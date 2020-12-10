***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody's'in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.GörünümNegatifUzun Vadeli YP MevduatB2 (Negatif)Uzun Vadeli TL MevduatB2 (Negatif)Kısa Vadeli TL MevduatNot - PrimeKısa Vadeli YP MevduatNot - PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment - BCA)b3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)b3Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)B2 (Negatif)Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)(P)B2Uzun Vadeli Ulusal NotA1.trKısa Vadeli Ulusal NotTR-1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892707BIST