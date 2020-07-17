Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GARAN, TRAGARAN91N1 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GARAN, TRAGARAN91N1 0 0

Ek Açıklamalar
Banka Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan 2019 yılına ait kar dağıtım tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Dagitim Tablosu.pdf
EK: 2 2019 Profit Distribution Statement.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.465.373.536,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.816.281.587,57
4. Vergiler ( - ) 1.657.440.914,26
5. Net Dönem Kârı 6.158.840.673,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.158.840.673,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 5.436.405,85
19. Olağanüstü Yedek 6.153.404.267,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860322


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.786
Değişim :  -0,02% |  -21,44
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.622.378 % 10,00  
MEGAP 4,14 1.411.498 % 9,96  
MEGAP 4,14 1.411.498 % 9,96  
TKURU 22,98 235.407 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5853 8,6284 % 0,01  
Frank 7,2796 7,3235 % 0,81  
Riyal 1,8242 1,8333 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 12,99  
Altın Gr. 399 400 3,21  
Cumhuriyet 2.655 2.695 5,00  
Tam 2.674 2.687 19,70  
Yarım 1.298 1.314 9,70  
Çeyrek 651 658 4,80  
Gümüş.Ons 19,32 19,37 0,18  
Gümüş Gr. 4,27 4,27 0,05  
B. Petrol 43,08 43,08 -0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru