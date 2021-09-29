***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.09.2021 18:21
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, 29 Eylül 2021 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ‘BBB' olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit etmiş, görünümlerini ise negatif'ten, stabil olarak revize etmiştir. Diğer taraftan, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu yine yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümü ise ‘stabil' olarak teyit edilmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
JCR Eurasia Rating
Güncel
Önceki
Uzun Vadeli Uluslararası YP
BBB- (Stabil)
BBB- (Negatif)
Uzun Vadeli Uluslararası TL
BBB (Stabil)
BBB (Negatif)
Uzun Vadeli Ulusal
AAA (Trk) (Stabil)
AAA (Trk) (Stabil)
Kısa Vadeli Uluslararası YP
A-3 (Stabil)
A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Uluslararası TL
A-3 (Stabil)
A-3 (Negatif)
Kısa Vadeli Ulusal
A-1 +(Trk) (Stabil)
A-1 +(Trk) (Stabil)
Desteklenme Notu
1
1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
A
A
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965778
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,9014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0379
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,49
|Açılış
|: 502,31
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8924
|8,9014
|% -0,17
|
|Euro
|10,3007
|10,3178
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9436
|12,0035
|% 0,11
|
|Frank
|9,4867
|9,5439
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3650
|2,3769
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|29,49
|
|Altın Gr.
|502
|503
|7,70
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,14
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|0,28
|