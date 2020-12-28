***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.12.2020 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı - SPK Bülten
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.12.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızca 1 yıllık dönemde 7 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek sermaye benzeri borçlanma araçlarına ilişkin, 25.12 .2020 tarihinde Bildirim/895022 no.lu yüklediğimiz ,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve başvuru formu dosyası açıklamasında başvuru formu boyut yüksekliği nedeniyle açıklamaya eksik eklenmiştir. Söz konusu belgenin tüm hali ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 12 25 Garanti ihraç belgesi.pdf
EK: 2 EK-2 Garanti-basvuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895243
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4240
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,1623
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0709
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1711
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -9,86
|Açılış
|: 448,62
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4100
|7,4240
|% -2,14
|
|Euro
|9,0505
|9,0709
|% -1,85
|
|Sterlin
|9,9448
|9,9947
|% -2,96
|
|Frank
|8,3086
|8,3587
|% -2,04
|
|Riyal
|1,9703
|1,9802
|% -2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-0,28
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-8,97
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,02
|