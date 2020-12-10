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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.12.2020 20:35



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody's'in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
 
     Görünüm
    Negatif

    Uzun Vadeli YP Mevduat
    B2 (Negatif)

    Uzun Vadeli TL Mevduat
    B2 (Negatif)

    Kısa Vadeli TL Mevduat
    Not - Prime

    Kısa Vadeli YP Mevduat
    Not - Prime

    Temel Kredi Değerlendirmesi    (Baseline Credit Assessment - BCA)
    b3

    Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi    (Adjusted BCA)
    b3

    Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
    B2 (Negatif)

    Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)
    (P)B2

    Uzun Vadeli Ulusal Not
    A1.tr

    Kısa Vadeli Ulusal Not
    TR-1






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892707


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