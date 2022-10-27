***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.549 0 75.957 1.037.543 -723.276 -12.862 208.276 -194.993 9.426.571 9.812.667 87.043 9.899.710Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.979 0 0 33.979 0 33.979Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.887 -302.744 142.836 6.227.665 -482.984 -2.463.062 51.793.288 548.851 9.426.571 71.818.742 287.592 72.106.334Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.070.425 25.966 59.316 3.270.116 9.312.792 90.925 13.283 70.052 38.569.816 52.482.691 158.034 52.640.725Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.494 0 0 94.494 0 94.494Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.511 -12.979.842 0 -1.307.331 -60.347 -1.367.678Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.347 -1.367.678Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.304 -11.615.304 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 3.083.486 -394.313 318.789 13.932.535 9.745.410 -3.812.409 63.717.643 1.105.802 38.569.816 131.251.193 417.203 131.668.396Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER550.146.937 819.666.412 1.369.813.349 351.725.728 647.893.921 999.619.649GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 87.508.758 117.578.128 205.086.886 44.306.497 90.152.277 134.458.774Teminat Mektupları84.746.256 80.603.499 165.349.755 44.007.746 60.356.900 104.364.646Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 3.143.310 3.143.310 0 2.359.247 2.359.247Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.362.774 3.212.695 7.575.469 3.089.307 1.586.208 4.675.515Diğer Teminat Mektupları80.383.482 74.247.494 154.630.976 40.918.439 56.411.445 97.329.884Banka Kredileri461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737İthalat Kabul Kredileri461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler312.644 33.137.625 33.450.269 160.485 25.794.163 25.954.648Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler312.644 33.137.625 33.450.269 160.485 25.794.163 25.954.648Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961T.C. Merkez Bankasına Cirolar1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 242.873 242.873 0 258.782 258.782Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 180.155.035 81.756.592 261.911.627 102.485.489 37.588.748 140.074.237Cayılamaz Taahhütler178.186.736 71.809.957 249.996.693 100.896.376 19.144.862 120.041.238Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.769.155 65.623.208 67.392.363 5.160.834 14.950.271 20.111.105Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 5.549 5.549 0 4.560 4.560Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri59.118.657 4.037.306 63.155.963 30.051.943 2.367.061 32.419.004Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.240.183 0 5.240.183 3.956.330 0 3.956.330İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri244.861 0 244.861 116.784 0 116.784Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri111.810.116 1.766.509 113.576.625 61.609.289 1.822.970 63.432.259Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.764 0 3.764 1.196 0 1.196Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 377.385 377.385 0 0 0Cayılabilir Taahhütler1.968.299 9.946.635 11.914.934 1.589.113 18.443.886 20.032.999Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri534.200 7.034.839 7.569.039 557.330 16.363.918 16.921.248Diğer Cayılabilir Taahhütler1.434.099 2.911.796 4.345.895 1.031.783 2.079.968 3.111.751TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 282.483.144 620.331.692 902.814.836 204.933.742 520.152.896 725.086.638Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.640.552 60.010.573 64.651.125 10.157.293 65.472.706 75.629.999Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 17.366.605 17.366.605 400.000 10.961.095 11.361.095Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.640.552 42.643.968 47.284.520 9.757.293 54.511.611 64.268.904Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler277.842.592 560.321.119 838.163.711 194.776.449 454.680.190 649.456.639Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri21.336.479 30.161.467 51.497.946 13.352.362 19.688.268 33.040.630Vadeli Döviz Alım İşlemleri19.031.202 7.113.756 26.144.958 9.734.071 6.429.241 16.163.312Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.305.277 23.047.711 25.352.988 3.618.291 13.259.027 16.877.318Para ve Faiz Swap İşlemleri235.116.954 417.138.157 652.255.111 164.715.512 341.701.557 506.417.069Swap Para Alım İşlemleri2.500.338 164.241.543 166.741.881 3.971.126 148.821.859 152.792.985Swap Para Satım İşlemleri114.746.380 67.239.849 181.986.229 106.149.390 50.271.988 156.421.378Swap Faiz Alım İşlemleri58.935.118 92.828.382 151.763.500 27.297.498 71.303.855 98.601.353Swap Faiz Satım İşlemleri58.935.118 92.828.383 151.763.501 27.297.498 71.303.855 98.601.353Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları17.315.420 24.174.374 41.489.794 14.159.657 20.726.981 34.886.638Para Alım Opsiyonları10.632.127 6.785.521 17.417.648 4.417.926 6.898.987 11.316.913Para Satım Opsiyonları6.420.354 12.143.758 18.564.112 7.866.882 6.448.093 14.314.975Faiz Alım Opsiyonları0 3.515.996 3.515.996 0 4.982.841 4.982.841Faiz Satım Opsiyonları0 1.729.099 1.729.099 0 2.190.191 2.190.191Menkul Değerler Alım Opsiyonları129.331 0 129.331 1.267.078 0 1.267.078Menkul Değerler Satım Opsiyonları133.608 0 133.608 607.771 206.869 814.640Futures Para İşlemleri1.358.088 1.253.746 2.611.834 1.306.794 1.277.838 2.584.632Futures Para Alım İşlemleri1.093.934 253.619 1.347.553 992.048 301.139 1.293.187Futures Para Satım İşlemleri264.154 1.000.127 1.264.281 314.746 976.699 1.291.445Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 110.670 110.670 0 157.116 157.116Futures Faiz Alım İşlemleri0 110.670 110.670 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 157.116 157.116Diğer2.715.651 87.482.705 90.198.356 1.242.124 71.128.430 72.370.554EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.479.609.953 2.804.985.248 4.284.595.201 1.093.978.634 2.083.443.828 3.177.422.462EMANET KIYMETLER167.145.378 154.129.777 321.275.155 114.179.952 108.260.211 222.440.163Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları99.734.615 0 99.734.615 64.677.619 0 64.677.619Emanete Alınan Menkul Değerler21.175.649 66.257.422 87.433.071 18.343.337 37.995.927 56.339.264Tahsile Alınan Çekler40.719.411 13.810.675 54.530.086 27.326.791 13.620.060 40.946.851Tahsile Alınan Ticari Senetler4.646.423 2.304.725 6.951.148 3.429.128 1.815.204 5.244.332Tahsile Alınan Diğer Kıymetler460.333 63.221.782 63.682.115 275.296 47.257.187 47.532.483İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 445.867 445.867 0 319.790 319.790Diğer Emanet Kıymetler408.947 8.089.306 8.498.253 127.781 7.252.043 7.379.824Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.312.464.575 2.650.855.471 3.963.320.046 979.798.682 1.975.183.617 2.954.982.299Menkul Kıymetler16.208.373 11.601.860 27.810.233 8.838.322 6.124.816 14.963.138Teminat Senetleri22.808.342 51.812.961 74.621.303 22.910.852 35.928.645 58.839.497Emtia292.499 0 292.499 441.462 0 441.462Varant0 1.406.247 1.406.247 0 925.896 925.896Gayrimenkul298.104.319 440.338.225 738.442.544 221.127.430 334.187.401 555.314.831Diğer Rehinli Kıymetler975.051.042 2.145.695.916 3.120.746.958 726.480.616 1.598.016.644 2.324.497.260Rehinli Kıymet Alanlar0 262 262 0 215 215KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.029.756.890 3.624.651.660 5.654.408.550 1.445.704.362 2.731.337.749 4.177.042.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.20225.6 36.746.693 13.342.018Alınan Faizler67.947.498 36.862.889Ödenen Faizler-22.553.277 -15.937.345Alınan Temettüler67.505 22.813Alınan Ücret ve Komisyonlar17.036.636 8.644.598Elde Edilen Diğer Kazançlar12.823.780 8.522.842Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar770.192 693.396Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.901.977 -8.610.259Ödenen Vergiler-12.825.433 -3.396.428Diğer-10.618.231 -13.460.488Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 14.941.058 -6.573.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.662.972 1.375.524Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-55.204.610 -4.311.986Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-206.616.345 -72.443.526Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-18.427.540 -2.186.471Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.139.411 3.314.031Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)265.806.598 65.221.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.502.033 -4.247.052Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)27.082.605 6.703.798Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 51.687.751 6.768.225YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -47.431.000 -4.653.176İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-190.817 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.556.277 -509.175Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller655.282 529.092Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-30.963.348 -23.811.163Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22.839.602 16.271.075Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-40.861.148 -499.191Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.645.706 3.366.186Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.983.088 8.538.574Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit25.979.837 22.543.520Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.303.772 -13.161.693İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.307.331 -623.800Kiralamaya İlişkin Ödemeler-385.646 -219.453Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 11.904.372 2.795.604Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 21.144.211 13.449.227Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 122.462.323 52.763.757Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 143.606.534 66.212.984Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)38.726.062 9.514.621DİĞER KAPSAMLI GELİRLER13.914.663 385.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.239.042 84.691Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.421.233 8.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)195 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları54.291 77.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-236.677 -859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar12.675.621 300.398Yabancı Para Çevrim Farkları3.270.116 1.037.543Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri12.617.267 -775.507Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.379.755 361.783Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.563.029 -508.405Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.028.488 184.984TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.640.725 9.899.710Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)104.143.090 291.234.230 395.377.320 98.162.520 200.010.644 298.173.164Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 33.763.850 259.069.749 292.833.599 45.329.506 171.468.258 216.797.764Nakit Değerler ve Merkez Bankası29.140.733 120.963.096 150.103.829 13.530.186 110.393.448 123.923.634Bankalar2.181.898 102.644.046 104.825.944 1.350.620 57.852.923 59.203.543Para Piyasalarından Alacaklar2.560.944 35.867.157 38.428.101 30.560.571 3.347.068 33.907.639Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-119.725 -404.550 -524.275 -111.871 -125.181 -237.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 3.816.629 1.615.521 5.432.150 2.051.069 5.787.964 7.839.033Devlet Borçlanma Senetleri1.316.774 1.048.703 2.365.477 1.022.981 726.919 1.749.900Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler2.499.012 80.162 2.579.174 1.027.247 99.701 1.126.948Diğer Finansal Varlıklar843 486.656 487.499 841 4.961.344 4.962.185Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 60.866.475 23.268.104 84.134.579 35.483.531 20.262.767 55.746.298Devlet Borçlanma Senetleri60.631.011 12.990.324 73.621.335 35.412.880 9.237.062 44.649.942Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler95.986 752.959 848.945 70.651 450.549 521.200Diğer Finansal Varlıklar139.478 9.524.821 9.664.299 0 10.575.156 10.575.156Türev Finansal Varlıklar5.1.4 5.696.136 7.280.856 12.976.992 15.298.414 2.491.655 17.790.069Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.307.175 6.104.565 11.411.740 14.512.822 2.391.774 16.904.596Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı388.961 1.176.291 1.565.252 785.592 99.881 885.473İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)473.944.545 296.136.716 770.081.261 291.012.949 229.117.373 520.130.322Krediler5.1.5 429.015.609 258.096.698 687.112.307 272.256.354 220.333.364 492.589.718Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 4.188.344 12.633.920 16.822.264 2.926.250 9.730.034 12.656.284Faktoring Alacakları5.1.7 4.561.638 1.000.714 5.562.352 2.887.843 1.328.757 4.216.600İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 53.859.351 44.230.836 98.090.187 22.864.252 17.302.795 40.167.047Devlet Borçlanma Senetleri53.825.852 41.650.433 95.476.285 22.830.183 17.247.652 40.077.835Diğer Finansal Varlıklar33.499 2.580.403 2.613.902 34.069 55.143 89.212Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.680.397 -19.825.452 -37.505.849 -9.921.750 -19.577.577 -29.499.327SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 733.499 5.622 739.121 568.861 17.087 585.948Satış Amaçlı733.499 5.622 739.121 568.861 17.087 585.948Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.958.022 73.391 2.031.413 1.112.314 52.210 1.164.524İştirakler (Net)5.1.10 130.207 15 130.222 47.923 12 47.935Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler130.207 15 130.222 47.923 12 47.935Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 1.827.815 73.376 1.901.191 1.064.391 52.198 1.116.589Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 41.420 0 41.420Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.827.815 73.376 1.901.191 1.022.971 52.198 1.075.169Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 6.912.617 866.731 7.779.348 5.359.199 747.121 6.106.320MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 991.047 128.667 1.119.714 848.468 115.182 963.650Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer984.659 128.667 1.113.326 842.080 115.182 957.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 1.284.079 0 1.284.079 652.633 0 652.633CARİ VERGİ VARLIĞI0 223 223 0 30.727 30.727ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 6.102.835 175.878 6.278.713 4.405.432 37.859 4.443.291DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 33.631.963 5.114.013 38.745.976 12.670.670 5.554.351 18.225.021VARLIKLAR TOPLAMI629.701.697 593.735.471 1.223.437.168 414.793.046 435.682.554 850.475.600YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 333.025.112 523.201.264 856.226.376 178.400.797 404.432.629 582.833.426ALINAN KREDİLER5.2.2 4.199.534 47.610.301 51.809.835 2.771.981 40.854.748 43.626.729PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 8.451.167 7.166.837 15.618.004 9.119.851 6.822.938 15.942.789İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 1.626.853 16.588.525 18.215.378 5.671.907 19.972.964 25.644.871Bonolar1.038.568 168.876 1.207.444 4.673.647 0 4.673.647Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller588.285 16.419.649 17.007.934 998.260 19.972.964 20.971.224FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 28.731.869 28.731.869 0 24.183.368 24.183.368TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 5.469.056 10.799.657 16.268.713 6.951.853 6.476.882 13.428.735Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.447.197 10.782.071 16.229.268 6.910.642 6.137.677 13.048.319Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı21.859 17.586 39.445 41.211 339.205 380.416FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 927.704 352.227 1.279.931 797.919 272.119 1.070.038KARŞILIKLAR5.2.9 6.307.916 12.104.169 18.412.085 5.226.738 9.493.285 14.720.023Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.304.978 197.492 2.502.470 1.841.079 176.824 2.017.903Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)1.221.384 724.993 1.946.377 1.002.438 359.409 1.361.847Diğer Karşılıklar2.781.554 11.181.684 13.963.238 2.383.221 8.957.052 11.340.273CARİ VERGİ BORCU5.2.10 7.097.115 203.785 7.300.900 2.842.824 130.091 2.972.915ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 3.701 74.643 78.344 0 55.096 55.096SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 48.929.742 13.687.441 62.617.183 29.419.434 5.365.816 34.785.250ÖZKAYNAKLAR5.2.14 132.207.347 -538.951 131.668.396 80.399.488 -98.633 80.300.855Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.907.778 100.184 3.007.962 1.661.446 190.809 1.852.255Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21.060.593 -1.195.057 19.865.536 7.941.856 -750.153 7.191.703Kar Yedekleri63.161.721 555.922 63.717.643 51.476.644 460.711 51.937.355Yasal Yedekler1.855.184 227.034 2.082.218 1.648.175 186.676 1.834.851Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler61.202.272 0 61.202.272 49.559.538 0 49.559.538Diğer Kar Yedekleri104.265 328.888 433.153 268.931 274.035 542.966Kar veya Zarar39.675.618 0 39.675.618 14.015.592 0 14.015.592Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.105.802 0 1.105.802 548.851 0 548.851Dönem Net Kâr veya Zararı38.569.816 0 38.569.816 13.466.741 0 13.466.741Azınlık Payları417.203 0 417.203 319.516 0 319.516YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI549.271.722 674.165.446 1.223.437.168 322.633.454 527.842.146 850.475.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 87.761.397 41.318.041 39.342.718 15.837.841Kredilerden Alınan Faizler59.514.079 31.547.908 24.548.338 11.654.585Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler286.258 620.898 2.188 277.011Bankalardan Alınan Faizler368.031 165.602 213.507 58.629Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.224.208 1.365.254 527.095 758.441Menkul Değerlerden Alınan Faizler23.839.961 6.740.505 13.450.283 2.770.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar164.225 122.419 55.764 58.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar11.592.898 3.562.586 6.070.173 1.521.209İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler12.082.838 3.055.500 7.324.346 1.190.598Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.069.962 498.892 425.399 183.176Diğer Faiz Gelirleri458.898 378.982 175.908 135.614FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -29.812.793 -17.455.323 -12.374.729 -6.441.184Mevduata Verilen Faizler-23.024.877 -14.317.938 -9.306.385 -5.416.402Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.960.931 -778.523 -846.513 -254.555Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-777.973 -273.614 -399.112 -52.701İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.382.269 -1.946.346 -881.844 -676.021Kiralama Faiz Giderleri-124.380 -92.937 -43.646 -35.620Diğer Faiz Giderleri-1.542.363 -45.965 -897.229 -5.885NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ57.948.604 23.862.718 26.967.989 9.396.657NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.12 12.008.205 6.489.928 4.920.324 2.259.600Alınan Ücret ve Komisyonlar17.036.636 8.644.598 7.074.016 3.177.883Gayri Nakdi Kredilerden1.327.975 773.337 502.889 274.307Diğer15.708.661 7.871.261 6.571.127 2.903.576Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.028.431 -2.154.670 -2.153.692 -918.283Gayri Nakdi Kredilere-55.280 -23.225 -19.966 -8.649Diğer-4.973.151 -2.131.445 -2.133.726 -909.634TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 67.505 22.813 4.820 1.537TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 8.268.702 -3.224.052 2.332.954 -2.273.474Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.152.037 1.086.955 -356.580 431.547Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-21.567.381 -4.639.775 -2.443.451 -3.654.093Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)25.684.046 328.768 5.132.985 949.072DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 12.823.780 8.522.842 3.450.719 2.623.112FAALİYET BRÜT KÂRI91.116.796 35.674.249 37.676.806 12.007.432BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -19.703.374 -10.146.878 -6.321.235 -2.000.900DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -2.923.057 -3.333.784 -733.201 -1.213.363PERSONEL GİDERLERİ (-)-7.270.082 -3.974.748 -2.957.646 -1.407.566DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -11.173.605 -6.148.266 -4.427.905 -2.086.701NET FAALİYET KARI (ZARARI)50.046.678 12.070.573 23.236.819 5.298.902BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)718.574 467.073 232.117 161.651NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 50.765.252 12.537.646 23.468.936 5.460.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -12.039.190 -3.023.025 -5.923.897 -1.666.503Cari Vergi Karşılığı-13.442.219 -3.147.569 -5.848.983 -1.637.600Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.816.001 -946.660 -678.906 62.438Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.219.030 1.071.204 603.992 -91.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 9.514.621 17.545.039 3.794.050DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 38.726.062 9.514.621 17.545.039 3.794.050Grubun Karı (Zararı)38.569.816 9.426.571 17.484.915 3.765.366Azınlık Payları Karı (Zararı)156.246 88.050 60.124 28.684Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09183000 0,02244000 0,04163000 0,00897000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074724BIST