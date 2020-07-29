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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

29.07.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:  08.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı Sunumları bölümünden ulaşabilirsiniz.
Covid-19 salgını nedeniyle faaliyet ortamında gerçekleşen değişiklikler neticesinde, 2020 yılsonu beklentilerinde aşağıdaki tabloda belirtilen revizyonlar yapılmıştır.
 
        
     
    2020 FAALİYET PLANI
    GÜNCELLENMİŞ 2020 BEKLENTİLERİ

    TL  Krediler (Yıllık Büyüme)
    15-18% 
    ~25%

    YP  Krediler (ABD$ cinsinden, Yıllık Büyüme)
    Daralma
    Daralma

    Swap  fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç Net Faiz Marjı
    70-80bp    genişleme
    ~50bp    genişleme

      Net  Ücret ve Komisyonlar
(Yıllık  büyüme)
    Yüksek-tek  haneli büyüme
    Yüksek-tek  haneli daralma

      Operasyonel  Giderler
(Yıllık  büyüme)
    10-13%
    <10%

    Takipteki  Krediler
    ~  6.5%
    ~6.5%

      Net  Toplam Kredi Riski Maliyeti
(kur  etkisi hariç)
    ~  200bp
    <300bp

    Ort.  Özkaynak Karlılığı
    15-18%
    10-13%

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863579


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 71.901.084 % 10,00  
KRGYO 6,05 47.825.899 % 10,00  
BURVA 78,10 16.645.760 % 10,00  
PKENT 867,90 3.869.966 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.112.760 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0058 9,0510 % 0,77  
Frank 7,5884 7,6341 % 0,90  
Riyal 1,8527 1,8620 % 0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -2,32  
Altın Gr. 438 438 1,36  
Cumhuriyet 2.877 2.916 20,70  
Tam 2.963 3.006 28,00  
Yarım 1.438 1.463 9,30  
Çeyrek 721 734 6,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,11 -0,31  
Gümüş Gr. 5,41 5,41 -0,03  
B. Petrol 43,97 43,97 0,36  
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