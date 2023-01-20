***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 12 Ocak 2023 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103502
BIST
18:005.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -39,19
|Açılış
|: 5.198
|
|Önceki Kapanış
|: 5.231
|
5.229
En Düşük
5.021
18:0018,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8220
En Düşük
18,7765
18:0020,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0611
|Açılış
|: 20,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
20,5421
En Düşük
20,3841
18:001.166,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.166,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,49
|
1.170,14
En Düşük
1.159,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ONCSM
|96,80
|5.296.315
|% 10,00
|
|MRSHL
|434,90
|5.936.820
|% 9,99
|
|SDTTR
|132,20
|322.792.702
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,72
|2.058.769.445
|% 9,96
|
|ALARK
|75,10
|1.807.675.507
|% 9,96
|
|EYGYO
|22,32
|661.122.746
|% -10,00
|
|GUBRF
|305,20
|3.216.369.647
|% -10,00
|
|RODRG
|55,80
|17.894.022
|% -10,00
|
|VKING
|43,52
|28.773.212
|% -9,97
|
|ATSYH
|84,00
|4.130.263
|% -8,65
|
|THYAO
|149,80
|11.981.888.236
|% -0,27
|
|TUPRS
|634,70
|8.066.202.918
|% 3,17
|
|ASELS
|61,55
|6.304.561.499
|% 0,98
|
|KOZAL
|555,60
|4.691.580.973
|% -5,11
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|EKGYO
|8,10
|2.826.763.881
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,09
|2.880.563.822
|% -3,30
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,89
|2.067.431.931
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,65
|441.765.009
|% -1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7950
|18,8046
|% 0,01
|
|Euro
|20,4261
|20,4323
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,2309
|23,3474
|% -0,17
|
|Frank
|20,3312
|20,4537
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9942
|5,0192
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|7.829
|7.947
|-46,00
|
|Tam
|7.863
|7.935
|-1,00
|
|Yarım
|3.840
|3.883
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|-1,09
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59IPEKE
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 781, 795 adet işlem
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17:58VKING
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 825 adet işlem
-
17:57MANAS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 398 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 956, 832 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 90, 129.00 milyon TL de