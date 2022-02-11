***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.02.2022 18:27
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı – BDDK onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.01.2023
Ek Açıklamalar
04 Kasım 2021 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı onay başvurusu sonucunda , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ,E-20008792-101.02.01[42]-41582 sayılı onay yazısı ile, "nihai borçlanma aracı metninin ihraç tarihini izleyen beş iş günü içinde Kurumumuza ibrazı ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan esaslara dikkat edilmesi ile taslak borçlanma aracı metni hükümleriyle nihai borçlanma aracı metni hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda söz konusu farklılıkların borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin Bankanız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının Kurumumuza ibrazı kaydıyla, 7 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yoluyla sağlanacak kaynakların nakden Bankanız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dâhil edilmesi uygun görülmüştür." şeklinde onay verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001258
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
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|Önceki Kapanış
|: 2.039
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2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
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|Önceki Kapanış
|: 13,5450
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13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
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|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
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|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
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