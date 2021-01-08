***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı – BDDK onayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.12.2021Ek Açıklamalar03 Eylül 2020 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu'na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı onay başvurusu sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu tarafından ,E-20008792-101.02.01[42]-205 sayılı onay yazısı ile, "nihai borçlanma aracı metninin ihraç tarihini izleyen beş iş günü içinde Kurumumuza ibrazı ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan esaslara dikkat edilmesi ile taslak borçlanma aracı metni hükümleriyle nihai borçlanma aracı metni hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda söz konusu farklılıkların borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin Bankanız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının Kurumumuza ibrazı kaydıyla, 7 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yoluyla sağlanacak kaynakların nakden Bankanız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dâhil edilmesi uygun görülmüştür." şeklinde onay verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898489BIST