***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.11.2020 18:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 03 Eylül 2020 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888956
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,7017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05467,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6969
|7,7010
|% -0,08
|
|Euro
|9,1311
|9,1412
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1693
|10,2203
|% 0,25
|
|Frank
|8,4143
|8,4650
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0467
|2,0570
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,15
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
-
17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR