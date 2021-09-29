***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, 29 Eylül 2021 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ‘BBB' olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit etmiş, görünümlerini ise negatif'ten, stabil olarak revize etmiştir. Diğer taraftan, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu yine yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümü ise ‘stabil' olarak teyit edilmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:JCR Eurasia RatingGüncelÖncekiUzun Vadeli Uluslararası YPBBB- (Stabil)BBB- (Negatif)Uzun Vadeli Uluslararası TLBBB (Stabil)BBB (Negatif)Uzun Vadeli UlusalAAA (Trk) (Stabil)AAA (Trk) (Stabil)Kısa Vadeli Uluslararası YPA-3 (Stabil)A-3 (Negatif)Kısa Vadeli Uluslararası TLA-3 (Stabil)A-3 (Negatif)Kısa Vadeli UlusalA-1 +(Trk) (Stabil)A-1 +(Trk) (Stabil)Desteklenme NotuOrtaklardan Bağımsızlık NotuSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965778BIST