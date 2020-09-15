***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.09.2020 19:51
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notunu da B3'den (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürmüştür. Banka'nın güncel kredi notları aşağıdaki gibidir.
Görünüm
Negatif
Uzun Vadeli YP Mevduat
Caa1 (Negatif)
Uzun Vadeli TL Mevduat
B2 (Negatif)
Kısa Vadeli TL Mevduat
Not - Prime
Kısa Vadeli YP Mevduat
Not - Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment - BCA)
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
b3
Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B2 (Negatif)
Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)
(P)B2
Uzun Vadeli Ulusal Not
A1.tr
Kısa Vadeli Ulusal Not
TR-1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875188
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 471,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4913
|7,4930
|% 0,12
|
|Euro
|8,8778
|8,8857
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6234
|9,6716
|% 0,42
|
|Frank
|8,2165
|8,2660
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|0,36
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|0,73
|