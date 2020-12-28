***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı - SPK BültenYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.12.2021Ek AçıklamalarBankamızca 1 yıllık dönemde 7 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek sermaye benzeri borçlanma araçlarına ilişkin, 25.12 .2020 tarihinde Bildirim/895022 no.lu yüklediğimiz ,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve başvuru formu dosyası açıklamasında başvuru formu boyut yüksekliği nedeniyle açıklamaya eksik eklenmiştir. Söz konusu belgenin tüm hali ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 12 25 Garanti ihraç belgesi.pdfEK: 2 EK-2 Garanti-basvuru formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895243BIST