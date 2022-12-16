***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
16.12.2022 18:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
16 Aralık 2022 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 50 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Özet" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088127
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0231
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7778
17:591.070,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.071,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6428
|% 0,00
|
|Euro
|19,7870
|19,7989
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5873
|22,7006
|% -0,21
|
|Frank
|19,9183
|20,0383
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|6,01
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.226
|7.286
|28,00
|
|Yarım
|3.499
|3.562
|14,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-2,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de