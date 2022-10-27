***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2022 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.254 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.384 247.679 62.409.063
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.122 240.292 -2.450.200 45.869.743 7.048.934 0 62.595.896 247.679 62.843.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.549 0 75.957 1.037.543 -723.276 -12.862 208.276 -194.993 9.426.571 9.812.667 87.043 9.899.710
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.979 0 0 33.979 0 33.979
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.887 -302.744 142.836 6.227.665 -482.984 -2.463.062 51.793.288 548.851 9.426.571 71.818.742 287.592 72.106.334
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 2.013.061 -420.279 259.473 10.662.419 432.618 -3.903.334 51.937.355 14.015.592 0 79.981.339 319.516 80.300.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.070.425 25.966 59.316 3.270.116 9.312.792 90.925 13.283 70.052 38.569.816 52.482.691 158.034 52.640.725
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.494 0 0 94.494 0 94.494
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.672.511 -12.979.842 0 -1.307.331 -60.347 -1.367.678
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 -60.347 -1.367.678
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615.304 -11.615.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 3.083.486 -394.313 318.789 13.932.535 9.745.410 -3.812.409 63.717.643 1.105.802 38.569.816 131.251.193 417.203 131.668.396
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
550.146.937 819.666.412 1.369.813.349 351.725.728 647.893.921 999.619.649
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 87.508.758 117.578.128 205.086.886 44.306.497 90.152.277 134.458.774
Teminat Mektupları
84.746.256 80.603.499 165.349.755 44.007.746 60.356.900 104.364.646
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 3.143.310 3.143.310 0 2.359.247 2.359.247
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.362.774 3.212.695 7.575.469 3.089.307 1.586.208 4.675.515
Diğer Teminat Mektupları
80.383.482 74.247.494 154.630.976 40.918.439 56.411.445 97.329.884
Banka Kredileri
461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737
İthalat Kabul Kredileri
461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
312.644 33.137.625 33.450.269 160.485 25.794.163 25.954.648
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
312.644 33.137.625 33.450.269 160.485 25.794.163 25.954.648
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 242.873 242.873 0 258.782 258.782
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 180.155.035 81.756.592 261.911.627 102.485.489 37.588.748 140.074.237
Cayılamaz Taahhütler
178.186.736 71.809.957 249.996.693 100.896.376 19.144.862 120.041.238
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.769.155 65.623.208 67.392.363 5.160.834 14.950.271 20.111.105
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.549 5.549 0 4.560 4.560
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
59.118.657 4.037.306 63.155.963 30.051.943 2.367.061 32.419.004
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.240.183 0 5.240.183 3.956.330 0 3.956.330
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
244.861 0 244.861 116.784 0 116.784
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
111.810.116 1.766.509 113.576.625 61.609.289 1.822.970 63.432.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.764 0 3.764 1.196 0 1.196
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 377.385 377.385 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.968.299 9.946.635 11.914.934 1.589.113 18.443.886 20.032.999
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
534.200 7.034.839 7.569.039 557.330 16.363.918 16.921.248
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.434.099 2.911.796 4.345.895 1.031.783 2.079.968 3.111.751
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 282.483.144 620.331.692 902.814.836 204.933.742 520.152.896 725.086.638
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.640.552 60.010.573 64.651.125 10.157.293 65.472.706 75.629.999
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 17.366.605 17.366.605 400.000 10.961.095 11.361.095
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.640.552 42.643.968 47.284.520 9.757.293 54.511.611 64.268.904
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
277.842.592 560.321.119 838.163.711 194.776.449 454.680.190 649.456.639
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
21.336.479 30.161.467 51.497.946 13.352.362 19.688.268 33.040.630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
19.031.202 7.113.756 26.144.958 9.734.071 6.429.241 16.163.312
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.305.277 23.047.711 25.352.988 3.618.291 13.259.027 16.877.318
Para ve Faiz Swap İşlemleri
235.116.954 417.138.157 652.255.111 164.715.512 341.701.557 506.417.069
Swap Para Alım İşlemleri
2.500.338 164.241.543 166.741.881 3.971.126 148.821.859 152.792.985
Swap Para Satım İşlemleri
114.746.380 67.239.849 181.986.229 106.149.390 50.271.988 156.421.378
Swap Faiz Alım İşlemleri
58.935.118 92.828.382 151.763.500 27.297.498 71.303.855 98.601.353
Swap Faiz Satım İşlemleri
58.935.118 92.828.383 151.763.501 27.297.498 71.303.855 98.601.353
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
17.315.420 24.174.374 41.489.794 14.159.657 20.726.981 34.886.638
Para Alım Opsiyonları
10.632.127 6.785.521 17.417.648 4.417.926 6.898.987 11.316.913
Para Satım Opsiyonları
6.420.354 12.143.758 18.564.112 7.866.882 6.448.093 14.314.975
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.515.996 3.515.996 0 4.982.841 4.982.841
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.729.099 1.729.099 0 2.190.191 2.190.191
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
129.331 0 129.331 1.267.078 0 1.267.078
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
133.608 0 133.608 607.771 206.869 814.640
Futures Para İşlemleri
1.358.088 1.253.746 2.611.834 1.306.794 1.277.838 2.584.632
Futures Para Alım İşlemleri
1.093.934 253.619 1.347.553 992.048 301.139 1.293.187
Futures Para Satım İşlemleri
264.154 1.000.127 1.264.281 314.746 976.699 1.291.445
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 110.670 110.670 0 157.116 157.116
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 110.670 110.670 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 157.116 157.116
Diğer
2.715.651 87.482.705 90.198.356 1.242.124 71.128.430 72.370.554
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.479.609.953 2.804.985.248 4.284.595.201 1.093.978.634 2.083.443.828 3.177.422.462
EMANET KIYMETLER
167.145.378 154.129.777 321.275.155 114.179.952 108.260.211 222.440.163
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
99.734.615 0 99.734.615 64.677.619 0 64.677.619
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.175.649 66.257.422 87.433.071 18.343.337 37.995.927 56.339.264
Tahsile Alınan Çekler
40.719.411 13.810.675 54.530.086 27.326.791 13.620.060 40.946.851
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.646.423 2.304.725 6.951.148 3.429.128 1.815.204 5.244.332
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
460.333 63.221.782 63.682.115 275.296 47.257.187 47.532.483
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 445.867 445.867 0 319.790 319.790
Diğer Emanet Kıymetler
408.947 8.089.306 8.498.253 127.781 7.252.043 7.379.824
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.312.464.575 2.650.855.471 3.963.320.046 979.798.682 1.975.183.617 2.954.982.299
Menkul Kıymetler
16.208.373 11.601.860 27.810.233 8.838.322 6.124.816 14.963.138
Teminat Senetleri
22.808.342 51.812.961 74.621.303 22.910.852 35.928.645 58.839.497
Emtia
292.499 0 292.499 441.462 0 441.462
Varant
0 1.406.247 1.406.247 0 925.896 925.896
Gayrimenkul
298.104.319 440.338.225 738.442.544 221.127.430 334.187.401 555.314.831
Diğer Rehinli Kıymetler
975.051.042 2.145.695.916 3.120.746.958 726.480.616 1.598.016.644 2.324.497.260
Rehinli Kıymet Alanlar
0 262 262 0 215 215
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.029.756.890 3.624.651.660 5.654.408.550 1.445.704.362 2.731.337.749 4.177.042.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
5.6 36.746.693 13.342.018
Alınan Faizler
67.947.498 36.862.889
Ödenen Faizler
-22.553.277 -15.937.345
Alınan Temettüler
67.505 22.813
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.036.636 8.644.598
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.823.780 8.522.842
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
770.192 693.396
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.901.977 -8.610.259
Ödenen Vergiler
-12.825.433 -3.396.428
Diğer
-10.618.231 -13.460.488
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 14.941.058 -6.573.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.662.972 1.375.524
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-55.204.610 -4.311.986
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-206.616.345 -72.443.526
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.427.540 -2.186.471
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.139.411 3.314.031
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
265.806.598 65.221.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.502.033 -4.247.052
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
27.082.605 6.703.798
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 51.687.751 6.768.225
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -47.431.000 -4.653.176
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-190.817 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.556.277 -509.175
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
655.282 529.092
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.963.348 -23.811.163
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.839.602 16.271.075
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-40.861.148 -499.191
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.645.706 3.366.186
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.983.088 8.538.574
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.979.837 22.543.520
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.303.772 -13.161.693
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.307.331 -623.800
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-385.646 -219.453
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 11.904.372 2.795.604
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 21.144.211 13.449.227
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 122.462.323 52.763.757
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 143.606.534 66.212.984
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.726.062 9.514.621
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
13.914.663 385.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.239.042 84.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.421.233 8.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
54.291 77.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236.677 -859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.675.621 300.398
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.270.116 1.037.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
12.617.267 -775.507
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.379.755 361.783
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.563.029 -508.405
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.028.488 184.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.640.725 9.899.710
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
104.143.090 291.234.230 395.377.320 98.162.520 200.010.644 298.173.164
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 33.763.850 259.069.749 292.833.599 45.329.506 171.468.258 216.797.764
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
29.140.733 120.963.096 150.103.829 13.530.186 110.393.448 123.923.634
Bankalar
2.181.898 102.644.046 104.825.944 1.350.620 57.852.923 59.203.543
Para Piyasalarından Alacaklar
2.560.944 35.867.157 38.428.101 30.560.571 3.347.068 33.907.639
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-119.725 -404.550 -524.275 -111.871 -125.181 -237.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 3.816.629 1.615.521 5.432.150 2.051.069 5.787.964 7.839.033
Devlet Borçlanma Senetleri
1.316.774 1.048.703 2.365.477 1.022.981 726.919 1.749.900
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.499.012 80.162 2.579.174 1.027.247 99.701 1.126.948
Diğer Finansal Varlıklar
843 486.656 487.499 841 4.961.344 4.962.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 60.866.475 23.268.104 84.134.579 35.483.531 20.262.767 55.746.298
Devlet Borçlanma Senetleri
60.631.011 12.990.324 73.621.335 35.412.880 9.237.062 44.649.942
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
95.986 752.959 848.945 70.651 450.549 521.200
Diğer Finansal Varlıklar
139.478 9.524.821 9.664.299 0 10.575.156 10.575.156
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 5.696.136 7.280.856 12.976.992 15.298.414 2.491.655 17.790.069
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.307.175 6.104.565 11.411.740 14.512.822 2.391.774 16.904.596
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
388.961 1.176.291 1.565.252 785.592 99.881 885.473
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
473.944.545 296.136.716 770.081.261 291.012.949 229.117.373 520.130.322
Krediler
5.1.5 429.015.609 258.096.698 687.112.307 272.256.354 220.333.364 492.589.718
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 4.188.344 12.633.920 16.822.264 2.926.250 9.730.034 12.656.284
Faktoring Alacakları
5.1.7 4.561.638 1.000.714 5.562.352 2.887.843 1.328.757 4.216.600
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 53.859.351 44.230.836 98.090.187 22.864.252 17.302.795 40.167.047
Devlet Borçlanma Senetleri
53.825.852 41.650.433 95.476.285 22.830.183 17.247.652 40.077.835
Diğer Finansal Varlıklar
33.499 2.580.403 2.613.902 34.069 55.143 89.212
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.680.397 -19.825.452 -37.505.849 -9.921.750 -19.577.577 -29.499.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 733.499 5.622 739.121 568.861 17.087 585.948
Satış Amaçlı
733.499 5.622 739.121 568.861 17.087 585.948
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.958.022 73.391 2.031.413 1.112.314 52.210 1.164.524
İştirakler (Net)
5.1.10 130.207 15 130.222 47.923 12 47.935
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
130.207 15 130.222 47.923 12 47.935
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 1.827.815 73.376 1.901.191 1.064.391 52.198 1.116.589
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 41.420 0 41.420
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.827.815 73.376 1.901.191 1.022.971 52.198 1.075.169
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 6.912.617 866.731 7.779.348 5.359.199 747.121 6.106.320
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 991.047 128.667 1.119.714 848.468 115.182 963.650
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
984.659 128.667 1.113.326 842.080 115.182 957.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 1.284.079 0 1.284.079 652.633 0 652.633
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 223 223 0 30.727 30.727
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 6.102.835 175.878 6.278.713 4.405.432 37.859 4.443.291
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 33.631.963 5.114.013 38.745.976 12.670.670 5.554.351 18.225.021
VARLIKLAR TOPLAMI
629.701.697 593.735.471 1.223.437.168 414.793.046 435.682.554 850.475.600
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 333.025.112 523.201.264 856.226.376 178.400.797 404.432.629 582.833.426
ALINAN KREDİLER
5.2.2 4.199.534 47.610.301 51.809.835 2.771.981 40.854.748 43.626.729
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 8.451.167 7.166.837 15.618.004 9.119.851 6.822.938 15.942.789
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 1.626.853 16.588.525 18.215.378 5.671.907 19.972.964 25.644.871
Bonolar
1.038.568 168.876 1.207.444 4.673.647 0 4.673.647
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
588.285 16.419.649 17.007.934 998.260 19.972.964 20.971.224
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 28.731.869 28.731.869 0 24.183.368 24.183.368
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 5.469.056 10.799.657 16.268.713 6.951.853 6.476.882 13.428.735
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.447.197 10.782.071 16.229.268 6.910.642 6.137.677 13.048.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
21.859 17.586 39.445 41.211 339.205 380.416
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 927.704 352.227 1.279.931 797.919 272.119 1.070.038
KARŞILIKLAR
5.2.9 6.307.916 12.104.169 18.412.085 5.226.738 9.493.285 14.720.023
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.304.978 197.492 2.502.470 1.841.079 176.824 2.017.903
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.221.384 724.993 1.946.377 1.002.438 359.409 1.361.847
Diğer Karşılıklar
2.781.554 11.181.684 13.963.238 2.383.221 8.957.052 11.340.273
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 7.097.115 203.785 7.300.900 2.842.824 130.091 2.972.915
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 3.701 74.643 78.344 0 55.096 55.096
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 48.929.742 13.687.441 62.617.183 29.419.434 5.365.816 34.785.250
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 132.207.347 -538.951 131.668.396 80.399.488 -98.633 80.300.855
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.907.778 100.184 3.007.962 1.661.446 190.809 1.852.255
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.060.593 -1.195.057 19.865.536 7.941.856 -750.153 7.191.703
Kar Yedekleri
63.161.721 555.922 63.717.643 51.476.644 460.711 51.937.355
Yasal Yedekler
1.855.184 227.034 2.082.218 1.648.175 186.676 1.834.851
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
61.202.272 0 61.202.272 49.559.538 0 49.559.538
Diğer Kar Yedekleri
104.265 328.888 433.153 268.931 274.035 542.966
Kar veya Zarar
39.675.618 0 39.675.618 14.015.592 0 14.015.592
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.105.802 0 1.105.802 548.851 0 548.851
Dönem Net Kâr veya Zararı
38.569.816 0 38.569.816 13.466.741 0 13.466.741
Azınlık Payları
417.203 0 417.203 319.516 0 319.516
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
549.271.722 674.165.446 1.223.437.168 322.633.454 527.842.146 850.475.600
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 87.761.397 41.318.041 39.342.718 15.837.841
Kredilerden Alınan Faizler
59.514.079 31.547.908 24.548.338 11.654.585
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
286.258 620.898 2.188 277.011
Bankalardan Alınan Faizler
368.031 165.602 213.507 58.629
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.224.208 1.365.254 527.095 758.441
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23.839.961 6.740.505 13.450.283 2.770.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
164.225 122.419 55.764 58.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.592.898 3.562.586 6.070.173 1.521.209
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.082.838 3.055.500 7.324.346 1.190.598
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.069.962 498.892 425.399 183.176
Diğer Faiz Gelirleri
458.898 378.982 175.908 135.614
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -29.812.793 -17.455.323 -12.374.729 -6.441.184
Mevduata Verilen Faizler
-23.024.877 -14.317.938 -9.306.385 -5.416.402
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.960.931 -778.523 -846.513 -254.555
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-777.973 -273.614 -399.112 -52.701
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.382.269 -1.946.346 -881.844 -676.021
Kiralama Faiz Giderleri
-124.380 -92.937 -43.646 -35.620
Diğer Faiz Giderleri
-1.542.363 -45.965 -897.229 -5.885
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
57.948.604 23.862.718 26.967.989 9.396.657
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.12 12.008.205 6.489.928 4.920.324 2.259.600
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.036.636 8.644.598 7.074.016 3.177.883
Gayri Nakdi Kredilerden
1.327.975 773.337 502.889 274.307
Diğer
15.708.661 7.871.261 6.571.127 2.903.576
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.028.431 -2.154.670 -2.153.692 -918.283
Gayri Nakdi Kredilere
-55.280 -23.225 -19.966 -8.649
Diğer
-4.973.151 -2.131.445 -2.133.726 -909.634
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 67.505 22.813 4.820 1.537
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 8.268.702 -3.224.052 2.332.954 -2.273.474
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.152.037 1.086.955 -356.580 431.547
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.567.381 -4.639.775 -2.443.451 -3.654.093
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
25.684.046 328.768 5.132.985 949.072
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 12.823.780 8.522.842 3.450.719 2.623.112
FAALİYET BRÜT KÂRI
91.116.796 35.674.249 37.676.806 12.007.432
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -19.703.374 -10.146.878 -6.321.235 -2.000.900
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -2.923.057 -3.333.784 -733.201 -1.213.363
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.270.082 -3.974.748 -2.957.646 -1.407.566
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -11.173.605 -6.148.266 -4.427.905 -2.086.701
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.046.678 12.070.573 23.236.819 5.298.902
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
718.574 467.073 232.117 161.651
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 50.765.252 12.537.646 23.468.936 5.460.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -12.039.190 -3.023.025 -5.923.897 -1.666.503
Cari Vergi Karşılığı
-13.442.219 -3.147.569 -5.848.983 -1.637.600
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.816.001 -946.660 -678.906 62.438
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.219.030 1.071.204 603.992 -91.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 9.514.621 17.545.039 3.794.050
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 38.726.062 9.514.621 17.545.039 3.794.050
Grubun Karı (Zararı)
38.569.816 9.426.571 17.484.915 3.765.366
Azınlık Payları Karı (Zararı)
156.246 88.050 60.124 28.684
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09183000 0,02244000 0,04163000 0,00897000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074724
BIST