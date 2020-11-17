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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.11.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 03 Eylül 2020 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888956


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Altın Gr. 467 467 -0,99  
Cumhuriyet 3.129 3.177 8,00  
Tam 3.113 3.192 7,63  
Yarım 1.505 1.544 3,69  
Çeyrek 755 772 1,85  
Gümüş.Ons 24,58 24,61 -0,16  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,06  
B. Petrol 43,42 43,42 -0,40  
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