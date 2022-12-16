***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16 Aralık 2022 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 50 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Özet" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088127BIST