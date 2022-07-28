***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2022 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.623 0 56.893 1.032.301 -552.290 -68.985 208.276 -194.993 5.661.205 6.137.784 58.312 6.196.096
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.282 0 0 31.282 0 31.282
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.813 -302.744 123.772 6.222.423 -311.998 -2.519.185 51.790.591 548.851 5.661.205 68.141.162 258.861 68.400.023
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.062.069 25.965 67.462 2.468.417 8.199.557 -3.351 13.283 70.052 21.084.901 32.988.355 95.179 33.083.534
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.328 0 0 71.328 0 71.328
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.511 -12.979.842 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.346 -1.367.677
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.304 -11.615.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 3.075.130 -394.314 326.935 13.130.836 8.632.175 -3.906.685 63.694.477 1.105.802 21.084.901 111.733.691 354.349 112.088.040
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
469.524.007 767.075.245 1.236.599.252 351.725.728 647.893.921 999.619.649
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 67.301.457 117.290.572 184.592.029 44.306.497 90.152.277 134.458.774
Teminat Mektupları
65.531.514 74.372.487 139.904.001 44.007.746 60.356.900 104.364.646
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 2.597.376 2.597.376 0 2.359.247 2.359.247
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.547.999 1.944.179 5.492.178 3.089.307 1.586.208 4.675.515
Diğer Teminat Mektupları
61.983.515 69.830.932 131.814.447 40.918.439 56.411.445 97.329.884
Banka Kredileri
244.879 3.358.905 3.603.784 65.766 2.685.971 2.751.737
İthalat Kabul Kredileri
244.879 3.358.905 3.603.784 65.766 2.685.971 2.751.737
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
227.864 38.739.461 38.967.325 160.485 25.794.163 25.954.648
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
227.864 38.739.461 38.967.325 160.485 25.794.163 25.954.648
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
1.297.200 530.138 1.827.338 72.500 1.056.461 1.128.961
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.297.200 530.138 1.827.338 72.500 1.056.461 1.128.961
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 289.581 289.581 0 258.782 258.782
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 137.379.407 72.303.811 209.683.218 102.485.489 37.588.748 140.074.237
Cayılamaz Taahhütler
134.778.954 62.634.942 197.413.896 100.896.376 19.144.862 120.041.238
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.108.405 56.795.846 59.904.251 5.160.834 14.950.271 20.111.105
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.316 5.316 0 4.560 4.560
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
46.289.892 3.745.386 50.035.278 30.051.943 2.367.061 32.419.004
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.295.944 0 5.295.944 3.956.330 0 3.956.330
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
157.114 0 157.114 116.784 0 116.784
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
79.925.026 2.088.394 82.013.420 61.609.289 1.822.970 63.432.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.573 0 2.573 1.196 0 1.196
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 2.600.453 9.668.869 12.269.322 1.589.113 18.443.886 20.032.999
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
533.415 6.893.533 7.426.948 557.330 16.363.918 16.921.248
Diğer Cayılabilir Taahhütler
2.067.038 2.775.336 4.842.374 1.031.783 2.079.968 3.111.751
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 264.843.143 577.480.862 842.324.005 204.933.742 520.152.896 725.086.638
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.292.183 56.929.635 64.221.818 10.157.293 65.472.706 75.629.999
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 14.965.533 14.965.533 400.000 10.961.095 11.361.095
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.292.183 41.964.102 49.256.285 9.757.293 54.511.611 64.268.904
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
257.550.960 520.551.227 778.102.187 194.776.449 454.680.190 649.456.639
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
19.445.080 30.869.939 50.315.019 13.352.362 19.688.268 33.040.630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
15.440.706 9.872.616 25.313.322 9.734.071 6.429.241 16.163.312
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.004.374 20.997.323 25.001.697 3.618.291 13.259.027 16.877.318
Para ve Faiz Swap İşlemleri
220.743.422 384.402.541 605.145.963 164.715.512 341.701.557 506.417.069
Swap Para Alım İşlemleri
4.882.740 154.504.651 159.387.391 3.971.126 148.821.859 152.792.985
Swap Para Satım İşlemleri
104.922.000 67.709.104 172.631.104 106.149.390 50.271.988 156.421.378
Swap Faiz Alım İşlemleri
55.469.341 81.094.393 136.563.734 27.297.498 71.303.855 98.601.353
Swap Faiz Satım İşlemleri
55.469.341 81.094.393 136.563.734 27.297.498 71.303.855 98.601.353
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
13.970.750 19.520.474 33.491.224 14.159.657 20.726.981 34.886.638
Para Alım Opsiyonları
6.264.704 6.567.699 12.832.403 4.417.926 6.898.987 11.316.913
Para Satım Opsiyonları
7.519.702 7.761.647 15.281.349 7.866.882 6.448.093 14.314.975
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.322.475 3.322.475 0 4.982.841 4.982.841
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.868.653 1.868.653 0 2.190.191 2.190.191
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
151.494 0 151.494 1.267.078 0 1.267.078
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
34.850 0 34.850 607.771 206.869 814.640
Futures Para İşlemleri
2.294.770 2.099.715 4.394.485 1.306.794 1.277.838 2.584.632
Futures Para Alım İşlemleri
1.341.061 901.638 2.242.699 992.048 301.139 1.293.187
Futures Para Satım İşlemleri
953.709 1.198.077 2.151.786 314.746 976.699 1.291.445
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 49.677 49.677 0 157.116 157.116
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 49.677 49.677 0 157.116 157.116
Diğer
1.096.938 83.608.881 84.705.819 1.242.124 71.128.430 72.370.554
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.350.519.261 2.671.783.758 4.022.303.019 1.093.978.634 2.083.443.828 3.177.422.462
EMANET KIYMETLER
142.721.725 146.727.080 289.448.805 114.179.952 108.260.211 222.440.163
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
83.815.022 0 83.815.022 64.677.619 0 64.677.619
Emanete Alınan Menkul Değerler
19.449.640 58.748.513 78.198.153 18.343.337 37.995.927 56.339.264
Tahsile Alınan Çekler
34.448.079 16.264.297 50.712.376 27.326.791 13.620.060 40.946.851
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.331.071 2.686.681 7.017.752 3.429.128 1.815.204 5.244.332
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
385.736 59.293.987 59.679.723 275.296 47.257.187 47.532.483
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 402.053 402.053 0 319.790 319.790
Diğer Emanet Kıymetler
292.177 9.331.549 9.623.726 127.781 7.252.043 7.379.824
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.207.797.536 2.525.056.678 3.732.854.214 979.798.682 1.975.183.617 2.954.982.299
Menkul Kıymetler
15.229.300 10.517.767 25.747.067 8.838.322 6.124.816 14.963.138
Teminat Senetleri
22.821.050 46.750.313 69.571.363 22.910.852 35.928.645 58.839.497
Emtia
193.969 0 193.969 441.462 0 441.462
Varant
0 1.277.624 1.277.624 0 925.896 925.896
Gayrimenkul
264.691.223 406.139.019 670.830.242 221.127.430 334.187.401 555.314.831
Diğer Rehinli Kıymetler
904.861.994 2.060.371.704 2.965.233.698 726.480.616 1.598.016.644 2.324.497.260
Rehinli Kıymet Alanlar
0 251 251 0 215 215
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.820.043.268 3.438.859.003 5.258.902.271 1.445.704.362 2.731.337.749 4.177.042.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 25.287.763 5.651.951
Alınan Faizler
46.132.666 22.498.586
Ödenen Faizler
-8.696.797 -10.560.586
Alınan Temettüler
62.685 21.276
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.962.620 5.466.715
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.373.061 5.899.730
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
523.111 373.877
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.402.157 -5.637.382
Ödenen Vergiler
-12.123.291 -2.089.155
Diğer
-10.544.135 -10.321.110
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -3.163.113 2.210.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.066.241 736.510
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-31.239.857 -585.898
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-150.122.009 -50.192.807
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.293.012 -1.656.410
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
7.539.150 590.192
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
146.483.518 52.279.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
11.998.188 -3.155.060
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
15.404.668 4.194.009
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 22.124.650 7.862.010
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -33.483.788 -1.691.531
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000 -1
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.226.042 -420.553
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
354.345 404.393
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.635.862 -14.736.143
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.610.773 10.404.267
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-23.774.582 -354.019
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.197.580 3.010.525
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.959.155 8.856.609
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.615.931 19.530.299
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.398.627 -9.922.115
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -623.800
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-258.149 -127.775
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 7.889.218 3.132.502
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 8.489.235 18.159.590
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 122.462.323 52.763.757
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 130.951.558 70.923.347
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.181.023 5.720.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11.902.511 475.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.238.831 65.553
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.412.878 7.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
67.073 58.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-241.314 -478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.663.680 409.972
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.468.417 1.032.301
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.103.386 -565.226
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
884.360 278.637
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.193.846 -504.337
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.598.637 168.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.083.534 6.196.096
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
112.280.495 242.415.586 354.696.081 98.162.520 200.010.644 298.173.164
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 45.402.372 210.971.516 256.373.888 45.329.506 171.468.258 216.797.764
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
44.380.004 104.956.164 149.336.168 13.530.186 110.393.448 123.923.634
Bankalar
1.092.810 82.765.914 83.858.724 1.350.620 57.852.923 59.203.543
Para Piyasalarından Alacaklar
43.026 23.515.385 23.558.411 30.560.571 3.347.068 33.907.639
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-113.468 -265.947 -379.415 -111.871 -125.181 -237.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 2.721.125 1.606.432 4.327.557 2.051.069 5.787.964 7.839.033
Devlet Borçlanma Senetleri
531.110 906.166 1.437.276 1.022.981 726.919 1.749.900
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.174.643 91.144 2.265.787 1.027.247 99.701 1.126.948
Diğer Finansal Varlıklar
15.372 609.122 624.494 841 4.961.344 4.962.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 56.488.601 24.846.668 81.335.269 35.483.531 20.262.767 55.746.298
Devlet Borçlanma Senetleri
56.412.169 11.670.543 68.082.712 35.412.880 9.237.062 44.649.942
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
76.432 518.011 594.443 70.651 450.549 521.200
Diğer Finansal Varlıklar
0 12.658.114 12.658.114 0 10.575.156 10.575.156
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 7.668.397 4.990.970 12.659.367 15.298.414 2.491.655 17.790.069
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.164.872 4.343.500 11.508.372 14.512.822 2.391.774 16.904.596
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
503.525 647.470 1.150.995 785.592 99.881 885.473
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
401.246.889 289.746.582 690.993.471 291.012.949 229.117.373 520.130.322
Krediler
5.1.5 376.793.339 256.963.581 633.756.920 272.256.354 220.333.364 492.589.718
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 4.079.791 11.813.559 15.893.350 2.926.250 9.730.034 12.656.284
Faktoring Alacakları
5.1.7 3.503.197 1.191.133 4.694.330 2.887.843 1.328.757 4.216.600
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 33.565.331 37.912.630 71.477.961 22.864.252 17.302.795 40.167.047
Devlet Borçlanma Senetleri
33.532.389 37.823.065 71.355.454 22.830.183 17.247.652 40.077.835
Diğer Finansal Varlıklar
32.942 89.565 122.507 34.069 55.143 89.212
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.694.769 -18.134.321 -34.829.090 -9.921.750 -19.577.577 -29.499.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 497.761 13.154 510.915 568.861 17.087 585.948
Satış Amaçlı
497.761 13.154 510.915 568.861 17.087 585.948
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.562.648 67.968 1.630.616 1.112.314 52.210 1.164.524
İştirakler (Net)
5.1.10 48.403 14 48.417 47.923 12 47.935
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
48.403 14 48.417 47.923 12 47.935
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 1.514.245 67.954 1.582.199 1.064.391 52.198 1.116.589
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 41.420 0 41.420
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.514.245 67.954 1.582.199 1.022.971 52.198 1.075.169
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 6.913.671 849.548 7.763.219 5.359.199 747.121 6.106.320
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 941.953 122.739 1.064.692 848.468 115.182 963.650
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
935.565 122.739 1.058.304 842.080 115.182 957.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 1.284.079 0 1.284.079 652.633 0 652.633
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 22.528 22.528 0 30.727 30.727
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 6.277.265 151.565 6.428.830 4.405.432 37.859 4.443.291
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 25.854.239 5.826.256 31.680.495 12.670.670 5.554.351 18.225.021
VARLIKLAR TOPLAMI
556.859.000 539.215.926 1.096.074.926 414.793.046 435.682.554 850.475.600
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 277.021.008 469.959.661 746.980.669 178.400.797 404.432.629 582.833.426
ALINAN KREDİLER
5.2.2 3.385.632 44.110.888 47.496.520 2.771.981 40.854.748 43.626.729
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 28.172.439 6.606.232 34.778.671 9.119.851 6.822.938 15.942.789
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 1.789.502 24.851.447 26.640.949 5.671.907 19.972.964 25.644.871
Bonolar
954.913 161.569 1.116.482 4.673.647 0 4.673.647
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
834.589 24.689.878 25.524.467 998.260 19.972.964 20.971.224
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 25.300.921 25.300.921 0 24.183.368 24.183.368
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 6.829.407 11.117.890 17.947.297 6.951.853 6.476.882 13.428.735
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.820.637 11.095.586 17.916.223 6.910.642 6.137.677 13.048.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
8.770 22.304 31.074 41.211 339.205 380.416
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 909.130 342.188 1.251.318 797.919 272.119 1.070.038
KARŞILIKLAR
5.2.9 5.877.595 10.640.458 16.518.053 5.226.738 9.493.285 14.720.023
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.048.378 161.532 2.209.910 1.841.079 176.824 2.017.903
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.137.876 593.775 1.731.651 1.002.438 359.409 1.361.847
Diğer Karşılıklar
2.691.341 9.885.151 12.576.492 2.383.221 8.957.052 11.340.273
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 1.680.262 115.574 1.795.836 2.842.824 130.091 2.972.915
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 67.599 67.599 0 55.096 55.096
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.027.633 12.510.984 13.538.617 1.030.662 9.880.843 10.911.505
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.027.633 12.510.984 13.538.617 1.030.662 9.880.843 10.911.505
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 41.672.808 9.997.628 51.670.436 29.419.434 5.365.816 34.785.250
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 112.940.860 -852.820 112.088.040 80.399.488 -98.633 80.300.855
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 354.349 0 354.349 319.516 0 319.516
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
481.306.276 614.768.650 1.096.074.926 322.633.454 527.842.146 850.475.600
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 48.418.679 25.480.200 26.325.478 13.581.977
Kredilerden Alınan Faizler
34.965.741 19.893.323 19.492.123 10.505.518
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
284.070 343.887 41.449 215.634
Bankalardan Alınan Faizler
154.524 106.973 100.609 50.414
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.697.113 606.813 684.817 378.216
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.389.678 3.970.120 5.495.781 2.144.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
108.461 63.841 18.152 33.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.522.725 2.041.377 2.774.613 1.134.300
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.758.492 1.864.902 2.703.016 977.067
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
644.563 315.716 357.545 170.631
Diğer Faiz Gelirler325 -817.008 -590.347
Kiralama Faiz Giderleri
-80.734 -57.317 -42.371 -30.395
Diğer Faiz Giderleri
-645.134 -40.080 -356.066 -27.617
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
30.980.615 14.466.061 16.736.782 7.621.358
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.12 7.087.881 4.230.328 3.881.838 2.163.109
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.962.620 5.466.715 5.585.357 2.849.186
Gayri Nakdi Kredilerden
825.086 499.030 450.065 269.845
Diğer
9.137.534 4.967.685 5.135.292 2.579.341
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.874.739 -1.236.387 -1.703.519 -686.077
Gayri Nakdi Kredilere
-35.314 -14.576 -19.812 -7.868
Diğer
-2.839.425 -1.221.811 -1.683.707 -678.209
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 62.685 21.276 48.636 18.061
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 5.935.748 -950.578 3.542.192 -1.196.949
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.508.617 655.408 3.292.414 -469.735
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-19.123.930 -985.682 -5.458.176 -5.802.837
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
20.551.061 -620.304 5.707.954 5.075.623
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 9.373.061 5.899.730 4.605.656 2.277.675
FAALİYET BRÜT KÂRI
53.439.990 23.666.817 28.815.104 10.883.254
BEKLEN 5.567
PERSONEL GİDERLERİ (- 5.4.7 -6.745.700 -4.061.565 -3.483.228 -2.003.099
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.809.859 6.771.671 15.751.127 3.558.192
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
486.457 305.422 215.634 152.277
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 27.296.316 7.077.093 15.966.761 3.710.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -6.115.293 -1.356.522 -3.048.352 -687.374
Cari Vergi Karşılığı
-7.593.236 -1.509.969 53.590 -1.328.572
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.137.095 -1.009.098 -3.711.525 662.099
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.615.038 1.162.545 609.583 -20.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 21.181.023 5.720.571 12.918.409 3.023.095
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 21.181.023 5.720.571 12.918.409 3.023.095
Grubun Karı (Zararı)
21.084.901 5.661.205 12.869.219 2.995.374
Azınlık Payları Karı (Zararı)
96.122 59.366 49.190 27.721
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05020000 0,01348000 0,03064000 0,00713000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048702
BIST