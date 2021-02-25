Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.02.2021 14:24



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.02.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 21/01/2021 tarihli KAP açıklamamız Bankamız Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2021 tarihli toplantısında, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için karar alınmış olup bu hususla ilgili olarak 18 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/9 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 02 24 Garanti İhraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912697


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:431.476
Değişim :  -0,49% |  -7,28
Açılış :  1.510  
Önceki Kapanış :  1.483  
En Yüksek
1.515 En Düşük
1.460
BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 414,70 2.308.635 % 10,00  
KSTUR 346,60 1.770.779 % 10,00  
SEKUR 36,30 3.541.210 % 10,00  
SERVE 19,80 730.773 % 10,00  
IDEAS 38,74 3.279.535 % 9,99  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Dolar 7,2438 7,2482 % 1,10  
Euro 8,8679 8,8769 % 1,73  
Sterlin 10,2039 10,2551 % 0,97  
Frank 7,9563 8,0043 % 1,03  
Riyal 1,9240 1,9337 % 0,95  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -15,84  
Altın Gr. 416 416 0,55  
Cumhuriyet 2.770 2.812 2,00  
Tam 2.757 2.826 -1,98  
Yarım 1.332 1.367 -0,96  
Çeyrek 668 684 -0,48  
Gümüş.Ons 27,89 27,92 -0,02  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,07  
B. Petrol 66,50 66,50 0,32  
Seans Raporu 15:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru