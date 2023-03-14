***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
14.03.2023 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2022-31/12/2022 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2022 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesinden, takip eden linki kullanarak da ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124570
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.163,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9689
|18,9786
|% 0,06
|
|Euro
|20,3498
|20,3547
|% -0,01
|
|Sterlin
|23,0000
|23,1153
|% -0,15
|
|Frank
|20,6565
|20,7809
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0380
|5,0632
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|-0,48
|