***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notunu da B3'den (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürmüştür. Banka'nın güncel kredi notları aşağıdaki gibidir.GörünümNegatifUzun Vadeli YP MevduatCaa1 (Negatif)Uzun Vadeli TL MevduatB2 (Negatif)Kısa Vadeli TL MevduatNot - PrimeKısa Vadeli YP MevduatNot - PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment - BCA)b3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)b3Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)B2 (Negatif)Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)(P)B2Uzun Vadeli Ulusal NotA1.trKısa Vadeli Ulusal NotTR-1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875188BIST