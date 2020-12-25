***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar03 Eylül 2020 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı raf kayıt başvurusu sonucunda ,5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesi altındaki şartları taşıyan, Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, 7.000.000.000 TRY nominal tutarında borçlanma araçlarımızın kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/77 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 7 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek sermaye benzeri borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895029BIST