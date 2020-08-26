***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.08.2020 12:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, 26 Ağustos 2020 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümünü ise ‘stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
JCR Eurasia Rating ( 26 Ağustos 2020)
Uzun Vadeli Uluslararası YP
BBB- (Negatif)
Uzun Vadeli Uluslararası TL
BBB (Negatif)
Uzun Vadeli Ulusal
AAA (Trk) (Stabil)
Kısa Vadeli Uluslararası YP
A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Uluslararası TL
A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Ulusal
A-1 +(Trk) (Stabil)
Desteklenme Notu
1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
A
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871228
BIST
15:011.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
15:017,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0326
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
15:018,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0688
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6708
15:01454,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,37
|Açılış
|: 454,07
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DMSAS
|5,94
|84.887.449
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|15.858.983
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.416.851
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.717
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|DGGYO
|12,19
|31.879.481
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,30
|190.769.966
|% -5,69
|
|FADE
|5,10
|5.442.824
|% -4,67
|
|SISE
|6,15
|1.077.568.878
|% 2,84
|
|GARAN
|6,87
|660.461.413
|% 1,48
|
|SASA
|15,50
|647.885.733
|% -3,73
|
|THYAO
|11,09
|449.922.249
|% -0,98
|
|PETKM
|4,08
|442.590.525
|% -0,73
|
|SISE
|6,15
|1.077.568.878
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,87
|283.067.842
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,06
|298.983.320
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|348.005.929
|% -0,34
|
|PETKM
|4,08
|442.590.525
|% -0,73
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3512
|7,3576
|% -0,44
|
|Euro
|8,6683
|8,6778
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,6490
|9,6973
|% -0,48
|
|Frank
|8,0554
|8,1039
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9574
|1,9672
|% -0,43
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,00
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-19,00
|
|Tam
|3.003
|3.079
|-24,83
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-12,01
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,13
|46,13
|-0,16
|