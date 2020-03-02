***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.03.2020 21:49
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2019 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ve takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823682
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0423
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1837
18:056,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05317,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,48
|Açılış
|: 317,84
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,70
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8870
|7,9265
|% -0,99
|
|Frank
|6,4493
|6,4882
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6455
|1,6537
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|17,53
|
|Altın Gr.
|318
|318
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|2,13
|