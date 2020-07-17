***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni .Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 17.06.2020Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,7 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ataması onaylanan Yönetim Kurulu Üyesinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Ortaklara bilgi verilmesi9 - Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yapılan atama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Ortaklara bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Ilanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 2019 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 Cuma günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul ToplantısındaYönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,2019 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17.02.2020 tarih ve 20008792-101.01.04[42]-E.1814 sayı, Sermaye Piyasası Kurulu 31.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1363 sayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00052854899 sayılı izinleri ile onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,Bankamızın 2019 yılında vergi sonrası oluşan 6.158.840.673,31 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,Yönetim Kurulu Üyesi Ricardo Gomez Barredo'nun istifası neticesinde yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine Avni Aydın Düren'nin atamasının onaylanmasına,Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2020 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesine,Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,2020 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,karar verilmiştir.Ayrıca2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Ali Fuat Erbil istifası neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine Recep Baştuğ'un atamasının onayı ve Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde üyenin Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında,Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,Bankamız tarafından 2019 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 6.818.453,74 - TL tutarındaki bağış hakkında,Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,ortaklarımıza bilgi verilmiştir.Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 2020 07 17 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2020 07 17 General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEK: 4 2019 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 2019 Profit Distribution Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860336BIST