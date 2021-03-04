***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.03.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2020 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesinden, takip eden linki kullanarak da ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915181
BIST
17:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:597,4257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:598,9469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:59409,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,95
|Açılış
|: 409,60
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|69,30
|10.122.684
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.248.444
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|459.988.301
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.249.901.034
|% 2,29
|
|SISE
|7,68
|1.244.756.095
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,43
|867.894.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|610.160.739
|% 0,90
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4254
|7,4314
|% -0,19
|
|Euro
|8,9466
|8,9556
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3443
|10,3962
|% -0,15
|
|Frank
|7,9979
|8,0461
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9725
|1,9824
|% -0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,58
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|0,86
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem