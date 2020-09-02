***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü Negatif olarak güncellemesini (önceki Durağan) takiben 1 Eylül 2020 tarihinde Banka nın uzun vadeli TL notu görünümünü de durağandan Negatife revize etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Saygılarımızla,ÖncekiGüncelUzun Vadeli YPB+/ Negatif GörünümB+/ Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB-/ Durağan GörünümBB-/ Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+b+DestekUzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağanDurağanUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB+B+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri Tahvillerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872831BIST