***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GARAN, TRAGARAN91N1 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GARAN, TRAGARAN91N1 0 0Ek AçıklamalarBanka Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan 2019 yılına ait kar dağıtım tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dagitim Tablosu.pdfEK: 2 2019 Profit Distribution Statement.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.200.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.465.373.536,51Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 7.816.281.587,574. Vergiler ( - ) 1.657.440.914,265. Net Dönem Kârı 6.158.840.673,316. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.158.840.673,31Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 5.436.405,8519. Olağanüstü Yedek 6.153.404.267,4620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860322BIST