530.299Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.398.627 -9.922.115İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -623.800Kiralamaya İlişkin Ödemeler-258.149 -127.775Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 7.889.218 3.132.502Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 8.489.235 18.159.590Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 122.462.323 52.763.757Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 130.951.558 70.923.347Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)21.181.023 5.720.571DİĞER KAPSAMLI GELİRLER11.902.511 475.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.238.831 65.553Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.412.878 7.941Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları67.073 58.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-241.314 -478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar10.663.680 409.972Yabancı Para Çevrim Farkları2.468.417 1.032.301Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri11.103.386 -565.226Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)884.360 278.637Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.193.846 -504.337Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.598.637 168.597TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.083.534 6.196.096Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)112.280.495 242.415.586 354.696.081 98.162.520 200.010.644 298.173.164Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 45.402.372 210.971.516 256.373.888 45.329.506 171.468.258 216.797.764Nakit Değerler ve Merkez Bankası44.380.004 104.956.164 149.336.168 13.530.186 110.393.448 123.923.634Bankalar1.092.810 82.765.914 83.858.724 1.350.620 57.852.923 59.203.543Para Piyasalarından Alacaklar43.026 23.515.385 23.558.411 30.560.571 3.347.068 33.907.639Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-113.468 -265.947 -379.415 -111.871 -125.181 -237.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 2.721.125 1.606.432 4.327.557 2.051.069 5.787.964 7.839.033Devlet Borçlanma Senetleri531.110 906.166 1.437.276 1.022.981 726.919 1.749.900Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler2.174.643 91.144 2.265.787 1.027.247 99.701 1.126.948Diğer Finansal Varlıklar15.372 609.122 624.494 841 4.961.344 4.962.185Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 56.488.601 24.846.668 81.335.269 35.483.531 20.262.767 55.746.298Devlet Borçlanma Senetleri56.412.169 11.670.543 68.082.712 35.412.880 9.237.062 44.649.942Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler76.432 518.011 594.443 70.651 450.549 521.200Diğer Finansal Varlıklar0 12.658.114 12.658.114 0 10.575.156 10.575.156Türev Finansal Varlıklar5.1.4 7.668.397 4.990.970 12.659.367 15.298.414 2.491.655 17.790.069Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.164.872 4.343.500 11.508.372 14.512.822 2.391.774 16.904.596Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı503.525 647.470 1.150.995 785.592 99.881 885.473İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)401.246.889 289.746.582 690.993.471 291.012.949 229.117.373 520.130.322Krediler5.1.5 376.793.339 256.963.581 633.756.920 272.256.354 220.333.364 492.589.718Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 4.079.791 11.813.559 15.893.350 2.926.250 9.730.034 12.656.284Faktoring Alacakları5.1.7 3.503.197 1.191.133 4.694.330 2.887.843 1.328.757 4.216.600İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 33.565.331 37.912.630 71.477.961 22.864.252 17.302.795 40.167.047Devlet Borçlanma Senetleri33.532.389 37.823.065 71.355.454 22.830.183 17.247.652 40.077.835Diğer Finansal Varlıklar32.942 89.565 122.507 34.069 55.143 89.212Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.694.769 -18.134.321 -34.829.090 -9.921.750 -19.577.577 -29.499.327SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 497.761 13.154 510.915 568.861 17.087 585.948Satış Amaçlı497.761 13.154 510.915 568.861 17.087 585.948Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.562.648 67.968 1.630.616 1.112.314 52.210 1.164.524İştirakler (Net)5.1.10 48.403 14 48.417 47.923 12 47.935Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler48.403 14 48.417 47.923 12 47.935Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 1.514.245 67.954 1.582.199 1.064.391 52.198 1.116.589Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 41.420 0 41.420Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.514.245 67.954 1.582.199 1.022.971 52.198 1.075.169Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 6.913.671 849.548 7.763.219 5.359.199 747.121 6.106.320MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 941.953 122.739 1.064.692 848.468 115.182 963.650Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer935.565 122.739 1.058.304 842.080 115.182 957.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 1.284.079 0 1.284.079 652.633 0 652.633CARİ VERGİ VARLIĞI0 22.528 22.528 0 30.727 30.727ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 6.277.265 151.565 6.428.830 4.405.432 37.859 4.443.291DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 25.854.239 5.826.256 31.680.495 12.670.670 5.554.351 18.225.021VARLIKLAR TOPLAMI556.859.000 539.215.926 1.096.074.926 414.793.046 435.682.554 850.475.600YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 277.021.008 469.959.661 746.980.669 178.400.797 404.432.629 582.833.426ALINAN KREDİLER5.2.2 3.385.632 44.110.888 47.496.520 2.771.981 40.854.748 43.626.729PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 28.172.439 6.606.232 34.778.671 9.119.851 6.822.938 15.942.789İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 1.789.502 24.851.447 26.640.949 5.671.907 19.972.964 25.644.871Bonolar954.913 161.569 1.116.482 4.673.647 0 4.673.647Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller834.589 24.689.878 25.524.467 998.260 19.972.964 20.971.224FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 25.300.921 25.300.921 0 24.183.368 24.183.368TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 6.829.407 11.117.890 17.947.297 6.951.853 6.476.882 13.428.735Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.820.637 11.095.586 17.916.223 6.910.642 6.137.677 13.048.319Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı8.770 22.304 31.074 41.211 339.205 380.416FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 909.130 342.188 1.251.318 797.919 272.119 1.070.038KARŞILIKLAR5.2.9 5.877.595 10.640.458 16.518.053 5.226.738 9.493.285 14.720.023Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.048.378 161.532 2.209.910 1.841.079 176.824 2.017.903Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)1.137.876 593.775 1.731.651 1.002.438 359.409 1.361.847Diğer Karşılıklar2.691.341 9.885.151 12.576.492 2.383.221 8.957.052 11.340.273CARİ VERGİ BORCU5.2.10 1.680.262 115.574 1.795.836 2.842.824 130.091 2.972.915ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 0 67.599 67.599 0 55.096 55.096SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 1.027.633 12.510.984 13.538.617 1.030.662 9.880.843 10.911.505Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.027.633 12.510.984 13.538.617 1.030.662 9.880.843 10.911.505DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 41.672.808 9.997.628 51.670.436 29.419.434 5.365.816 34.785.250ÖZKAYNAKLAR5.2.14 112.940.860 -852.820 112.088.040 80.399.488 -98.633 80.300.855Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 354.349 0 354.349 319.516 0 319.516YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI481.306.276 614.768.650 1.096.074.926 322.633.454 527.842.146 850.475.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 48.418.679 25.480.200 26.325.478 13.581.977Kredilerden Alınan Faizler34.965.741 19.893.323 19.492.123 10.505.518Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler284.070 343.887 41.449 215.634Bankalardan Alınan Faizler154.524 106.973 100.609 50.414Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.697.113 606.813 684.817 378.216Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.389.678 3.970.120 5.495.781 2.144.446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar108.461 63.841 18.152 33.079Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.522.725 2.041.377 2.774.613 1.134.300İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.758.492 1.864.902 2.703.016 977.067Finansal Kiralama Faiz Gelirleri644.563 315.716 357.545 170.631Diğer Faiz Gelirler325 -817.008 -590.347Kiralama Faiz Giderleri-80.734 -57.317 -42.371 -30.395Diğer Faiz Giderleri-645.134 -40.080 -356.066 -27.617NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ30.980.615 14.466.061 16.736.782 7.621.358NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.12 7.087.881 4.230.328 3.881.838 2.163.109Alınan Ücret ve Komisyonlar9.962.620 5.466.715 5.585.357 2.849.186Gayri Nakdi Kredilerden825.086 499.030 450.065 269.845Diğer9.137.534 4.967.685 5.135.292 2.579.341Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.874.739 -1.236.387 -1.703.519 -686.077Gayri Nakdi Kredilere-35.314 -14.576 -19.812 -7.868Diğer-2.839.425 -1.221.811 -1.683.707 -678.209TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 62.685 21.276 48.636 18.061TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 5.935.748 -950.578 3.542.192 -1.196.949Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.508.617 655.408 3.292.414 -469.735Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-19.123.930 -985.682 -5.458.176 -5.802.837Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)20.551.061 -620.304 5.707.954 5.075.623DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 9.373.061 5.899.730 4.605.656 2.277.675FAALİYET BRÜT KÂRI53.439.990 23.666.817 28.815.104 10.883.254BEKLEN 5.567PERSONEL GİDERLERİ (- 5.4.7 -6.745.700 -4.061.565 -3.483.228 -2.003.099NET FAALİYET KARI (ZARARI)26.809.859 6.771.671 15.751.127 3.558.192BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)486.457 305.422 215.634 152.277NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 27.296.316 7.077.093 15.966.761 3.710.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -6.115.293 -1.356.522 -3.048.352 -687.374Cari Vergi Karşılığı-7.593.236 -1.509.969 53.590 -1.328.572Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.137.095 -1.009.098 -3.711.525 662.099Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.615.038 1.162.545 609.583 -20.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 21.181.023 5.720.571 12.918.409 3.023.095DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 21.181.023 5.720.571 12.918.409 3.023.095Grubun Karı (Zararı)21.084.901 5.661.205 12.869.219 2.995.374Azınlık Payları Karı (Zararı)96.122 59.366 49.190 27.721Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05020000 0,01348000 0,03064000 0,00713000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048702BIST