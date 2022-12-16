***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.12.2022 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2022 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088124
BIST
17:575.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 20,56
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5718,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5719,7996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0224
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:571.073,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.073,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.073,82
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BRKSN
|25,30
|9.607.362
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.853.581
|% 9,99
|
|RYGYO
|13,68
|102.601.141
|% 9,97
|
|SKBNK
|3,20
|1.432.919.050
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|327.128.814
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.676.750
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|1.026.749.286
|% -9,92
|
|MNDRS
|8,18
|45.595.378
|% -9,91
|
|PETKM
|19,13
|8.683.462.437
|% 5,23
|
|THYAO
|139,90
|6.402.931.303
|% -0,14
|
|VAKBN
|12,57
|6.401.862.792
|% 9,59
|
|YKBNK
|11,83
|5.794.663.173
|% -0,08
|
|AKBNK
|18,69
|5.071.854.977
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,21
|4.830.213.339
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,57
|6.401.862.792
|% 9,59
|
|YKBNK
|11,83
|5.794.663.173
|% -0,08
|
|SKBNK
|3,20
|1.432.919.050
|% 9,97
|
|PETKM
|19,13
|8.683.462.437
|% 5,23
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6498
|% 0,03
|
|Euro
|19,7864
|19,7996
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,6893
|22,8031
|% 0,24
|
|Frank
|19,9550
|20,0752
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% -0,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|15,33
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.287
|29,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-2,20
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de