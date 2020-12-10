***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.12.2020 20:35
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody's'in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Görünüm
Negatif
Uzun Vadeli YP Mevduat
B2 (Negatif)
Uzun Vadeli TL Mevduat
B2 (Negatif)
Kısa Vadeli TL Mevduat
Not - Prime
Kısa Vadeli YP Mevduat
Not - Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment - BCA)
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
b3
Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B2 (Negatif)
Teminatsız Borçlanma Notu (Medium-Term Note Program)
(P)B2
Uzun Vadeli Ulusal Not
A1.tr
Kısa Vadeli Ulusal Not
TR-1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892707
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9240
En Düşük
7,8188
18:059,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1451
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6156
En Düşük
9,4454
18:05465,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,74
|Açılış
|: 465,90
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8885
|7,8965
|% 0,92
|
|Euro
|9,5879
|9,5972
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,4663
|10,5187
|% 0,22
|
|Frank
|8,8632
|8,9166
|% 1,24
|
|Riyal
|2,0979
|2,1084
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,07
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA