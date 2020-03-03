***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2019 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ve takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.comSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824025BIST