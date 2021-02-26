***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 26 Şubat 2021 tarihinde Banka'nın Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünü de, "Negatif" ‘ten "Durağan" ‘a yükseltmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.ÖncekiGüncelUzun Vadeli YPB+/ Negatif GörünümB+/ DurağanGörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB-/ Negatif GörünümBB-/ Durağan GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+b+DestekUzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağanDurağanUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB+B+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913457BIST