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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2020 10:32
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 28.07.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızın 17.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme tadil tasarısı SPK onaylı.pdf
EK: 4 Amendment to the Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865275


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Sterlin 9,1588 9,2047 % 2,10  
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Riyal 1,8631 1,8724 % 1,82  
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Altın Gr. 456 457 9,64  
Cumhuriyet 2.986 3.036 51,90  
Tam 3.075 3.124 53,50  
Yarım 1.493 1.523 26,00  
Çeyrek 749 762 11,70  
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