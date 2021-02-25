***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.02.2021 14:24
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.02.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 21/01/2021 tarihli KAP açıklamamız Bankamız Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2021 tarihli toplantısında, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için karar alınmış olup bu hususla ilgili olarak 18 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/9 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 02 24 Garanti İhraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912697
BIST
15:431.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:437,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2503
En Düşük
7,1530
15:438,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1497
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:43416,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 416,54
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.392.313
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|THYAO
|13,04
|1.406.840.545
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,40
|1.297.960.529
|% -3,07
|
|SASA
|41,92
|1.273.022.661
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|203.889.182
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|369.678.214
|% -1,72
|
|KARSN
|4,46
|866.047.148
|% -5,11
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2438
|7,2482
|% 1,10
|
|Euro
|8,8679
|8,8769
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,97
|
|Frank
|7,9563
|8,0043
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9240
|1,9337
|% 0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
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