***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor
03.03.2020 18:17
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )
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Türkçe
Entegre Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2019 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ve takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823998
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,0823
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0697
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05320,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 6,94
|Açılış
|: 320,95
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
321,50
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7771
|7,8161
|% -0,81
|
|Frank
|6,3377
|6,3759
|% -0,79
|
|Riyal
|1,6167
|1,6248
|% -1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|54,16
|
|Altın Gr.
|321
|321
|7,12
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,08
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,44
|
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