***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.01.2020 tarihli Özel Durum AçıklamamızSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı Sunumları bölümünden ulaşabilirsiniz.Covid-19 salgını nedeniyle faaliyet ortamında gerçekleşen değişiklikler neticesinde, 2020 yılsonu beklentilerinde aşağıdaki tabloda belirtilen revizyonlar yapılmıştır.2020 FAALİYET PLANIGÜNCELLENMİŞ 2020 BEKLENTİLERİTL Krediler (Yıllık Büyüme)15-18%~25%YP Krediler (ABD$ cinsinden, Yıllık Büyüme)DaralmaDaralmaSwap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç Net Faiz Marjı70-80bp genişleme~50bp genişlemeNet Ücret ve Komisyonlar(Yıllık büyüme)Yüksek-tek haneli büyümeYüksek-tek haneli daralmaOperasyonel Giderler(Yıllık büyüme)10-13%<10%Takipteki Krediler~ 6.5%~6.5%Net Toplam Kredi Riski Maliyeti(kur etkisi hariç)~ 200bp<300bpOrt. Özkaynak Karlılığı15-18%10-13%Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863579BIST