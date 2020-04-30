***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2020 07:42
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 6 Şubat 2020 tarihinde alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 Avro veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular yapılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/27 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi Garanti.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841358
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9639
En Düşük
6,9408
18:057,5589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5700
En Düşük
7,5375
18:05383,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,89
|Açılış
|: 383,19
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,88
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6398
|8,6832
|% -0,16
|
|Frank
|7,1045
|7,1473
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-1,00
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|-2,00
|
|Tam
|2.520
|2.575
|-2,10
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|-1,00
|
|Çeyrek
|616
|629
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,17
|26,17
|1,95
|