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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.07.2021 13:34



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 750 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olup ilgili kararlar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 400 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt içinde 3 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 18 Mayıs 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 33/1027 Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 OnaylıİhraçBelgeleri.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946125


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