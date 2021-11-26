***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.11.2021 18:21
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı BDDK ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 04 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 35.000.000.000 TL - (Otuzbeş Milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979908
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,4496
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 4,57%
|| 0,6161
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05716,78
En Yüksek
|Değişim
|: 3,84%
|| 26,48
|Açılış
|: 716,78
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4083
|12,4494
|% 3,75
|
|Euro
|14,0336
|14,0835
|% 4,57
|
|Sterlin
|16,5189
|16,6017
|% 3,64
|
|Frank
|13,4265
|13,5074
|% 5,14
|
|Riyal
|3,3058
|3,3223
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,36
|
|Altın Gr.
|719
|719
|28,59
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|0,16
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|-8,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem