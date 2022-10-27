***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 0 434.512 0 434.512Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 0 434.512 0 434.512Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.750 58.744 -1.885.733 0 45.401.476 6.970.019 0 62.516.235 0 62.516.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -17.666 0 89.073 0 1.043.279 -657.645 -83.543 0 196.448 -183.165 9.541.487 9.928.268 0 9.928.268Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.091 0 0 22.091 0 22.091Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.720.065 -297.937 250.824 0 6.429.029 -598.901 -1.969.276 0 51.234.218 548.851 9.541.487 71.842.794 0 71.842.794Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.049.546 25.838 95.152 0 3.145.451 10.252.709 -640.942 0 13.283 17.794 38.606.900 52.565.731 0 52.565.731Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.629 0 0 58.629 0 58.629Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.765.975 -13.073.306 0 -1.307.331 0 -1.307.331Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 0 -1.307.331Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.708.768 -11.708.768 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 2.769.398 -387.563 511.629 0 13.942.757 10.743.384 -4.124.095 0 63.156.966 1.094.478 38.606.900 131.298.288 0 131.298.288Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER546.004.046 762.356.533 1.308.360.579 346.807.634 596.467.542 943.275.176GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 87.508.758 106.230.824 193.739.582 44.306.497 84.699.341 129.005.838Teminat Mektupları84.746.256 75.780.796 160.527.052 44.007.746 57.782.766 101.790.512Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 3.143.310 3.143.310 0 2.359.247 2.359.247Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.362.774 1.407.362 5.770.136 3.089.307 1.106.832 4.196.139Diğer Teminat Mektupları80.383.482 71.230.124 151.613.606 40.918.439 54.316.687 95.235.126Banka Kredileri461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737İthalat Kabul Kredileri461.658 3.192.203 3.653.861 65.766 2.685.971 2.751.737Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler312.644 26.693.009 27.005.653 160.485 23.014.869 23.175.354Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler312.644 26.693.009 27.005.653 160.485 23.014.869 23.175.354Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961T.C. Merkez Bankasına Cirolar1.988.200 401.928 2.390.128 72.500 1.056.461 1.128.961Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 162.888 162.888 0 159.274 159.274Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 178.869.330 68.865.910 247.735.240 101.591.900 30.130.756 131.722.656Cayılamaz Taahhütler178.335.130 67.047.918 245.383.048 101.034.570 17.195.616 118.230.186Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.769.155 63.752.813 65.521.968 5.160.834 14.114.864 19.275.698Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 5.549 5.549 0 4.560 4.560Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri59.265.735 2.912.171 62.177.906 30.189.679 3.076.192 33.265.871Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.240.183 0 5.240.183 3.956.330 0 3.956.330İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri244.861 0 244.861 116.784 0 116.784Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri111.811.432 0 111.811.432 61.609.747 0 61.609.747Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.764 0 3.764 1.196 0 1.196Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 377.385 377.385 0 0 0Cayılabilir Taahhütler534.200 1.817.992 2.352.192 557.330 12.935.140 13.492.470Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri534.200 1.812.880 2.347.080 557.330 12.931.455 13.488.785Diğer Cayılabilir Taahhütler0 5.112 5.112 0 3.685 3.685TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 279.625.958 587.259.799 866.885.757 200.909.237 481.637.445 682.546.682Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.458.101 52.424.769 56.882.870 9.997.807 57.572.415 67.570.222Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 14.294.875 14.294.875 400.000 10.367.175 10.767.175Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.458.101 38.129.894 42.587.995 9.597.807 47.205.240 56.803.047Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler275.167.857 534.835.030 810.002.887 190.911.430 424.065.030 614.976.460Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri21.616.431 26.146.161 47.762.592 13.308.349 17.780.565 31.088.914Vadeli Döviz Alım İşlemleri18.985.679 9.728.979 5.458.737 15.187.716Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.630.752 20.878.629 23.509.381 3.579.370 12.321.828 15.901.198Para ve Faiz Swap İşlemleri235.427.631 394.324.138 629.751.769 164.194.177 311.301.976 475.496.153Swap Para Alım İşlemleri1.983.677 157.771.871 159.755.548 3.466.859 132.141.114 135.607.973Swap Para Satım İşlemleri115.173.718 59.974.092 175.147.810 106.132.322 32.852.678 138.985.000Swap Faiz Alım İşlemleri59.135.118 88.289.087 147.424.205 27.297.498 73.154.092 100.451.590Swap Faiz Satım İşlemleri59.135.118 88.289.088 147.424.206 27.297.498 73.154.092 100.451.590Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları17.052.481 25.243.370 42.295.851 12.284.808 22.228.111 34.512.919Para Alım Opsiyonları10.632.127 6.785.521 17.417.648 4.417.926 6.898.987 11.316.913Para Satım Opsiyonları6.420.354 12.143.758 18.564.112 7.866.882 6.448.093 14.314.975Faiz Alım Opsiyonları0 3.515.996 3.515.996 0 4.982.841 4.982.841Faiz Satım Opsiyonları0 2.798.095 2.798.095 0 3.691.321 3.691.321Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 206.869 206.869Futures Para İşlemleri1.071.314 977.585 2.048.899 1.124.096 1.112.905 2.237.001Futures Para Alım İşlemleri807.160 253.619 1.060.779 809.350 301.139 1.110.489Futures Para Satım İşlemleri264.154 723.966 988.120 314.746 811.766 1.126.512Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 110.670 110.670 0 157.116 157.116Futures Faiz Alım İşlemleri0 110.670 110.670 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 157.116 157.116Diğer0 88.033.106 88.033.106 0 71.484.357 71.484.357EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.416.297.407 2.666.959.787 4.083.257.194 1.052.291.389 1.972.779.369 3.025.070.758EMANET KIYMETLER106.917.103 150.935.022 257.852.125 75.539.932 105.251.963 180.791.895Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları39.634.792 0 39.634.792 26.180.085 0 26.180.085Emanete Alınan Menkul Değerler21.175.649 66.257.422 87.433.071 18.343.337 37.995.927 56.339.264Tahsile Alınan Çekler40.613.143 13.643.187 54.256.330 27.221.508 13.470.090 40.691.598Tahsile Alınan Ticari Senetler4.644.442 2.245.192 6.889.634 3.427.104 1.772.129 5.199.233Tahsile Alınan Diğer Kıymetler460.333 63.212.442 63.672.775 275.296 47.251.662 47.526.958İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 445.867 445.867 0 319.790 319.790Diğer Emanet Kıymetler388.744 5.130.912 5.519.656 92.602 4.442.365 4.534.967Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.309.380.304 2.516.024.765 3.825.405.069 976.751.457 1.867.527.406 2.844.278.863Menkul Kıymetler15.127.500 11.100.054 26.227.554 7.750.984 5.992.958 13.743.942Teminat Senetleri22.804.584 32.908.813 55.713.397 22.906.994 23.858.796 46.765.790Emtia292.499 0 292.499 441.462 0 441.462Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul297.217.662 397.070.625 694.288.287 220.239.773 300.612.642 520.852.415Diğer Rehinli Kıymetler973.938.059 2.074.945.011 3.048.883.070 725.412.244 1.537.062.795 2.262.475.039Rehinli Kıymet Alanlar0 262 262 0 215 215KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.962.301.453 3.429.316.320 5.391.617.773 1.399.099.023 2.569.246.911 3.968.345.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı33.365.812 12.599.942Alınan Faizler65.199.149 35.298.050Ödenen Faizler-24.205.033 -15.299.539Alınan Temettüler32.952 16.664Alınan Ücret ve Komisyonlar15.759.237 8.068.167Elde Edilen Diğer Kazançlar9.475.293 6.774.013Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar700.049 663.804Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-13.813.108 -7.472.911Ödenen Vergiler-11.970.248 -2.866.509Diğer5.6 -7.812.479 -12.581.797Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim23.450.585 -2.821.987Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.795.980 1.953.010Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-43.319.245 -5.727.260Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-182.777.036 -62.376.987Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.650.695 -3.746.199Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.107.659 3.316.078Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)234.903.000 59.011.935Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.448.381 -1.895.365Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 26.942.541 6.642.801Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı56.816.397 9.777.955YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-45.072.444 -3.652.509İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-185.817 -547.840Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.530.454 -299.337Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller545.297 376.501Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.505.231 -19.688.438Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.430.426 13.585.734Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-38.356.105 -445.315Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.529.440 3.366.186Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.274.349 2.801.053Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.438.814 17.490.357Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.104.869 -13.883.060İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.307.331 -623.800Kiralamaya İlişkin Ödemeler-300.963 -182.444Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 7.475.838 2.588.461Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.945.442 11.514.960Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar117.996.371 49.479.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar131.941.813 60.994.716Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)38.606.900 9.541.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLER13.958.831 386.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.201.613 84.690Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.348.100 -5.100Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları90.127 90.649Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-236.614 -859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar12.757.218 302.091Yabancı Para Çevrim Farkları3.145.451 1.043.279Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri13.710.815 -821.717Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.309.334 352.647Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.563.029 -508.405Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-684.504 41.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.160.849 194.553TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.565.731 9.928.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)99.351.873 246.555.017 345.906.890 96.070.689 172.989.187 269.059.876Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 31.971.058 225.519.256 257.490.314 44.568.492 155.920.012 200.488.504Nakit Değerler ve Merkez Bankası29.140.733 119.588.431 148.729.164 13.530.186 109.582.964 123.113.150Bankalar456.284 72.397.568 72.853.852 666.522 43.494.704 44.161.226Para Piyasalarından Alacaklar2.500.924 33.932.325 36.433.249 30.486.557 2.964.602 33.451.159Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-126.883 -399.068 -525.951 -114.773 -122.258 -237.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 1.346.599 1.030.179 2.376.778 853.972 5.416.191 6.270.163Devlet Borçlanma Senetleri1.289.223 480.929 1.770.152 815.868 380.110 1.195.978Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler56.533 75.347 131.880 37.263 99.701 136.964Diğer Finansal Varlıklar843 473.903 474.746 841 4.936.380 4.937.221Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 60.404.274 13.252.347 73.656.621 35.382.397 9.393.760 44.776.157Devlet Borçlanma Senetleri60.308.288 12.534.099 72.842.387 35.311.746 8.963.970 44.275.716Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler95.986 718.248 814.234 70.651 429.790 500.441Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.4 5.629.942 6.753.235 12.383.177 15.265.828 2.259.224 17.525.052Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.268.261 5.665.055 10.933.316 14.519.162 2.175.921 16.695.083Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı361.681 1.088.180 1.449.861 746.666 83.303 829.969İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)467.544.829 198.816.997 666.361.826 286.850.108 153.233.623 440.083.731Krediler5.1.5 431.081.126 171.157.571 602.238.697 273.785.070 151.069.530 424.854.600Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 53.859.351 44.541.137 98.400.488 22.748.762 19.276.562 42.025.324Devlet Borçlanma Senetleri53.825.852 41.650.433 95.476.285 22.714.693 17.247.652 39.962.345Diğer Finansal Varlıklar33.499 2.890.704 2.924.203 34.069 2.028.910 2.062.979Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.395.648 -16.881.711 -34.277.359 -9.683.724 -17.112.469 -26.796.193SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 722.791 0 722.791 532.647 0 532.647Satış Amaçlı722.791 0 722.791 532.647 0 532.647Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.810.164 17.888.426 25.698.590 5.558.317 14.411.838 19.970.155İştirakler (Net)5.1.9 129.505 0 129.505 47.221 0 47.221Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler129.505 0 129.505 47.221 0 47.221Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 7.680.659 17.888.426 25.569.085 5.511.096 14.411.838 19.922.934Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar7.619.501 17.888.426 25.507.927 5.489.289 14.411.838 19.901.127Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar61.158 0 61.158 21.807 0 21.807Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 6.807.994 383 6.808.377 5.194.595 346 5.194.941MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 909.498 0 909.498 771.668 0 771.668Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer909.498 0 909.498 771.668 0 771.668YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 1.380.408 0 1.380.408 814.148 0 814.148CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 5.925.513 0 5.925.513 4.226.924 0 4.226.924DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 32.413.120 6.752.636 39.165.756 12.017.769 6.208.293 18.226.062VARLIKLAR TOPLAMI622.866.190 470.013.459 1.092.879.649 412.036.865 346.843.287 758.880.152YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 334.306.690 420.213.814 754.520.504 180.483.956 332.755.601 513.239.557ALINAN KREDİLER5.2.2 948.226 43.162.880 44.111.106 1.119.813 35.693.426 36.813.239PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 5.311.053 1.569.687 6.880.740 7.402.927 2.226.671 9.629.598İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 151.673 12.551.216 12.702.889 5.346.082 16.496.903 21.842.985Bonolar0 168.876 168.876 4.089.879 0 4.089.879Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller151.673 12.382.340 12.534.013 1.256.203 16.496.903 17.753.106FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 28.539.432 28.539.432 0 24.035.836 24.035.836TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 5.487.529 10.739.965 16.227.494 6.938.591 6.024.155 12.962.746Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.467.825 10.739.965 16.207.790 6.897.380 5.784.248 12.681.628Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı19.704 0 19.704 41.211 239.907 281.118FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 913.356 136.285 1.049.641 778.439 77.661 856.100KARŞILIKLAR5.2.8 4.861.252 11.136.025 15.997.277 4.082.854 8.957.984 13.040.838Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.144.751 98.373 2.243.124 1.727.204 98.603 1.825.807Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.716.501 11.037.652 13.754.153 2.355.650 8.859.381 11.215.031CARİ VERGİ BORCU5.2.9 6.760.665 58.305 6.818.970 2.587.170 69.205 2.656.375ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.026.475 14.183.679 15.210.154 1.030.662 9.880.843 10.911.505DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 47.980.726 11.542.428 59.523.154 28.966.245 3.943.869 32.910.114ÖZKAYNAKLAR5.2.13 132.034.750 -736.462 131.298.288 80.286.603 -305.344 79.981.259Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.792.972 100.492 2.893.464 1.531.823 191.105 1.722.928Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21.727.888 -1.165.842 20.562.046 8.575.312 -770.484 7.804.828Kar Yedekleri62.828.078 328.888 63.156.966 51.045.044 274.035 51.319.079Yasal Yedekler1.616.487 0 1.616.487 1.506.754 0 1.506.754Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler61.107.326 0 61.107.326 49.269.359 0 49.269.359Diğer Kar Yedekleri104.265 328.888 433.153 268.931 274.035 542.966Kar veya Zarar39.701.378 0 39.701.378 14.149.990 0 14.149.990Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.094.478 0 1.094.478 548.851 0 548.851Dönem Net Kâr veya Zararı38.606.900 0 38.606.900 13.601.139 0 13.601.139YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI539.782.395 553.097.254 1.092.879.649 319.023.342 439.856.810 758.880.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 83.130.834 39.180.886 37.434.809 15.036.847Kredilerden Alınan Faizler56.469.624 30.243.361 23.270.758 11.197.415Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler281.760 620.236 0 276.799Bankalardan Alınan Faizler194.455 36.021 120.565 9.158Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.210.412 1.355.011 522.847 756.130Menkul Değerlerden Alınan Faizler23.560.444 6.592.475 13.360.407 2.682.928Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar110.736 89.133 55.146 34.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar11.303.983 3.421.125 5.949.752 1.447.589İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler12.145.725 3.082.217 7.355.509 1.200.773Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri414.139 333.782 160.232 114.417FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -28.610.058 -17.027.939 -11.763.560 -6.263.968Mevduata Verilen Faizler-22.680.889 -14.328.650 -9.062.740 -5.416.493Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.981.350 -936.539 -874.091 -287.798Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-406.056 -125.463 -243.788 -7.960İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.881.156 -1.502.405 -643.740 -511.918Kiralama Faiz Giderleri-119.655 -89.310 -42.204 -34.071Diğer Faiz Giderleri-1.540.952 -45.572 -896.997 -5.728NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ54.520.776 22.152.947 25.671.249 8.772.879NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ11.060.358 6.060.435 4.535.537 2.186.017Alınan Ücret ve Komisyonlar15.759.237 8.068.167 6.569.286 3.059.086Gayri Nakdi Kredilerden1.117.571 662.001 427.897 237.424Diğer14.641.666 7.406.166 6.141.389 2.821.662Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.698.879 -2.007.732 -2.033.749 -873.069Gayri Nakdi Kredilere-3.409 -1.780 -2.347 -660Diğer-4.695.470 -2.005.952 -2.031.402 -872.409TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 32.952 16.664 2.069 766TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 6.787.900 -3.605.160 1.648.653 -2.337.004Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.971.450 1.084.444 -951.997 409.367Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-21.617.403 -4.756.223 -2.495.721 -3.671.236Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)25.433.853 66.619 5.096.371 924.865DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 9.475.293 6.774.013 2.246.189 1.989.301FAALİYET BRÜT KÂRI81.877.279 31.398.899 34.103.697 10.611.959BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -18.164.826 -9.408.418 -5.743.999 -1.758.582DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.666.500 -3.273.124 -572.437 -1.196.972PERSONEL GİDERLERİ (-)-5.929.705 -3.325.114 -2.448.970 -1.180.522DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -9.304.518 -5.196.333 -3.738.182 -1.754.867NET FAALİYET KARI (ZARARI)45.811.730 10.195.910 21.600.109 4.721.016BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)3.831.961 1.937.811 1.437.131 608.170NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 49.643.691 12.133.721 23.037.240 5.329.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -11.036.791 -2.592.234 -5.526.282 -1.524.393Cari Vergi Karşılığı-12.421.770 -2.665.164 -5.466.626 -1.497.370Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.726.032 -893.628 -634.725 38.976Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.111.011 966.558 575.069 -65.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 38.606.900 9.541.487 17.510.958 3.804.793DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 38.606.900 9.541.487 17.510.958 3.804.793Grubun Karı (Zararı)38.606.900 9.541.487 17.510.958 3.804.793Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09192000 0,02272000 0,04169000 0,00906000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074726BIST