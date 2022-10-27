***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2022 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.750 58.744 -1.885.733 0 45.401.476 6.970.019 0 62.516.235 0 62.516.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -17.666 0 89.073 0 1.043.279 -657.645 -83.543 0 196.448 -183.165 9.541.487 9.928.268 0 9.928.268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.091 0 0 22.091 0 22.091
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.720.065 -297.937 250.824 0 6.429.029 -598.901 -1.969.276 0 51.234.218 548.851 9.541.487 71.842.794 0 71.842.794
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.049.546 25.838 95.152 0 3.145.451 10.252.709 -640.942 0 13.283 17.794 38.606.900 52.565.731 0 52.565.731
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.629 0 0 58.629 0 58.629
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.765.975 -13.073.306 0 -1.307.331 0 -1.307.331
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 0 -1.307.331
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.708.768 -11.708.768 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.769.398 -387.563 511.629 0 13.942.757 10.743.384 -4.124.095 0 63.156.966 1.094.478 38.606.900 131.298.288 0 131.298.288
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
546.004.046 762.356.533 1.308.360.579 346.807.634 596.467.542 943.275.176
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 87.508.758 106.230.824 193.739.582 44.306.497 84.699.341 129.005.838
Teminat Mektupları
84.746.256 75.780.796 160.527.052 44.007.746 57.782.766 101.790.512
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 3.143.310 3.143.310 0 2.359.247 2.359.247
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.362.774 1.407.362 5.770.136 3.089.307 1.106.832 4.196.139
Diğer Teminat Mektupları
80.383.482 71.230.124 151.613.606 40.918.439 54.316.687 95.235.126
Banka Kredileri
461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737
İthalat Kabul Kredileri
461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
312.644 26.693.009 27.005.653 160.485 23.014.869 23.175.354
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
312.644 26.693.009 27.005.653 160.485 23.014.869 23.175.354
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 162.888 162.888 0 159.274 159.274
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 178.869.330 68.865.910 247.735.240 101.591.900 30.130.756 131.722.656
Cayılamaz Taahhütler
178.335.130 67.047.918 245.383.048 101.034.570 17.195.616 118.230.186
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.769.155 63.752.813 65.521.968 5.160.834 14.114.864 19.275.698
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.549 5.549 0 4.560 4.560
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
59.265.735 2.912.171 62.177.906 30.189.679 3.076.192 33.265.871
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.240.183 0 5.240.183 3.956.330 0 3.956.330
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
244.861 0 244.861 116.784 0 116.784
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
111.811.432 0 111.811.432 61.609.747 0 61.609.747
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.764 0 3.764 1.196 0 1.196
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 377.385 377.385 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
534.200 1.817.992 2.352.192 557.330 12.935.140 13.492.470
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
534.200 1.812.880 2.347.080 557.330 12.931.455 13.488.785
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 5.112 5.112 0 3.685 3.685
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 279.625.958 587.259.799 866.885.757 200.909.237 481.637.445 682.546.682
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.458.101 52.424.769 56.882.870 9.997.807 57.572.415 67.570.222
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 14.294.875 14.294.875 400.000 10.367.175 10.767.175
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.458.101 38.129.894 42.587.995 9.597.807 47.205.240 56.803.047
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
275.167.857 534.835.030 810.002.887 190.911.430 424.065.030 614.976.460
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
21.616.431 26.146.161 47.762.592 13.308.349 17.780.565 31.088.914
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18.985.679 9.728.979 5.458.737 15.187.716
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.630.752 20.878.629 23.509.381 3.579.370 12.321.828 15.901.198
Para ve Faiz Swap İşlemleri
235.427.631 394.324.138 629.751.769 164.194.177 311.301.976 475.496.153
Swap Para Alım İşlemleri
1.983.677 157.771.871 159.755.548 3.466.859 132.141.114 135.607.973
Swap Para Satım İşlemleri
115.173.718 59.974.092 175.147.810 106.132.322 32.852.678 138.985.000
Swap Faiz Alım İşlemleri
59.135.118 88.289.087 147.424.205 27.297.498 73.154.092 100.451.590
Swap Faiz Satım İşlemleri
59.135.118 88.289.088 147.424.206 27.297.498 73.154.092 100.451.590
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
17.052.481 25.243.370 42.295.851 12.284.808 22.228.111 34.512.919
Para Alım Opsiyonları
10.632.127 6.785.521 17.417.648 4.417.926 6.898.987 11.316.913
Para Satım Opsiyonları
6.420.354 12.143.758 18.564.112 7.866.882 6.448.093 14.314.975
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.515.996 3.515.996 0 4.982.841 4.982.841
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.798.095 2.798.095 0 3.691.321 3.691.321
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 206.869 206.869
Futures Para İşlemleri
1.071.314 977.585 2.048.899 1.124.096 1.112.905 2.237.001
Futures Para Alım İşlemleri
807.160 253.619 1.060.779 809.350 301.139 1.110.489
Futures Para Satım İşlemleri
264.154 723.966 988.120 314.746 811.766 1.126.512
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 110.670 110.670 0 157.116 157.116
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 110.670 110.670 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 157.116 157.116
Diğer
0 88.033.106 88.033.106 0 71.484.357 71.484.357
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.416.297.407 2.666.959.787 4.083.257.194 1.052.291.389 1.972.779.369 3.025.070.758
EMANET KIYMETLER
106.917.103 150.935.022 257.852.125 75.539.932 105.251.963 180.791.895
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
39.634.792 0 39.634.792 26.180.085 0 26.180.085
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.175.649 66.257.422 87.433.071 18.343.337 37.995.927 56.339.264
Tahsile Alınan Çekler
40.613.143 13.643.187 54.256.330 27.221.508 13.470.090 40.691.598
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.644.442 2.245.192 6.889.634 3.427.104 1.772.129 5.199.233
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
460.333 63.212.442 63.672.775 275.296 47.251.662 47.526.958
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 445.867 445.867 0 319.790 319.790
Diğer Emanet Kıymetler
388.744 5.130.912 5.519.656 92.602 4.442.365 4.534.967
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.309.380.304 2.516.024.765 3.825.405.069 976.751.457 1.867.527.406 2.844.278.863
Menkul Kıymetler
15.127.500 11.100.054 26.227.554 7.750.984 5.992.958 13.743.942
Teminat Senetleri
22.804.584 32.908.813 55.713.397 22.906.994 23.858.796 46.765.790
Emtia
292.499 0 292.499 441.462 0 441.462
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
297.217.662 397.070.625 694.288.287 220.239.773 300.612.642 520.852.415
Diğer Rehinli Kıymetler
973.938.059 2.074.945.011 3.048.883.070 725.412.244 1.537.062.795 2.262.475.039
Rehinli Kıymet Alanlar
0 262 262 0 215 215
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.962.301.453 3.429.316.320 5.391.617.773 1.399.099.023 2.569.246.911 3.968.345.934
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
33.365.812 12.599.942
Alınan Faizler
65.199.149 35.298.050
Ödenen Faizler
-24.205.033 -15.299.539
Alınan Temettüler
32.952 16.664
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.759.237 8.068.167
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.475.293 6.774.013
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
700.049 663.804
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.813.108 -7.472.911
Ödenen Vergiler
-11.970.248 -2.866.509
Diğer
5.6 -7.812.479 -12.581.797
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.450.585 -2.821.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.795.980 1.953.010
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-43.319.245 -5.727.260
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-182.777.036 -62.376.987
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.650.695 -3.746.199
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.107.659 3.316.078
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
234.903.000 59.011.935
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.448.381 -1.895.365
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 26.942.541 6.642.801
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
56.816.397 9.777.955
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-45.072.444 -3.652.509
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-185.817 -547.840
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.530.454 -299.337
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
545.297 376.501
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.505.231 -19.688.438
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.430.426 13.585.734
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-38.356.105 -445.315
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.529.440 3.366.186
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.274.349 2.801.053
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.438.814 17.490.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.104.869 -13.883.060
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.307.331 -623.800
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-300.963 -182.444
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 7.475.838 2.588.461
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.945.442 11.514.960
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
117.996.371 49.479.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
131.941.813 60.994.716
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.606.900 9.541.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
13.958.831 386.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.201.613 84.690
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.348.100 -5.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
90.127 90.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236.614 -859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.757.218 302.091
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.145.451 1.043.279
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
13.710.815 -821.717
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.309.334 352.647
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.563.029 -508.405
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-684.504 41.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.160.849 194.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.565.731 9.928.268
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
99.351.873 246.555.017 345.906.890 96.070.689 172.989.187 269.059.876
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 31.971.058 225.519.256 257.490.314 44.568.492 155.920.012 200.488.504
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
29.140.733 119.588.431 148.729.164 13.530.186 109.582.964 123.113.150
Bankalar
456.284 72.397.568 72.853.852 666.522 43.494.704 44.161.226
Para Piyasalarından Alacaklar
2.500.924 33.932.325 36.433.249 30.486.557 2.964.602 33.451.159
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-126.883 -399.068 -525.951 -114.773 -122.258 -237.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.346.599 1.030.179 2.376.778 853.972 5.416.191 6.270.163
Devlet Borçlanma Senetleri
1.289.223 480.929 1.770.152 815.868 380.110 1.195.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
56.533 75.347 131.880 37.263 99.701 136.964
Diğer Finansal Varlıklar
843 473.903 474.746 841 4.936.380 4.937.221
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 60.404.274 13.252.347 73.656.621 35.382.397 9.393.760 44.776.157
Devlet Borçlanma Senetleri
60.308.288 12.534.099 72.842.387 35.311.746 8.963.970 44.275.716
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
95.986 718.248 814.234 70.651 429.790 500.441
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 5.629.942 6.753.235 12.383.177 15.265.828 2.259.224 17.525.052
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.268.261 5.665.055 10.933.316 14.519.162 2.175.921 16.695.083
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
361.681 1.088.180 1.449.861 746.666 83.303 829.969
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
467.544.829 198.816.997 666.361.826 286.850.108 153.233.623 440.083.731
Krediler
5.1.5 431.081.126 171.157.571 602.238.697 273.785.070 151.069.530 424.854.600
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 53.859.351 44.541.137 98.400.488 22.748.762 19.276.562 42.025.324
Devlet Borçlanma Senetleri
53.825.852 41.650.433 95.476.285 22.714.693 17.247.652 39.962.345
Diğer Finansal Varlıklar
33.499 2.890.704 2.924.203 34.069 2.028.910 2.062.979
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.395.648 -16.881.711 -34.277.359 -9.683.724 -17.112.469 -26.796.193
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 722.791 0 722.791 532.647 0 532.647
Satış Amaçlı
722.791 0 722.791 532.647 0 532.647
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.810.164 17.888.426 25.698.590 5.558.317 14.411.838 19.970.155
İştirakler (Net)
5.1.9 129.505 0 129.505 47.221 0 47.221
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
129.505 0 129.505 47.221 0 47.221
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 7.680.659 17.888.426 25.569.085 5.511.096 14.411.838 19.922.934
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
7.619.501 17.888.426 25.507.927 5.489.289 14.411.838 19.901.127
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
61.158 0 61.158 21.807 0 21.807
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 6.807.994 383 6.808.377 5.194.595 346 5.194.941
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 909.498 0 909.498 771.668 0 771.668
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
909.498 0 909.498 771.668 0 771.668
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 1.380.408 0 1.380.408 814.148 0 814.148
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 5.925.513 0 5.925.513 4.226.924 0 4.226.924
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 32.413.120 6.752.636 39.165.756 12.017.769 6.208.293 18.226.062
VARLIKLAR TOPLAMI
622.866.190 470.013.459 1.092.879.649 412.036.865 346.843.287 758.880.152
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 334.306.690 420.213.814 754.520.504 180.483.956 332.755.601 513.239.557
ALINAN KREDİLER
5.2.2 948.226 43.162.880 44.111.106 1.119.813 35.693.426 36.813.239
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 5.311.053 1.569.687 6.880.740 7.402.927 2.226.671 9.629.598
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 151.673 12.551.216 12.702.889 5.346.082 16.496.903 21.842.985
Bonolar
0 168.876 168.876 4.089.879 0 4.089.879
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
151.673 12.382.340 12.534.013 1.256.203 16.496.903 17.753.106
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 28.539.432 28.539.432 0 24.035.836 24.035.836
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 5.487.529 10.739.965 16.227.494 6.938.591 6.024.155 12.962.746
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.467.825 10.739.965 16.207.790 6.897.380 5.784.248 12.681.628
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
19.704 0 19.704 41.211 239.907 281.118
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 913.356 136.285 1.049.641 778.439 77.661 856.100
KARŞILIKLAR
5.2.8 4.861.252 11.136.025 15.997.277 4.082.854 8.957.984 13.040.838
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.144.751 98.373 2.243.124 1.727.204 98.603 1.825.807
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.716.501 11.037.652 13.754.153 2.355.650 8.859.381 11.215.031
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 6.760.665 58.305 6.818.970 2.587.170 69.205 2.656.375
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 47.980.726 11.542.428 59.523.154 28.966.245 3.943.869 32.910.114
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 132.034.750 -736.462 131.298.288 80.286.603 -305.344 79.981.259
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.792.972 100.492 2.893.464 1.531.823 191.105 1.722.928
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.727.888 -1.165.842 20.562.046 8.575.312 -770.484 7.804.828
Kar Yedekleri
62.828.078 328.888 63.156.966 51.045.044 274.035 51.319.079
Yasal Yedekler
1.616.487 0 1.616.487 1.506.754 0 1.506.754
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
61.107.326 0 61.107.326 49.269.359 0 49.269.359
Diğer Kar Yedekleri
104.265 328.888 433.153 268.931 274.035 542.966
Kar veya Zarar
39.701.378 0 39.701.378 14.149.990 0 14.149.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.094.478 0 1.094.478 548.851 0 548.851
Dönem Net Kâr veya Zararı
38.606.900 0 38.606.900 13.601.139 0 13.601.139
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
539.782.395 553.097.254 1.092.879.649 319.023.342 439.856.810 758.880.152
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 83.130.834 39.180.886 37.434.809 15.036.847
Kredilerden Alınan Faizler
56.469.624 30.243.361 23.270.758 11.197.415
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
281.760 620.236 0 276.799
Bankalardan Alınan Faizler
194.455 36.021 120.565 9.158
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.210.412 1.355.011 522.847 756.130
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23.560.444 6.592.475 13.360.407 2.682.928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
110.736 89.133 55.146 34.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.303.983 3.421.125 5.949.752 1.447.589
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.145.725 3.082.217 7.355.509 1.200.773
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
414.139 333.782 160.232 114.417
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -28.610.058 -17.027.939 -11.763.560 -6.263.968
Mevduata Verilen Faizler
-22.680.889 -14.328.650 -9.062.740 -5.416.493
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.981.350 -936.539 -874.091 -287.798
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-406.056 -125.463 -243.788 -7.960
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.881.156 -1.502.405 -643.740 -511.918
Kiralama Faiz Giderleri
-119.655 -89.310 -42.204 -34.071
Diğer Faiz Giderleri
-1.540.952 -45.572 -896.997 -5.728
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
54.520.776 22.152.947 25.671.249 8.772.879
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.060.358 6.060.435 4.535.537 2.186.017
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.759.237 8.068.167 6.569.286 3.059.086
Gayri Nakdi Kredilerden
1.117.571 662.001 427.897 237.424
Diğer
14.641.666 7.406.166 6.141.389 2.821.662
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.698.879 -2.007.732 -2.033.749 -873.069
Gayri Nakdi Kredilere
-3.409 -1.780 -2.347 -660
Diğer
-4.695.470 -2.005.952 -2.031.402 -872.409
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 32.952 16.664 2.069 766
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 6.787.900 -3.605.160 1.648.653 -2.337.004
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.971.450 1.084.444 -951.997 409.367
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.617.403 -4.756.223 -2.495.721 -3.671.236
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
25.433.853 66.619 5.096.371 924.865
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 9.475.293 6.774.013 2.246.189 1.989.301
FAALİYET BRÜT KÂRI
81.877.279 31.398.899 34.103.697 10.611.959
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -18.164.826 -9.408.418 -5.743.999 -1.758.582
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.666.500 -3.273.124 -572.437 -1.196.972
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.929.705 -3.325.114 -2.448.970 -1.180.522
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -9.304.518 -5.196.333 -3.738.182 -1.754.867
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
45.811.730 10.195.910 21.600.109 4.721.016
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
3.831.961 1.937.811 1.437.131 608.170
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 49.643.691 12.133.721 23.037.240 5.329.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -11.036.791 -2.592.234 -5.526.282 -1.524.393
Cari Vergi Karşılığı
-12.421.770 -2.665.164 -5.466.626 -1.497.370
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.726.032 -893.628 -634.725 38.976
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.111.011 966.558 575.069 -65.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 38.606.900 9.541.487 17.510.958 3.804.793
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 38.606.900 9.541.487 17.510.958 3.804.793
Grubun Karı (Zararı)
38.606.900 9.541.487 17.510.958 3.804.793
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09192000 0,02272000 0,04169000 0,00906000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074726
BIST