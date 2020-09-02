***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 09:51
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü Negatif olarak güncellemesini (önceki Durağan) takiben 1 Eylül 2020 tarihinde Banka nın uzun vadeli TL notu görünümünü de durağandan Negatife revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Saygılarımızla,
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli YP
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
BB-/ Durağan Görünüm
BB-/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+
Destek
4
4
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
AA(tur)
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Durağan
Durağan
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B+
B+
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B
Sermaye Benzeri Tahviller
B
B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872831
BIST
11:071.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:077,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3766
En Düşük
7,3588
11:078,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:07465,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,88
|Açılış
|: 465,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:05
|PKENT
|1.131,30
|4.118.289
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.181.121
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|RALYH
|5,57
|6.108.107
|% -7,48
|
|ULAS
|2,68
|2.735.302
|% -6,94
|
|NIBAS
|16,00
|1.874.024
|% -5,27
|
|CASA
|28,50
|3.620
|% -5,19
|
|FENER
|30,74
|312.538.201
|% 9,01
|
|TURSG
|6,30
|274.063.718
|% 5,88
|
|TSPOR
|5,18
|118.191.494
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,77
|77.249.066
|% 0,57
|
|VAKBN
|4,14
|69.615.875
|% -0,24
|
|TURSG
|6,30
|274.063.718
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,77
|77.249.066
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,42
|25.736.795
|% -2,07
|
|ODAS
|2,55
|40.429.985
|% 0,00
|
|ADESE
|1,94
|19.870.805
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3738
|7,3768
|% 0,12
|
|Euro
|8,7515
|8,7573
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8063
|9,8554
|% -0,22
|
|Frank
|8,0473
|8,0958
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-8,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|