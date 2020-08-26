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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.08.2020 12:12
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, 26 Ağustos 2020 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümünü ise ‘stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
     JCR Eurasia Rating  ( 26  Ağustos 2020)

    Uzun Vadeli Uluslararası YP
    BBB- (Negatif)

    Uzun Vadeli Uluslararası TL
    BBB (Negatif)

    Uzun Vadeli Ulusal
    AAA (Trk) (Stabil)

    Kısa Vadeli Uluslararası YP
    A-3 (Negatif)

    Kısa Vadeli Uluslararası TL
    A-3 (Negatif)

    Kısa Vadeli Ulusal
    A-1 +(Trk) (Stabil)

    Desteklenme Notu
    1

    Ortaklardan Bağımsızlık Notu
    A

    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871228


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