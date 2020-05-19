***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.05.2020 17:40
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 19 Mayıs 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli YP
B+/ Durağan Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
BB-/ Durağan Görünüm
BB-/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+
Destek
4
4
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
AA(tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Durağan
Durağan
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B+
B+
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B
Sermaye Benzeri Tahviller
B
B
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845788
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0763
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0690
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05380,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,20
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DOCO
|332,30
|280.097.140
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DOCO
|332,30
|280.097.140
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3063
|8,3480
|% -0,79
|
|Frank
|6,9742
|7,0162
|% -1,22
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|7,78
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.505
|-6,30
|
|Tam
|2.527
|2.570
|-6,40
|
|Yarım
|1.233
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|617
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|34,92
|34,92
|0,11
|