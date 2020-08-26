***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, 26 Ağustos 2020 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümünü ise ‘stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.JCR Eurasia Rating ( 26 Ağustos 2020)Uzun Vadeli Uluslararası YPBBB- (Negatif)Uzun Vadeli Uluslararası TLBBB (Negatif)Uzun Vadeli UlusalAAA (Trk) (Stabil)Kısa Vadeli Uluslararası YPA-3 (Negatif)Kısa Vadeli Uluslararası TLA-3 (Negatif)Kısa Vadeli UlusalA-1 +(Trk) (Stabil)Desteklenme NotuOrtaklardan Bağımsızlık Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871228BIST