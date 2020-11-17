***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
17.11.2020 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
17 Kasım 2020 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 30 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sarmaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888961
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,7043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05467,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,89
|Açılış
|: 467,08
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|MARKA
|8,96
|4.552.495
|% 9,94
|
|FADE
|6,42
|78.082.308
|% 9,93
|
|BMELK
|22,84
|4.258.952
|% 9,91
|
|RODRG
|10,80
|763.585
|% -9,92
|
|OZRDN
|9,45
|1.550.017
|% -9,91
|
|TLMAN
|32,06
|23.861.625
|% -9,02
|
|MAVI
|44,66
|79.235.213
|% -5,98
|
|PGSUS
|53,05
|444.381.581
|% -5,94
|
|ODAS
|3,35
|749.496.817
|% -3,74
|
|PGSUS
|53,05
|444.381.581
|% -5,94
|
|SOKM
|12,49
|315.516.762
|% 5,67
|
|MPARK
|19,50
|288.453.467
|% 2,09
|
|ULUUN
|12,76
|218.282.820
|% 9,06
|
|IHLGM
|1,23
|110.567.525
|% -3,15
|
|SOKM
|12,49
|315.516.762
|% 5,67
|
|TURSG
|5,51
|110.181.754
|% -2,99
|
|ULUUN
|12,76
|218.282.820
|% 9,06
|
|MPARK
|19,50
|288.453.467
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6979
|7,7009
|% -0,08
|
|Euro
|9,1326
|9,1426
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1625
|10,2135
|% 0,19
|
|Frank
|8,4084
|8,4590
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0437
|2,0540
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-0,70
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
-
17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR