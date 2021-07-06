***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2021 11:28
k, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olup ilgili kararlar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 3 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 18 Mayıs 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 33/1027 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946817
BIST
14:311.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.398
En Düşük
1.391
14:318,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 8,6500
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|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,6785
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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10,3201
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|Açılış
|: 504,22
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|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:31
|EDATA
|7,26
|18.972.166
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.022.897
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.081.064
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,16
|6.106.712
|% -6,39
|
|GARAN
|8,68
|918.226.555
|% 0,46
|
|THYAO
|14,07
|428.716.405
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,70
|336.788.188
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|315.564.444
|% 0,18
|
|EREGL
|18,27
|313.407.618
|% 0,27
|
|GARAN
|8,68
|918.226.555
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,24
|209.768.407
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|131.802.550
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.489.901
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|315.564.444
|% 0,18
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6720
|8,6743
|% 0,11
|
|Euro
|10,2727
|10,2795
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9813
|12,0414
|% 0,14
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3057
|2,3172
|% 0,07
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,12
|77,12
|-0,04
|
Seans Raporu
14:31
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14:40MEPET
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 871 adet işlem
-
14:39MTRKS
Yüzde 5.72 oranında artışla 33.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 739 adet işlem
-
14:38RYSAS
Yüzde 5.21 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 941, 884 adet işlem
-
14:37TUREX
Yüzde 4.46 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 921 adet işlem
-
14:36EDATA
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 608, 832 adet işlem