***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
25.02.2021 14:25
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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21.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2021 tarihli toplantısında, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için karar alınmış olup bu hususla ilgili olarak 18 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/9 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912699
BIST
15:431.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:437,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2503
En Düşük
7,1530
15:438,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1497
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:43416,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 416,54
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.392.313
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|THYAO
|13,04
|1.406.840.545
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,40
|1.297.960.529
|% -3,07
|
|SASA
|41,92
|1.273.022.661
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|203.889.182
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|369.678.214
|% -1,72
|
|KARSN
|4,46
|866.047.148
|% -5,11
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2438
|7,2482
|% 1,10
|
|Euro
|8,8679
|8,8769
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,97
|
|Frank
|7,9563
|8,0043
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9240
|1,9337
|% 0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:41
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15:55AKENR
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 466, 408 adet işlem
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15:54BSOKE
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 758, 521 adet işlem
-
15:53PRKME
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 660, 815 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SAHOL
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.20 ) 1, 299