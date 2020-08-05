***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 28.07.2020Ek AçıklamalarBankamızın 17.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdfEK: 3 Esas Sözleşme tadil tasarısı SPK onaylı.pdfEK: 4 Amendment to the Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865275BIST