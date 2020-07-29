***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
29.07.2020 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı Sunumları bölümünden ulaşabilirsiniz.
Covid-19 salgını nedeniyle faaliyet ortamında gerçekleşen değişiklikler neticesinde, 2020 yılsonu beklentilerinde aşağıdaki tabloda belirtilen revizyonlar yapılmıştır.
2020 FAALİYET PLANI
GÜNCELLENMİŞ 2020 BEKLENTİLERİ
TL Krediler (Yıllık Büyüme)
15-18%
~25%
YP Krediler (ABD$ cinsinden, Yıllık Büyüme)
Daralma
Daralma
Swap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç Net Faiz Marjı
70-80bp genişleme
~50bp genişleme
Net Ücret ve Komisyonlar
(Yıllık büyüme)
Yüksek-tek haneli büyüme
Yüksek-tek haneli daralma
Operasyonel Giderler
(Yıllık büyüme)
10-13%
<10%
Takipteki Krediler
~ 6.5%
~6.5%
Net Toplam Kredi Riski Maliyeti
(kur etkisi hariç)
~ 200bp
<300bp
Ort. Özkaynak Karlılığı
15-18%
10-13%
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863579
BIST